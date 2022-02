El regreso a la presencialidad escolar se ha vuelto uno de los desafíos más grandes de la Secretaría de Educación en Bogotá. A la fecha son 800.000 niños los que han regresado a las aulas de clase en toda la ciudad y, según la cartera de educación distrital, aún se espera que 50.000 niños y jóvenes más de todas las localidades hagan uso de los cupos que aún están disponibles en los centros educativos oficiales de Bogotá.



(También puede leer: Esta semana termina el regreso a clases de los estudiantes)

Pero ¿cómo se puede acceder a la oferta educativa de la ciudad? La Secretaría de Educación dispuso de canales virtuales y presenciales para que los padres, madres o acudientes de los menores soliciten un cupo en el colegio oficial de su preferencia o en el que haya disponibilidad.



Hay que recordar que las plazas habilitadas no solo son para ingreso de estudiantes nuevos, sino también para realizar traslados entre las instituciones dependiendo de la disponibilidad.



El primer paso para la inscripción escolar es solicitar una cita de manera virtual mediante la página web de la Secretaría de Educación en el enlace ‘matricúlate aquí’, eso sí, no sin antes haber consultado la lista de cupos disponibles en los diferentes colegios. Para verificar esto, debe ingresar en el enlace ‘consulta de cupos’ disponible mediante el mismo portal web.



Una vez realizados estos dos pasos debe diligenciar el formulario de solicitud de cupo y estar atento a su celular y su correo electrónico, por medio de los cuales le será notificada la respuesta de su petición. En caso de ser positiva, deberá acercarse al colegio asignado para formalizar el proceso de matrícula.



Ahora bien, si usted desea realizar el trámite de manera presencial, la ruta es la siguiente: en primer lugar, se debe confirmar la disponibilidad de cupos en la institución de su preferencia y el grado al que ingresa el menor mediante la página de la Secretaría; una vez hecha esta verificación, tiene dos opciones, la primera es agendar un cita en el mismo portal web o acudir directamente al colegio seleccionado para realizar la matrícula.



Finalmente, es importante tener en cuenta que la cartera de Educación distrital ha previsto una jornada de matrículas extendidas en las localidades de mayor afluencia, como Bosa, Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Engativá, que se realizará el próximo sábado 5 de enero, entre las 7 a. m. y las 5 p. m. en las Direcciones Locales de Educación. Para participar en esta jornada se deberá agendar una cita previa usando el portal www.educacionbogota.edu.co. Es importante tener en cuenta que se debe pedir cita por cada alumno.

Autoridades ponen la lupa sobre las rutas escolares

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte han redoblado los esfuerzos para brindar seguridad a los niños, niñas y jóvenes que en esta época regresan a clases y son usuarios de rutas escolares.



En esa medida, las entidades buscan revisar, mediante operativos de control, que los automotores que se dedican a transporte de estudiantes cumplan con la normativa vigente para prestar este servicio.



Entre las infracciones más comunes cometidas por los conductores de transporte escolar están el no respetar las señales de tránsito, sobrepasar el límite de velocidad y no portar la documentación vigente. Según las autoridades, estas conductas pueden generar una multa de hasta 700 salarios mínimos legales vigentes.



Hay que recordar que las condiciones para que las rutas puedan operar son las siguientes: asegurar que cada silla sea ocupada por un solo pasajero, cada uno debe portar cinturón de seguridad, no se puede exceder el límite de 60 km/h y todas las rutas deben estar acompañadas por un auxiliar mayor de edad y capacitado en primero auxilios.



REDACCIÓN BOGOTÁ