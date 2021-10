¿Ya tiene cupo para preescolar o traslado de colegio en Bogotá?

Si usted o algún conocido solicitó cupo para preescolar o traslado a diferentes colegios de Bogotá ya puede consultar si es uno de los favorecidos.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación del Distrito, la cual advirtió que ya se están publicando los resultados de dichas solicitudes.



Así puede consultar su petición

“Si solicitaste un cupo nuevo para prejardín, jardín o transición, o pediste traslado para diferentes grados en los colegios oficiales de Bogotá, ya puedes empezar a consultar los resultados en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito, www.educacionbogota.edu.co, o esperar un mensaje de texto o un correo electrónico con la notificación” señaló la entidad.



Y agregó: “#AquíHayCupoPara niñas, niños, adolescentes y jóvenes que quieran conocer profes chéveres, estudiar, jugar y cuidarnos entre todos, y para ello la temporada de #Matrículas2022 avanza de manera satisfactoria en Bogotá”.



Los pasos para consultar son los siguientes:

Ingresar a www.educacionbogota.edu.co

Hacer clic en ‘MATRICÚLATE AQUÍ’

Seleccionar la opción: ‘CONSULTA ESTADO DEL ESTUDIANTE’ para estudiantes nuevos o ‘CONSULTA ESTADO DEL ESTUDIANTE (solicitud de traslado)’ para estudiantes antiguos.

“Si todavía no puedes ver el resultado, no debes preocuparte, pues la publicación se irá realizando de manera progresiva”, explicó la entidad y aseguró que las familias o acudientes deben de estar revisando el celular o el correo electrónico, pues allí serán notificadas.



¿Qué hacer si es beneficiado?

Cuando vea el resultado debe de hacer clic en la palabra ‘ACEPTO’ y cargar los documentos solicitados en formato PDF y por separado para formalizar la matrícula. Ojo, advierten que el proceso debe realizarse durante los cinco días hábiles posteriores a la publicación del resultado.



“En el caso de los estudiantes antiguos que solicitaron traslado y NO acepten la asignación del cupo escolar dentro del plazo señalado, se entenderá que no está interesado (a) y continuará en el mismo colegio oficial en el que está actualmente”, dice el comunicado.



Pero hay más oportunidad. Para las familias que deseen solicitar nuevamente traslado o que no alcanzaron a solicitarlo, se les recuerda estar atentos a la próxima fase que se llevará a cabo del 20 de enero al 20 de febrero del 2022, de forma virtual.



“Ten en cuenta que en el caso de estudiantes nuevos que buscan ingresar a los grados de prejardín, jardín y transición, si NO se acepta la asignación del cupo escolar dentro del plazo señalado éste será liberado y deberán realizar nuevamente el proceso de solicitud a través de la página web, a partir del 18 de noviembre de 2021”, notificó la Secretaría.



“La SED garantizará un cupo escolar a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que realicen la inscripción, según la disponibilidad en cada colegio”, añadió.



La Secretaría confirmó que al 15 de octubre había recibido 34.158 solicitudes de cupos nuevos para los grados prejardín, jardín y transición.



“Para este año, Bogotá recibió 61.780 solicitudes de traslados a diferentes colegios, sedes o jornadas. La aprobación dependerá únicamente de la disponibilidad de cupos en el colegio oficial solicitado y de que cumpla con alguna de las tres razones estipuladas: unificación de hermanos, cambio de localidad o fuerza mayor justificada”, concluyó la entidad.

