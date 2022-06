La alcaldía de Bogotá puede endeudar a la ciudad hasta por 11,7 billones de pesos. Así quedó confirmado este martes luego de que el Concejo, en sesión plenaria, aprobó el proyecto de acuerdo 271 de 2022, radicado por la administración distrital con el objetivo de ampliar su cupo para proyectos clave.



Aunque inicialmente se habló de un monto de 5,8 billones, en las ponencias presentadas en la Comisión de Hacienda se solicitó que a ese cupo adicional se sumaran los dineros aún no ejecutados ni comprometidos del anterior cupo.



(Le puede interesar: Cambio Radical silenció a concejal de Bogotá por el resto del periodo)

¿Cuáles son las cuentas? En 2020, a través del acuerdo 781 de 2021, se aprobó un cupo de 10,79 billones. De esto, según informó ayer en plenaria el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, se han ejecutado 4,9 billones, es decir, según sus cuentas, quedan 5,9 que, a la fecha, no se han comprometido. Pero el Secretario aclaró que se comprometerán para diciembre.



En todo caso, los 5,8 billones del nuevo cupo se suman a los 5,9 billones del anterior: esto da los 11,7 billones del cupo global que fue aprobado por mayorías.

Para que se haga una idea: 11,7 billones de pesos es, incluso, un monto mayor a la suma de los presupuestos 2022 de Medellín (6,5 billones) y Cali (4,6 billones).

(Para seguir leyendo: Ruta de buses zonales será operada solo por mujeres)

¿En qué se invertirá?

Los 5,8 billones se invertirán en tres áreas claves: educación, movilidad y sistema recreativo y de cuidado.



Educación se llevará 2,5 billones de pesos. De este monto, 1,08 billones se irán en infraestructura: 19 colegios nuevos o restituidos, seis sedes de primera infancia y un centro pedagógico para maestros. Además, otros 1,41 billones se destinarían a 56.000 becas.



Movilidad se quedará con 2,81 billones de pesos. Irá para la cofinanciación de la línea 2 del metro, que transitará por Suba y Engativá, y cuyo convenio de cofinanciación con el Gobierno Nacional se firmaría en las próximas semanas. En infraestructura de movilidad un monto también irá al Cable San Cristóbal. La licitación se abriría en julio.



Finalmente, 0,5 billones están destinados al sistema recreativo y de cuidado con dos nodos de infraestructura de servicios en Gibraltar (Bosa) y San Cristóbal.



A su vez, el proyecto de decreto, al que solo le falta la sanción de la alcaldesa Claudia López, obtuvo un cupo global de 3,8 billones para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para financiar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Canoas. Esta obra permitirá tratar el 70 por ciento de las aguas residuales.

(Además: Invierno en Bogotá: ¿quién responde por la caída de árboles en la ciudad?)

Un tenso proceso

Si bien el cupo de endeudamiento salió adelante, hubo varias críticas. Una de las más sonadas en las últimas semanas fue la relacionada con un denunciado ‘mico’ en el cupo que buscaba inyectar entre 250.000 y 300.000 millones de pesos en infraestructura para la Universidad Distrital.



“Yo me opuse porque creo que la Distrital ha tenido líos de corrupción sobre los cuales no hay claridad. Además, originalmente se iban a sacar esos 300.000 millones de las 56.000 becas. Por fortuna, la Alcaldía reaccionó, hizo caso y el Secretario de Hacienda se comprometió a que no se toca un peso de las 56.000 becas y que la Alcaldía verá de donde saca la plata”, afirmó la concejal Marisol Gómez.



En un debate de control político a la ejecución del anterior cupo, Gómez ya le había puesto la lupa a la empleabilidad de mujeres y jóvenes con los recursos solicitados por el Distrito. Ahora, asegura que pondrá nuevamente el tema sobre la mesa “ese es el control siguiente: vamos a estar encima para que este cupo pague efectivamente esa deuda que el primer cupo tuvo con el empleo de mujeres y jóvenes”.



Por su parte, la concejal Lucía Bastidas, quien votó negativamente el proyecto de acuerdo, indicó que a principio de 2023 convocará un debate de control para supervisar que estos 5,8 billones se ejecuten. Bastidas fue, de hecho, una de las mayores críticas a los porcentajes de ejecución del anterior cupo: “acumulan un cupo con lo que no habían ejecutado. Imposible que logren ejecutar ahora... no hay confianza porque están atrasados”. La cabildante también criticó que se paguen gastos como becas con deuda y no con presupuesto ordinario.



Durante su intervención en el Concejo, el Secretario de Hacienda reportó los avances de los proyectos que están alimentándose con 80 % de los recursos del cupo de 2020. Algunos de los porcentajes de ejecución son:



- Infraestructura Sitp: 15,7 %

- Construcción de vías y cicloinfraestructura: 36,6 %

- Diferencial tarifario de TransMilenio y el Sitp (producido en pandemia): 44,6 %

- Implementación de educación posmedia: 50,7 %

- Conservación de vías y cicloinfraestructura: 63,6 %

- Ingreso mínimo garantizado: 67,2 %

- Acceso a vivienda a hogares vulnerables: 76 %

- Fortalecimiento de los organismos de seguridad: 81,6 %



De otro lado, concejales como Susana Muhamad cuestionaron que se inyectara dinero a la segunda línea del metro, pues, en su concepto, no es conveniente que no se tengan los estudios completos y que llegue a trabajar en un modelo de concesión.



