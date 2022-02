Daniela Ávila, de 25 años, es la nueva víctima de la delincuencia en el sector de Galerías. Luego de recibir los golpes de tres atracadores tuvo que ser llevada a la clínica Palermo, donde le trataron las graves heridas en su cabeza. Hoy la Policía Metropolitana de Bogotá ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por información sobre sus atacantes.

Ella trabaja en una empresa de transporte público de TransMilenio, que se llama ETIB, y todos los días suele salir a esa misma hora desde la carrera 17 con calle 53, en el sector de Galerías, la misma zona en donde perdió la vida la periodista Natalia Castillo en medio de un atraco.



Esta es una operadora del SITP del componente zonal y alimentador que nació con el propósito de operar la concesión con TransMilenio.

Diego Ávila, con quien vive, le relató a EL TIEMPO la forma violenta en que atracaron a su novia, Daniela Ávila, el miércoles 2 de febrero a las seis de la mañana, cuando ella salió de su casa rumbo a su trabajo.



Justo cuando pasaba por la carrera 17 con calle 53, pasando por el parque Lleras, fue abordada por tres hombres, uno de los cuales aguardaba en un carro de marca Aveo Emotion de placas GVR939, de color azul.



La víctima se percató que uno de ellos tenía un arma de fuego mientras que el otro la amenazaba. “Le pidieron de forma agresiva el celular y pues ella como acto reflejo comenzó a correr por la carrera 20 hacia el sur”, contó su pareja.



No obstante, los atracadores no la querían dejar huir. La persiguieron hasta que cogieron de su maleta y la arrastraron unos cinco metros. Ella solo gritaba que no tenía nada de valor en su poder mientras los agresores la amenazan con ‘pegarle un pepazo’.



Ella seguía defendiéndose, gritaba auxilio y, justo en ese momento, uno de los atracadores la golpeó de forma inclemente con el arma de fuego y accionó su arma, que, afortunadamente, no hirió su cuerpo.



A pesar de que había varios ciudadanos solo uno en especial la auxilió, fue el mismo hombre que tomó las placas del vehículo en el que se movilizaban los delincuentes, quienes huyeron hacia el norte de la ciudad. “Me llamaron unos extraños y me dijeron que le había acabado de disparar a mi novia. Quedé en shock e inmediatamente me desplacé al lugar. Cuando llegué estaba llena de sangre y como no llegó la ambulancia un señor me ayudó a llevarla a la clínica Palermo”, contó su pareja.



La joven sufrió un trauma grave en su cráneo, tiene afectado el oído y los médicos evaluaban un sangrado interno que no había cesado. “Nosotros ya pusimos la denuncia pero esto que pasó evidencia que los atracos en esta zona sigue pasando y a plena luz del día. Mi novia va a quedar con graves daños físicos y psicológicos”, dijo Ávila.



Por ahora se sabe que la joven salió ayer de la clínica y que, afortunadamente, se salvó de una herida fatal.

REDACCIÓN BOGOTÁ

