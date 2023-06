La periodista y presentadora Darcy Quinn denunció por medio de sus redes sociales que, el pasado 10 de junio, sujetos entraron a robar la vivienda en la que reside en la capital.



Luego de su denuncia, la periodista se pronunció hace pocos minutos sobre el hecho y aseguró que no iba a alimentar las teorías conspirativas que se podrían presentar por la situación difícil que está atravesando el país, ya que cree en las instituciones.



Darcy compartió las imágenes de cómo quedó su apartamento tras el robo. Allí se logra observar la zona de su clóset totalmente desorganizada y revolcada, así como el estudio lleno de objetos tirados por el piso, cajones abiertos y artículos tumbados.

Con mucho dolor les cuento que anoche entraron extraños a mi apartamento y aparentemente no se llevaron nada …@FiscaliaCol @PoliciaColombia investigan pic.twitter.com/cRq25F1HlA — Darcy Quinn (@darcyquinnr) June 10, 2023

Además, en el comunicado, la periodista asegura que confía en las instituciones, quienes catalogaron este robo como un "hecho de ocasión".



"Sé que estamos atravesando por un momento difícil en el país en medio de ataques a la prensa por parte del Gobierno y sus aúlicos,de ruidos, de chuzadas y extraños suicidios, pero yo no voy a hacer parte de las teorías conspirativas, yo confío en nuestras instituciones, confío en la Policía de Colombia y confío en la Fiscalía General de la Nación, quienes han catalogado el hecho como un robo de ocasión", dijo.



Continua diciendo que: "Confío en que las instituciones pronto darán con la captura de esos 'cuatro honrados ladrones' entre comillas que no solo se robaron dos carteras, con algún uso y abuso, pero que sobretodo me robaron mi paz, mi tranquilidad y me dejaron claro que soy vulnerable donde me sentía más segura: mi propio hogar".



La periodista también manifestó que "a la delincuencia común y organizada les dejo claro que no me van a intimidar y que desde La FM seguimos haciendo nuestro trabajo con rigor y responsabilidad".

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/6kUpHbIVz9 — Darcy Quinn (@darcyquinnr) June 13, 2023