Otras reacciones



Diego Laserna: "Haberlo dicho sí a este cupo de endeudamiento implica dejar a la ciudad con la olla raspada los siguientes ocho años, sin poder usar la deuda para reaccionar a una coyuntura o para que las siguientes administraciones inviertan en proyectos importantes. Nadie maneja las finanzas así. Nadie revienta la tarjeta de crédito al nivel que no puede pedir un peso prestado en los siguientes ocho años. ¿Por qué hacerlo con la ciudad?"



Martín Rivera: "El 61% de los recursos del cupo se invertirán en grandes infraestructuras y no tenemos estudios de detalle del corredor verde ni la segunda línea del metro. Además, los recursos de su ejecución entrarían a la economía en el mediano y largo plazo. Esto no es correspondiente a las necesidades que tiene la ciudad hoy. Por eso, si la inversión del cupo no genera retornos en el corto plazo, va a ser más difícil recuperar la economía y generar ingresos para la ciudad"



Mafe Rojas: "Los recursos solicitados para la segunda Línea del Metro son indispensables para superar el modelo solo bus y lograr tener una verdadera red intermodal de transporte público en Bogotá, mencionó la concejala, quien además, considera positiva la asignación dé recursos para colegios y becas de educación posmedia y superior", compartió su equipo de comunicaciones.

(Le recomendamos: El campo en Cundinamarca está cambiando con la Agencia de Comercialización)

Celebran en el Distrito

Minutos después de la aprobación del cupo, la alcaldesa Claudia López agradeció al Concejo en un trino: “Las grandes crisis como la pandemia y el estallido social requieren grandes soluciones. Eso es lo que estos recursos traen: oportunidades, educación, miles de trabajos y mejor movilidad. ¡Gracias infinitas a los concejales que apoyaron a los jóvenes, mujeres y familias de Bogotá!”.

Las grandes crisis como la pandemia y el estallido social requieren grandes soluciones. Eso es lo que estos recursos traen: oportunidades, educacion, miles de trabajos y mejor movilidad.



Gracias infinitas a los concejales que apoyaron a los jóvenes, mujeres y familias de Bogotá! — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 7, 2022

Quien también celebró fue la gerente del Acueducto, Cristina Arango, quien manifestó que, con estos recursos, proceden “a solicitar la garantía de la Nación que nos permite obtener las mejores tasas en el mercado para financiar un proyecto como este”.



La gerente, además, explicó por qué se pidió este cupo: "Este proyecto será financiado a través de las vigencias futuras que tienen los diferentes financiadores que son la CAR, la Gobernación, el Distrito y la EAAB. Sin embargo estos compromisos van hasta el 2049. Entonces como la Ptar tiene que construir en cinco años requerimos tener esa financiación para soportar los pagos que de deban hacer".



La EAAB también quedó comprometida a contratar mujeres y jóvenes en esta megaobra: "eso quedará incluido en los términos del proyecto", afirmó Arango.

La dura sanción de Cambio Radical a concejal

La discusión del proyecto de cupo de endeudamiento estuvo marcado este martes por dos hechos. Uno, la decisión del comité de ética del partido Cambio Radical de sancionar al concejal César García, ponente en plenaria, con quitarle voz y voto durante lo que resta del periodo. No obstante García puede apelar. Esto debido a su apoyo al cupo (presentó ponencia positiva), en contra de la decisión de la colectividad, que está en oposición a la administración de Claudia López, de no respaldar el nuevo endeudamiento de la ciudad.



“Este país les está diciendo a los partidos que tienen que dejar de ser una tienda de avales. La ciudadanía reclama que necesita volver a creer en los partidos”, dijo Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical al expresar su apoyo a la decisión del comité de ética contra del concejal García.



Juan Felipe Grillo, quien hace parte de la Comisión de Hacienda, y Samuel Arrieta sí votaron. Pero Pedro Julián López y Rolando González decidieron a última hora no votar.



Dos, la decisión del concejal Jorge Colmenares (Centro Democrático) de no apoyar la iniciativa, excepto lo referente a educación. Colmenares anunció que demandará el acuerdo una vez sea sancionado por la alcaldesa Claudia López por cuanto, considera, se violó el reglamento al no darle trámite a dos recusaciones: una presentada en comisión y otra, en plenaria. “¿Para qué Claudia Lopez insiste en usar un cupo de endeudamiento por más de 11,7 billones, si no los va a ejecutar, como pasó con el cupo pasado (...)?”, se preguntó. Del CD también votó negativo Diana Diago. Los otros tres fueron positivos.

EL TIEMPO