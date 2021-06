Conozca dónde tomar cursos de defensa personal para mujeres en Bogotá

La Secretaría de Integración Social compartió recientemente información sobre el curso de defensa personal que se ofrece en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Simón Bolívar, en la localidad de Usaquén.



Este curso, según informó la entidad, está dirigido básicamente a mujeres cuidadoras y ha logrado que muchas de ellas aprendan estrategias prácticas para defenderse en caso de que sean abordadas por delincuentes o incluso violentadas por sus esposos.

La iniciativa, que se viene implementando en varios CDC de la ciudad, ha despertado un gran interés. "Estos cursos le enseñan a uno a defenderse y dejar esa idea de que el hombre puede pasar sobre uno. Yo lo viví por muchos años y nunca sabía cómo defenderme, gracias al curso me pude defender", cuenta Nayibe Gamboa, residente del barrio Lijacá.



Estas clases de defensa personal hacen parte de las actividades de respiro a las que tienen acceso las mujeres cuidadoras o con jefatura femenina en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario de la Secretaria de Integración Social.



Actualmente, estas iniciativas se adelantan en los CDC Simón Bolívar (Calle 165 No. 7-38), Julio César Sánchez (Avenida Calle 91 Sur # 3 C - 34 Este) y Bellavista (Calle 38 sur # 94 C - 29).



Tenga en cuenta que para acceder a estos cursos solo debe acercarse a las instalaciones. Las clases son completamente gratuitas.



También se ofrecen sesiones de ejercicios físicos, los cuales se realizan dos veces por semana y han propiciado espacios de relajación entre las mujeres participantes, ayudando al control de situaciones de estrés.

