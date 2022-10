Residentes de la vereda Río Frío, del municipio de Tabio, llevaban dos años solicitándole a la administración municipal que le haga mantenimiento y adecuación a la vía que va desde el CAI Las Margaritas hasta el sector El Bote, pero no recibieron respuesta, y la comunidad, entonces, optó por sacar plata de su bolsillo para hacerlo.



Cabe mencionar que esta vereda es la más grande del municipio, cuenta con alrededor de 12.000 habitantes, 2.600 viviendas, cinco colegios, cinco empresas de flores y está dividida en cinco sectores (El local, El Bote, El Alcaparro, Simón Bolívar y San Isidro).



La vía tiene cerca de 9 kilómetros y conduce al municipio de Zipaquirá. Es transitada por todo tipo de vehículos, motocicletas y por un alto flujo de ciclistas que hacen recorridos tanto de lunes a viernes como los fines de semana. Aproximadamente 5.000 personas se movilizan diariamente por este corredor.



Debido a su importancia, y al mal estado en el que se encuentra, algunos residentes del sector pidieron desde el 2020 a la alcaldía de Tabio realizar trabajos de mantenimiento para que fueran tapados los más de 60 huecos que se encuentran a lo largo de la vía.



No obstante, la comunidad aseguró que hasta la fecha no había recibido respuesta y que por eso decidió recolectar dinero entre más de 130 vecinos y contratar una empresa para que hiciera los trabajos. Estos fueron iniciados el miércoles pasado.



Según Javier Walteros, presidente de la junta de acción comunal del sector San Isidro, las obras que se requieren en los 9 kilómetros cuestan alrededor de 25 millones de pesos; sin embrago, mientras reúnen todo el monto van a ir adelantando los trabajos de reparcheo en 3 km, con nueve millones de pesos que ya recogieron.



“Nosotros no solo nos unimos porque la movilidad en la vía es compleja y son varios los vehículos que se han dañado, sino porque también ha habido accidentes”, aseguró Walteros.

Además, dijo que les gustaría que el alcalde se uniera para terminar de hacer los arreglos de los otros 6 km.



Bryan Santana, residente del sector, le dijo a este diario que él fue una de las víctimas del mal estado de la vía de la vereda Río Frío. Un gran hueco, que se encuentra en un punto que se conoce como Casa Azul, fue la causa de un accidente que le provocó esguinces en el tren inferior del cuerpo y daños a su motocicleta.



“Tras el accidente, me levanté y me fui caminando hasta la casa, ya que la moto se pinchó, se dobló el control de cambios y se me reventó la guaya del clutch”, explicó Santana.



El alcalde de Tabio, Pablo Camacho, le dijo a EL TIEMPO que el 31 de marzo de 2020 se realizó mantenimiento y reparcheo de la vía de Río Frío, con personal de infraestructura de la alcaldía municipal, y el 8 de abril de 2021 hicieron recuperación de los fallos existentes en la parte oriental. Sin embargo, el mandatario acepta que ese corredor se encuentra en mal estado porque, aunque está pavimentado, este ya cumplió su ciclo y hay un deterioro en la carpeta asfáltica y tiene ‘piel de cocodrilo’.



Camacho explicó que estaban a la espera que llegaran materiales para realizar las intervenciones y que este viernes 21 de octubre se iniciarán las obras en la zona oriental de la vereda Río Frío.



