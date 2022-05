La Alcaldía de Bogotá radicará en el Concejo un proyecto de acuerdo para solicitar un nuevo cupo de endeudamiento. Esta vez será por 5,8 billones de pesos: que es casi el equivalente al presupuesto 2022 de Medellín (6,5 billones) o 3,4 veces el de Bucaramanga (1,7 billones).



Así lo confirmó este lunes la alcaldesa Claudia López, quien explicó que esos recursos se invertirán en tres áreas: educación, Sistema Distrital de Cuidado y Línea 2 del Metro. López destacó que, pese a la pandemia, Bogotá se ha recuperado. Por ejemplo, la pobreza multidimensional bajó de 7,5 a 5,7 por ciento entre 2020 y 2021 y la pobreza monetaria se redujo de 40,1 a 35,8 por ciento, aunque sigue por encima de la de 2019 (27,2 %) y que otros indicadores como la tasa de desempleo (que quedó en 16 por ciento en 2021 y era de 10,9 en 2019) deben mejorarse.

“¿Cómo lo vamos a mejorar? Con más inversión pública y privada”, anotó López y argumentó que los recursos que se puedan invertir con el cupo de endeudamiento por 5,8 billones de pesos no solo generarían más de 45.000 empleos, sino que atenderían a tres poblaciones: niños, mujeres y jóvenes.

¿En qué se invertirán?

De los 5,8 billones de pesos, 2,5 se invertirán en educación; 0,54, en el Sistema Distrital de Cuidado, y 2,8, en la segunda línea del Metro.



Por el lado de educación, concretamente, esos 2,5 billones se repartirán en la construcción de 19 colegios, seis sedes primera infancia y un centro pedagógico para maestros ($ 1,08 billones) y en 28.000 becas en educación superior y 28.000 en educación posmedia ($ 1,4 billones).



En cuanto al Sistema Distrital de Cuidado, la inversión se concentrará en dos nuevos equipamientos: el Centro Deportivo de Alto Rendimiento Gibraltar ($ 240.000 millones) y el nodo de equipamientos en Altamira (300.000 millones). El primero quedará al lado de la primera estación de la Línea 1 del Metro y estará integrado a un parque metropolitano; y el segundo se ubicará junto a la última estación del cable de San Cristóbal.

El cupo buscará también sumar recursos de la parte que le corresponderá a Bogotá para financiar la Línea 2 del Metro. Se espera que este mes se tengan listos los estudios de factibilidad. Luego, a mitad de año, se firmaría el convenio de cofinanciación en el que la Nación pondría el 70 por ciento de los recursos y Bogotá, el 30 por ciento.



“En el cupo de endeudamiento de 2020 habíamos pedido un estimado de lo que Bogotá necesitaría para cofinanciar nuestra parte. Sin embargo, en 2020 no sabíamos cómo sería ese metro: hoy sabemos que va a ser de 15,5 kilómetros, que va ser subterráneo, que va a tener 11 estaciones. Sin duda será un metro de extraordinaria calidad urbanística y de movilidad, pero va a costar un poco más”, afirmó López.



Sin embargo, vale indicar que, a la fecha, no se conoce públicamente cuánto costaría esa línea.



Adicionalmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) pedirá un cupo de endeudamiento por 2,8 billones de pesos para construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Canoas, que, según la alcaldesa, debe licitarse este mismo año para cumplir con la descontaminación del río Bogotá.



Todo esto -tanto el cupo como sus áreas de inversión- deberá ser discutido en el Concejo. De acuerdo con el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, el proyecto irá por Comisión de Hacienda. “Esperamos que en sesiones ordinarias logremos sacar los dos debates que requiere el proyecto”, explicó Jiménez.

¿Podemos con la deuda?

Esta no es la primera vez que esta administración solicita un millonario cupo de endeudamiento. Ya lo había hecho en 2020, cuando solicitó al Concejo otro por 10,79 billones de pesos. Es decir, si se aprobara este nuevo, la alcaldía de Claudia López habría dejado una deuda por casi 17 billones de pesos.



La mandataria argumentó que se solicita un nuevo cupo debido a que, para diciembre de este año, se habrán comprometido el 94 por ciento de los recursos del cupo de 2020.

“¿Y va a poder pagar Bogotá? Claro que tenemos perfecta capacidad de pago porque la ciudad tiene una situación financiera muy sana. Tenemos autorización para endeudarnos hasta en 40 por ciento de nuestra capacidad de ahorro. Hoy estamos endeudando 4 por ciento. Con el nuevo cupo va a subir hasta el 10 por ciento”, justificó.



