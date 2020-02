Damnificados por lluvias en Bogotá no tienen para donde irse

Las torrenciales lluvias de este martes en Bogotá dejaron a la familia Arias Gómez al borde de quedarse sin casa. La quebrada Moraci, en el barrio San Luis, kilómetro 5 de la vía a La Calera, se desbordó y anegó todo el sector.



En esa vivienda, que quedó agrietada, viven desde hace 28 años los cuatro hermanos Arias Gómez con sus esposas y sus hijos.

La quebrada les quedó a 20 centímetros y dicen que de caerse la construcción no tienen para donde irse. La vivienda, que además se inundó, quedó con grietas.



“Acá vino un funcionario del Idiger y nos dijo que estuviéramos en alerta, pero no nos dio ninguna solución. No vamos a poder dormir, porque hay que estar vigilando que la casa no se vaya a caer”, dice José Luis, uno de los hermanos Arias Gómez.



En la vivienda viven 10 personas, entre ellas dos menores de edad y una mujer embarazada.

Para ingresar a construcción de dos pisos todos debían pasar por un puente de concreto que habían construido, pero la creciente se lo llevó, junto a dos árboles que había al frente.



Según cuenta José Luis, de 32 años, él nunca había llover tanto, ni la creciente que llevaba la quebrada. “Parecía más bien un río. A su paso arrastró de todo y se desbordó afectando también la vía a La Calera.



“Tocará quedarnos ahí, porque para donde cogemos. No tenemos donde llevar nuestras cosas”, asegura José Luis, quien nació en ese barrio y desde hace 28 años vive en la misma vivienda con sus hermanos. Cada uno adecuó un apartamento en la construcción.



El kilómetro 5 de la vía a La Calera fue uno de los más afectados durante las fuertes lluvias que vivió la ciudad este martes. Desde por la tarde hasta bien entrada la noche estuvo bloqueado el tránsito.



En la misma zona otra vivienda se vio afectada por las aguas de la quebrada Morací. Pero igual que los Arias Gómez, sus ocupantes no han sido desalojados.



Redacción Bogotá