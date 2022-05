La berraquera de Curvas en Bici, uno de los colectivos de bicicleta más importantes de Colombia, está conquistando tierras extranjeras. Como ya lo había contado EL TIEMPO, el 22 de marzo Ángela Sánchez, Natalia López, Tania Sandoval y Carolina Martínez salieron de Bogotá rumbo a Madrid para cumplir el Reto Alfonsina: un viaje ‘mochilero’ en bici de 4.000 kilómetros a través de Países Bajos, Bélgica, Francia y España.



Luego de un mes de su partida, el equipo de ciclistas comprometidas con la promoción del uso de la bicicleta entre mujeres se comunicó con este diario y compartió todos los detalles de los primeros 703 kilómetros pedaleados: ya atravesaron Países Bajos, Bélgica y Francia. Hace pocos días pasaron por Burdeos (Francia) e ingresaron a territorio español.



Alfonsina es el quinto reto que hace Curvas en Bici como parte de su portafolio de estrategias para visibilizar la destreza y valentía femeninas al enfrentarse a largos viajes en solitario en bicicleta. En los últimos cuatro años han organizado y pedaleado los retos Londonderry (Bogotá-Santa Marta, 2018), Dabeiba (Bogotá-Medellín, 2019), Policarpa (Bogotá-Bucaramanga, 2020) y Josefina (Bogotá-Ipiales, 2021). Este año fue el turno del primer reto internacional y que recibe su nombre de la legendaria Alfonsina Strada, una italiana nacida en 1891 y reconocida en todo el mundo por ser la primera mujer en correr el Giro de Lombardía y el Giro de Italia cuando estas carreras eran exclusivas para los hombres.



Aunque, inicialmente, el itinerario incluía a Italia para retomar los pasos exactos de Alfonsina Strada, al final se sacrificó ese destino para ganar otras experiencias: empezar el viaje por Países Bajos, un territorio conocido globalmente por tener una de las culturas de ciclismo urbano más sólidas del mundo.

Autogestión

Esta nueva travesía se financia gracias a distintas gestiones del colectivo. Una de ellas es la alianza con cerca de 15 marcas que patrocinan o apoyan el viaje: entre ellas están Amor Perfecto, Fundación Gero, Instituto Radiológico del Sur, BK BiciStore, Specialized, Pedal Blitz, Kryptonite, Condor Ciclismo y Fuga Sport.



“Incluso, nosotras viajamos sin las bicicletas. Las logramos gestionar en Ámsterdam, donde iniciamos la ruta de forma oficial. Son unas touring, que se utilizan para viajes”, cuenta Ángela Sánchez, fundadora de Curvas en Bici.

La ruta

Con sus touring, y equipajes de cerca de 15 kilos cada una, estas cuatro colombianas se han aventurado a rodar por más de 15 ciudades. El comienzo del camino estuvo, de hecho, en el territorio que seguramente tiene la cultura bici más sólida del mundo: Países Bajos.



“Sin importar qué tipo de actor vial eres, siempre hay un respeto sobre la vida. Y, pues, en la bicicleta sí que se nota que hay una prioridad en términos de movilidad urbana y de conectividad: los trenes y metros tienen espacios para las bicicletas, se ven familias completas en bici, adaptaciones de bicis para todas las necesidades, hay múltiples espacios de parking, infraestructura, seguridad”, describe Sánchez, y anota que, además, ellas cuatro como mujeres ciclistas se sintieron en un ambiente de seguridad y equidad.



Eso sí, anota, el clima en los primeros días las “golpeó fuerte”. “Hubo clima muy frío las primeras semanas y tuvimos que abrigarnos muchísimo: 2 o 3 pantalones, 3 o 4 buzos, chaquetas impermeables, doble media. Fue un poco duro... pero al final hace parte de la experiencia”, comenta Sánchez.

