Un joven de 29 años, identificado como Damián Rodríguez, quien iba con su padre camino a trabajar, fue apuñalado en una estación de TransMilenio del centro de la ciudad. Según las autoridades, se trató de un caso de intolerancia, pero la familia de la víctima afirma que fue por hurtarlo.



De acuerdo con las declaraciones que dio a Citytv el padre de la víctima, Alfonso Ortiz, ellos iban a trabajar y abordaron el bus en la estación Veraguas. Mientras iban en el articulado, a su hijo Damián le llegó una llamada al celular, por lo que lo sacó para atenderla.

Un sujeto, que Ortiz dice no conocer, se lanzó contra él a quitarle el teléfono. "Lo que hizo mi hijo fue correrse para atrás para evitar que le quitaran el celular”, dijo el padre.

Cuando padre e hijo se fueron a bajar del bus, lo hicieron en la estación de Tygua-San José de Transmilenio, en el centro de Bogotá, pero no contaban con que el hombre que quería hurtarle el celular a su hijo, también lo hiciera.



El delincuente también se bajó en la misma estación y apuñaló a Damián Rodríguez, tras cometer los actos de agresión, según cuenta el padre de la víctima, el asesino salió corriendo al sur de la estación.

'Ya son tres hermanos que entierro'

Damián Rodríguez tenía una hija de tres años, a quien soñaba con darle un mejor futuro, pues según relató el hermano del joven, Gilber Romero, han sido una familia golpeada por la violencia e inseguridad.

“Siempre en esta ciudad, ya son tres hermanos que entierro con este, tres, todos por violencia, todos porque me los han asesinado así, y no se ha esclarecido nada, no ha pasado nada", afirmó Romero.

Por su lado, el padre de la víctima aseguró que el asesino no logró llevarse el celular, por lo que acabó con la vida de Damián "por nada".

"Pido justicia y quiero darle un mensaje a la señora alcaldesa de Bogotá, que qué pasa con la seguridad en TransMilenio, ¿cuántos muertos más tienen que haber para que haya justicia? En el momento no había ningún policía acá, solamente un celador, pero no hizo nada", dijo Ortiz.

Cabe mencionar que después de los desafortunados hechos, Damián fue trasladado de la estación de TransMilenio hacia un hospital, pero fue difícil salvarle la vida, ya que sufrió un paro cardiorrespiratorio.

En este momento las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.



"Los videos de cámaras de seguridad ya fueron entregados a las autoridades correspondientes y TRANSMILENIO S.A. puso a disposición toda su colaboración para el avance de las investigaciones", dice el comunicado de la empresa.



