Cupo de deuda, lo que falta para completar el plan Marshall de López

Este lunes, a las 9 de la mañana, la plenaria del Concejo de Bogotá reactivará el debate de cupo de endeudamiento más abultado que se haya solicitado en un solo proyecto de acuerdo en la historia de la ciudad, y que forma parte del paquete de reactivación económica o plan Marshall propuesto por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Son 10,8 billones de pesos con los que la Administración Distrital piensa –unido al plan de alivios tributarios y otros beneficios aprobado este fin de semana por el Concejo– reactivar económica y socialmente la ciudad, que ha sido duramente golpeada por la pandemia.



Tras su paso por la comisión de Hacienda del cabildo distrital, donde consiguió el apoyo del 86 por ciento de sus integrantes y se le hicieron algunos ajustes, este proyecto, el 316 del 2020, está a pocas horas de ser realidad.



La concejal de Bogotá Para la Gente Marisol Gómez, además ponente de esta iniciativa, expresó que se trata de un cupo por un valor extraordinario porque responde a retos generados por una situación extraordinaria: la pandemia de covid-19.



Para algunos, no obstante, el monto es exagerado. Así lo manifestó, por ejemplo, el concejal del Polo Democrático Carlos Carrillo. “La administración no tiene la capacidad institucional de ejecutar estos recursos. Esos 10,8 billones de pesos no se van a gastar, entonces por qué insisten en no modificar el monto”, manifestó Carrillo. Además, propuso que el proyecto volviera a pasar por la Comisión de Hacienda “para perfeccionarlo”.



Y no es el único con dudas. Una propuesta que surgió en ese sentido fue la de Diego Laserna, del partido Alianza Verde, quien sugirió que se acordara que del total del cupo solo se ejecutara el 70 por ciento. En la sesión estuvo presente el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, quien respondió a esta y otras preguntas.



Empezó por expresar que entiende la inquietud de Laserna en el sentido de que exigir un porcentaje presiona al Distrito a ejecutar de manera efectiva, pero recordó que se trata de un cupo de deuda, y que es posible que no sea necesario hacer uso de todos esos recursos.



“Calculamos los indicadores de escenarios pesimistas. Con el cupo estamos concretando la estrategia financiera definida en el Plan de Desarrollo, y el cupo de endeudamiento es un techo, no implica un uso efectivo”, precisó el funcionario.

Otra inquietud que planteó la concejal Sara Castellanos, del Partido Liberal, es que no hay certezas sobre cómo será la recuperación económica y si las finanzas de la capital del país son lo suficientemente sólidas para soportar una deuda de estas características.



“Yo doy ponencia positiva, no estoy en oposición, reconozco que la ciudad debe endeudarse ahora, pero traigo sobre la mesa mis preocupaciones, para un endeudamiento de un cupo responsable”, dijo, y agregó que no hay una estrategia para combatir la incertidumbre que se ha generado por la crisis económica.



El secretario de Hacienda le respondió que la reactivación económica ya empezó, y que para combatir la incertidumbre lo que se ha hecho es valorar pronósticos, mirar hacia dónde apuntan diferentes entidades, bancos, analistas y centros de pensamiento.



“Ojalá no tengamos que usar el cupo, solo el 30 por ciento, la mitad del cupo. Si llegara a ser eso, fue porque los ingresos fueron mayores de lo que pensamos cuando hicimos el Plan de Desarrollo, y en este momento no hay nada que nos diga que vamos a tener más ingresos”, argumentó el funcionario.



Adicional a esto, tanto la concejal Gómez como el secretario Ramírez explicaron que esta solicitud está fundamentada en lo establecido en el decreto 678 de este año, en el cual se establece que Bogotá no se puede endeudar más del 80 por ciento de sus ingresos. No obstante, sí estará rozando ese techo.



“En el 2023, terminando este gobierno, va a estar en un 77,6 por ciento, muy cerca de ese límite, pero lejos del 100 por ciento”, concretó Gómez.



Otro aspecto clave en esta discusión, que ayer cerró su segunda sesión a las 4:15 de la tarde, es que de la aprobación de este cupo depende la financiación del 10 por ciento del total del Plan de Desarrollo de la actual alcaldía.



Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático, recordó que este cupo de deuda que se está discutiendo fue anunciado por el Distrito con anterioridad, y manifestó estar en desacuerdo con quienes afirman que el plan de reactivación económica es diferente al Plan de Desarrollo.



“El Plan De Desarrollo se discutió después de la crisis. El original tuvo que ser modificado debido a los ajustes que se hicieron para atender la pandemia”, dijo el concejal Sarmiento.



Finalmente, el secretario Ramírez señaló que el cupo de deuda es un instrumento de financiación del Plan de Desarrollo que se reajustó para ponerlo en clave de reactivación.

“Este plan le tiene que apostar, y el cupo le tiene que apostar a que esto genere mayor empleo y productividad, una ciudad capaz de ser más productiva”, concluyó el secretario de Hacienda del Distrito, Juan Mauricio Ramírez.

Concejo dijo sí a plan de reactivación

Este fin de semana el Concejo Distrital aprobó el plan de reactivación económica o ‘plan Marshall’ de la Administración Distrital. Ninguno de sus 39 artículos fue suprimido, lo que le permitirá a la alcaldesa Claudia López sancionar un acuerdo cuyo principal propósito es el de brindar alivios tributarios que incentiven la recuperación económica.



“Es una extraordinaria noticia, un alivio para más de 2,6 millones de hogares y propietarios que recibirán una congelación de su predial, beneficios del ICA para el 25 por ciento para los más golpeados y alivios para sectores que han sido muy afectados con beneficios especiales como el caso de los teatros, los jardines infantiles y los colegios”, dijo Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.



Uno de los contradictores que tuvo esta iniciativa fue el concejal del Centro Democrático Jorge Colmenares, quien consideró que detrás de esto lo que habría es una reforma tributaria “que aumenta injustamente el impuesto; en el momento de mayor crisis económica que hemos vivido, aumenta la carga tributaria a sectores estratégico y esenciales”.



No obstante, a este proyecto solo le falta la sanción de la alcaldesa mayor, quien se mostró satisfecha por el respaldo recibido desde el cabildo distrital.



“Agradezco al Concejo de Bogotá la aprobación del plan Marshall de reactivación económica de Bogotá, que congelará el pago del predial para más de 2,6 millones de propietarios, reducirá hasta un 25 por ciento el ICA y apoyará la formalización, reactivación y generación de empleo de las mipymes”, manifestó en su cuenta de Twitter la mandataria.

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, durante la pandemia fueron cerradas 37.000 empresas, y según el Dane se perdieron 1,2 millones de empleos en la ciudad.