Curvas en Bici en Europa Foto: Curvas en Bici



Este viaje, además, como lo cuentan sus protagonistas, ha tenido la particularidad de permitirles ver cómo cambiaba el ‘escenario bici’ país a país. Ellas, por ejemplo, notaron el cambio una vez salieron de Países Bajos y comenzaron a adentrarse a Bélgica. “El cambio de cultura no es tan drástico, pero sí se evidencia que no hace parte de las prioridades del país. Mientras que en Países Bajos hay cicloparqueaderos en todas las calles, carriles segregados, semáforos exclusivos para ciclistas..., en Bélgica no se ve la misma continuidad en los bicicarriles. En Bélgica, por otra parte, es más común ver ciclistas deportivos y que van con su casco y con bicicletas de ruta o MTB”, describe Sánchez. Y agrega: “En Bruselas, de hecho, ya los vehículos te aceleran al lado y te pitan. No habíamos escuchado pitos en toda la ruta, sino hasta ese momento”.



Eso sí, en Bélgica conocieron dos atractivos de ensueño para cualquier apasionado por la bicicleta: el Cycling Through Water y el BuroLandschap.



El primero es descrito por Tania Sandoval, otra de las viajeras, como un “bicicarril acuático”: “Es una ruta en medio de un lago y, a medida que avanza, el bicicarril se va haciendo un poco subterráneo... cada vez el nivel del agua está más alto”. El otro atractivo, cuenta Sandoval, es una “ruta en forma de espiral que permite que el ciclista vaya ascendiendo por un bosque hasta quedar casi sobre las copas de los árboles”, relata.



Eso sí, la ruta por Bélgica no fue del todo fácil. “Hubo un día en que el viento estaba a más de 50 kilómetros por hora... las bicicletas se levantaban del suelo de la misma fuerza del viento. Fue otra cosa loca que nos enfrentamos a vivir”, apunta Sánchez.

Finalmente, entre encantos y retos, el equipo llegó a Francia. “Allí disminuye más el tema de infraestructura bici y seguridad vial. Los bicicarriles son un poco menos continuos, la señalización no es clara, los carros tienden a estar un poco más cerca de ti... no es tan común ver ciclistas cotidianos; aunque sí en términos deportivos o recreativos”.

Ya en Francia, Curvas conoció la EuroVelo 6, una de las rutas que hacen parte de una sofisticada red de ciclorrutas que permiten viajar en bicicleta por Europa.

Curvas en Bici en Europa Foto: Curvas en Bici



“En ese recorrido hemos visto viñedos, castillos y estructuras medievales. Además, hemos visto animales como jabalíes, liebres, ardillas, cisnes... ¡de todo!”, relata Sánchez con emoción.



En el camino, así mismo, han compartido con otros grupos probici como La Doyenne –que impulsa el ciclismo femenino en Bélgica– o Molembike –que cuenta con un bicitaller colaborativo y con una línea de trabajo con mujeres migrantes para empoderarlas a través de la bicicleta–.

Tips ciclistas

Curvas en Bici compartió con EL TIEMPO varios aprendizajes que podrían ser de utilidad para quien se anime a viajar en bicicleta por Europa. Por una parte, destacan que han flexibilizado el viaje alternando el uso de la bicicleta con el de tren. “En tren hemos hecho unos 300 kilómetros, y aprovechamos que hay posibilidad de intermodalidad con trenes adaptados para las personas que usan bicicleta”, comenta Sánchez.

Curvas en Bici en Europa Foto: Curvas en Bici



En cuanto al hospedaje, han aprovechado los beneficios de la aplicación Warm Shower. “Es para personas que viajan en bici y te permite ahorrarte bastante dinero. A través de la app encuentras hospedaje gratuito con personas locales y tú, a cambio, compartes cultura: nosotras hemos enseñado gastronomía y cultura colombiana”, describen las ciclistas.



“Las personas que hemos conocido están encantadas con el proyecto, de lo que hacemos en Bogotá. Para ellos es inspirador ver lo que cuatro colombianas están haciendo al otro lado del planeta”, afirma Sánchez.

Si quiere ver el recorrido de Curvas en Bici, puede seguirlas en la cuenta de Instagram curvasenbici_imparable.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes