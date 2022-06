La decisión de apoyar el proyecto de cupo de endeudamiento por 11,7 billones de pesos le está costando al concejal César García quedar silenciado durante el resto del periodo, es decir, año y medio. El comité de ética de su partido (Cambio Radical) le impuso la severa sanción por apoyar la iniciativa de la administración de Claudia López.

El proyecto fue aprobado en la tarde de este martes por el Concejo de la ciudad. Este es el segundo cupo de endeudamiento que pide la alcaldesa en lo que lleva de su gobierno. El primero fue por 10,8 billones y este año solicitó que le mantuvieran un cupo global por 11,7 billones de pesos.



El concejal César García, quien fue ponente del proyecto en la plenaria, había votado de manera positiva en comisión la iniciativa y luego presentó también ponencia positiva.



Con estas decisiones, el cabildante de Cambio Radical desatendió la orden de su colectividad de no respaldar el proyecto de cupo de endeudamiento, con lo que le aplicaron la ley de bancadas.



Ante eso, el comité de ética de la colectividad decidió, en la noche del lunes, aplicarle una de las más severas sanciones: le quitó la posibilidad de tener voz y voto en el cabildo distrital, no solo durante la discusión del proyecto sino durante lo que resta del periodo.



Aún así, el concejal García, quien puede apelar la sanción, votó este martes de manera positiva el proyecto que le permitirá a la alcaldía endeudar más aún a la ciudad. El cabildante tiene 5 días hábiles para presentar la apelación.



De los otros cuatro concejales miembros de esa bancada dos quedan bajo investigación. Rolando González y Pedro Julián López se abstuvieron de votar a última hora en la plenaria.



Quienes sí votaron fueron los concejales Juan Felipe Grillo, quien hace parte de la comisión de Hacienda, y Samuel Arrieta. El primero había hecho lo propio en las discusiones en comisión, donde se discutió la iniciativa antes de pasar a plenaria.



Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical, le dijo a este diario que respalda la decisión del comité de ética (del que no hace parte) y que le parece "una decisión necesaria".



"Este país les está diciendo a los partidos que tienen que dejar de ser una tienda de avales. La ciudadanía reclama que necesita volver a creer en los partidos, que tienen que volver a ser unas colectividades y unas instituciones que respeten unos principios, unos valores y una ideología", insistió Córdoba.



El presidente de Cambio Radical explicó que la colectividad había notificado desde el lunes en la noche al concejal y a la mesa directiva del Concejo y que este martes, a las 10 a. m., radicaron la sanción en físico ante el cabildo distrital. Pero que, no obstante, la mesa directiva y el mismo concejal García argumentaron que no habían sido notificados.



"Este país está cansado, saturado, aburrido del tema de la mermelada. Es claro que si los partidos seguimos siendo una tienda de avales, pues esto se acabó. Una democracia sin partidos es peligrosísima", afirmó refiriéndose a la desobediencia del concejal García.



"Es una sanción que va para apelación, es decir, no está en firme. Viola el debido proceso, ya que no se me acusa de manera específica sobre que artículos o parte de los estatutos del partido que incumplo", señaló el concejal César García.



Y agregó: "Actué conforme lo indica la ley de bancadas, tenemos un acta firmada por todos los integrantes de la bancada del partido donde decidimos la orientación de la ponencia y la votación positiva, tanto en comisión como plenaria. En la determinación del consejo de ética manifiestan que el concejal Rolando (González) no puede actuar como vocero porque no está certificado como tal, lo cual no es cierto, tal y como lo demuestro con documento radicado ante la corporación el día 21 de enero de este año".



Sobre la situación de los también concejales Juan Felipe Grillo y Pedro Julián López, quienes integran la Comisión de Hacienda, César Córdoba señaló que el comité de ética de Cambio Radical los está investigando. Ellos, de hecho, votaron a favor del cupo de endeudamiento en comisión. En plenaria solo lo hizo Grillo.