EL TIEMPO consultó con fuentes expertas en la materia, quienes confirmaron que Bogotá sí tiene una amplia capacidad de endeudamiento. “Bogotá tiene unas finanzas robustas y ciudadanos que pagan cumplidamente sus impuestos. Además, la ciudad desde hace mucho tiempo ha sido responsable en el manejo de recursos y de cupos de deuda; hoy, en realidad, la capacidad de endeudamiento es inmensamente mayor”, explicó Plinio Bernal, economista y experto en la materia. No obstante, agregó que es clave ver los niveles de ejecución de anteriores cupos: aunque el de 2020 apunta a comprometerse en casi su totalidad, el cupo de endeudamiento (de la alcaldía de Enrique Peñalosa) había dejado recursos sin comprometer. Sin embargo, se sabe que esta administración ha venido disponiendo de esos recursos vía bonos.



Por otra parte, también es cierto que se está limitando parcialmente el margen de maniobra de próximas administraciones. “Le quita un poco de flexibilidad al presupuesto de las próximas alcaldías, pero a veces se necesitan las obras ya”, comentó Bernal.



A su vez, Juliette Rodríguez, docente del programa de Economía de la Universidad Central, indicó que, en parte, “sí se está dejando comprometido al siguiente gobierno”. Y agregó: “Es clave que sean rigurosos con los cupos y que, si la solicitud es aprobada, el Concejo haga el control político”. Eso sí, reconoció que este es un cupo con “objetivos de financiación social, que tendría efectos en el mediano y largo plazo”, y destacó, especialmente, las inversiones que se puedan hacer alrededor de las mujeres a través del Sistema Distrital de Cuidado.

Lupa a los proyectos

Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, hizo varias observaciones a los proyectos a los cuales se destinarían los recursos de este nuevo cupo de endeudamiento.



Frente al área de educación, aseguró que es "necesario evaluar el impacto de las 28.000 becas en educación superior y 28.000 becas en educación posmedia. Y evaluar qué ha pasado con la selección de beneficiarios, metas y objetivos del programa 'Reto a la U' hasta el momento".



En cuanto al presupuesto asignado a la Línea 2 del Metro alertó que "destinar desde ya los recursos para construir la Línea de Metro Suba y Engativá no tiene sentido cuando aún no sabemos el valor final y la posición del gobierno nacional. Tampoco es claro por qué no se menciono esto en el primer cupo, donde ya se solicitaron recursos para esto".



Anotó, además, que aún queda pendiente entender cuáles son las cifras y estudios que respalden técnicamente la decisión de invertir 5,8 billones de pesos en esos elementos.

El ambiente en el Concejo



Del Concejo depende la aprobación (o no) de este nuevo cupo. No obstante, aún queda por ver cuál será el ambiente para esta solicitud. Si bien el presidente de la Comisión de Hacienda es Libardo Asprilla (exdirector del Ipes) y, en general, habría apoyo por cuenta de la composición de partidos, hay elementos que podrían complicar el panorama. Por un lado, los anteriores debates de deuda y plan de rescate social tuvieron varias críticas de algunos sectores. Además, ha habido cuestionamientos frente a la ejecución del cupo de 2020.



Uno es el de la concejal Marisol Gómez, quien indica que “el compromiso de la Alcaldía con los ponentes fue privilegiar a las mujeres y los jóvenes en los empleos que iban a generar las obras de ese cupo. Pero en el debate se demostró que la Alcaldía no puso ese impulso”. De acuerdo con Gómez, ella y su equipo evidenciaron que ni contratistas habían tenido en cuenta ese criterio de manera importante.



Ahora, frente al nuevo proyecto, Gómez aseguró que se debe privilegiar la discusión técnica: "Eso parece muy impopular y al gente pensará que van a dejar la ciudad endeudada. Pero si no hay de otra, la ciudad debe hacerlo. Aquí, el voto deberá ser técnico".



Frente al tema, la concejala Heidy Sánchez cuestionó que, al momento, no se ven avances en ejecución física de ese cupo -en el Corredor Verde, por ejemplo-. "Es el segundo cupo de endeudamiento que en tan solo 3 años solicita la administración de Claudia López. En 2020, bajo la reactivación económica se aprobó un cupo por más de 10,7 billones de pesos. Hay que recordar que lo que presenta la Secretaría de Hacienda es hacia qué iría dirigido el presupuesto, pero no se obliga a gastar esa plata en eso", alertó Sánchez.



También se pronunció el concejal Emel Rojas: "Ya no estaríamos hablando de un rescate del empleo y la economía, sino que el nuevo cupo apunta a la inversión en grandes proyectos de infraestructura a largo plazo. Habrá que mirar entonces en primer lugar el estado de los proyectos y recursos que aún no se ejecutan".



Por otro lado, recientemente el fallido trámite de ingreso a la Región Metropolitana demostró que aún los debates del cabildo no están blindados de las recusaciones y otros recursos para sabotear la discusión técnica de los proyectos de ciudad.

