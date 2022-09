El Juzgado 45 administrativo de Bogotá admitió este lunes la acción de nulidad contra el acuerdo mediante el cual se aprobó un nuevo cupo de endeudamiento en la ciudad, en esta ocasión por 11,7 billones de pesos. La demanda fue presentada por la concejal Diana Diago.

El objetivo de la demanda es impedir que la ciudad quede endeudada por cerca de 12 billones de pesos y se suspenda provisionalmente hasta cumplir con el reglamento interno en el Concejo de Bogotá.



La alcaldesa Claudia López sancionó el pasado 13 de junio el Acuerdo No. 840 del 2022, el cual le permite a la ciudad contraer la billonaria deuda, una de las más grandes que ha tenido Bogotá en su historia.



La mandataria explicó, en su momento, que el billonario cupo se invertiría en tres áreas claves: 2,5 billones en educación; 0,54 billones, en el Sistema Distrital de Cuidado, y 2,8 billones, en la segunda línea del metro.



El proyecto de acuerdo fue aprobado por las mayorías del Concejo, aunque, según la concejal Diana Diago, se cometieron violaciones al reglamento de la corporación.



Según la cabildante, en el tramite en la Comisión Tercera o de Hacienda, el Concejo "no acató una solicitud que hizo un ciudadano por conflicto de intereses de dos concejales, al evaluar el proyecto presentado por la administración".



"Claudia López y la mayoría de concejales de Bogotá decidieron innecesariamente endeudar a Bogotá. No les importó comprometer el futuro de millones de ciudadanos, con tal de aprobar su proyecto. Me opuse radicalmente, pero ellos a toda costa lo aprobaron, incluso violando las propias normas del Concejo de Bogotá”, asegura la concejal Diana Diago.



Tanto la administración distrital como las directivas del Concejo deberán explicar cómo fue la aprobación del billonario cupo de endeudamiento. “Ahora queda en manos de la justicia el tumbar ese innecesario y viciado cupo de endeudamiento”, expresó la concejal liberal.



De acuerdo con Diago, es necesario que los recursos se ejecuten, que las obras se vean, que se genere empleo y, lo más importante, que la ciudad avance.



Aunque inicialmente se habló de un monto de 5,8 billones de pesos, en las ponencias positivas con modificaciones presentadas en Comisión de Hacienda, se solicitó que a ese cupo adicional se sumaran los dineros aún no ejecutados ni comprometidos del anterior cupo que quedaba. De ahí salen los 11,7 billones de pesos de los que habla el proyecto de acuerdo.



Adicionalmente, el Concejo aprobó un cupo global de 3,8 billones de pesos para la Empresa de Acueducto de Bogotá para invertir en el plan de financiación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas, una megaobra clave para la descontaminación del río Bogotá.

