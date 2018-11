Por contaminar el río Bogotá, sellan 23 curtiembres

Por generar vertimientos ilegales que contaminaban el río Bogotá, la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca selló 23 curtiembres en los municipios de Villapinzón y Chocontá, con el apoyo del Ejército y la Policía Nacional.



El operativo fue planeado hace un mes y se llevó a cabo en cumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que por auto del 27 de marzo del 2018 ordenó el cierre de las curtiembres de la cuenta alta del río Bogotá que persistieran en sus actividades contaminantes.

El director jurídico de la CAR, Juan Camilo Ferrer, informó que en esta zona hay presencia de empresas informales que no cuentan con toda la documentación al día, otra de las razones por la cual se procedió a sellarlos.



La CAR identificó 24 puntos sobre la ronda del río Bogotá, y durante el operativo encontró bombos, motores y canecas de ‘polysin’ de 40 kilos que fueron decomisados. También se impuso una medida preventiva por el vertimiento a una quebrada de la zona.

“Fue un operativo que nos dejó muy preocupados, ya que vemos cómo se han implementado negocios dedicados a la transformación del cuero en áreas de ronda, las cuales no pueden ser ocupadas por ningún tipo de actividad. Esto es un tema que también les compete regular a las autoridades municipales”, agregó Ferrer.

Los sellamientos serán temporales, mientras los establecimientos logran demostrar que no han llevado a cabo actividades ilegales en esta área de ronda; de lo contrario, serán cerrados de manera definitiva.



“Hacemos este seguimiento a las actividades productivas que se realizan sobre la ronda del afluente, y si no cumplen con las normativas ambientales, se puede llegar a sanciones millonarias”, sostuvo Clara Patricia Álvarez, funcionaria de la CAR.



El director Ferrer hace un llamado a los ciudadanos que compran cueros a estos establecimientos para que verifiquen si es legal o no. “El comercio se está viendo afectado por aquellos que compran cueros sin verificar la legalidad de estas actividades”, concluyó.



REDACCIÓN BOGOTÁ Y EL TIEMPO ZONA