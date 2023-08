Según el reporte de Bomberos de Cundinamarca, a la fecha en el departamento, siete alcaldes aún no han adelantado los trámites correspondientes para renovar los convenios a los Cuerpos Voluntarios de Bomberos es de cada municipio, situación que podría ponerlos en situación de vulnerabilidad en caso de una emergencia.



Según la normatividad vigente, la responsabilidad de renovar los convenios a los Cuerpos Voluntarios de Bomberos es de cada municipio. Sin embargo, a la fecha en el departamento, esos siete alcaldes aún no han adelantado los trámites correspondientes para firmar estos convenios.



Y esto, que puede generar situaciones de vulnerabilidad en caso de presentarse emergencias, debido a que los dineros destinados para tal fin no estarían habilitados para, por ejemplo, abastecer los vehículos de emergencia, entre otros procesos.



La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informa que, hasta el jueves 10 de agosto de 2023, 106 municipios se encuentran al día y con convenios renovados; otros tres (Soacha, Girardot y Cajicá), cuentan con Cuerpo de Oficiales de Bomberos.



Tres municipios, Nilo, San Juan Rioseco y Zipacón, cuentan con Cuerpo de Bomberos pero no han adelantado el convenio. Otros cuatro, El Peñón, Paime, Supatá, y Topaipí, no tienen Cuerpo de Bomberos, ni han realizado convenio con la Delegación Departamental de Cundinamarca.



Respecto a esta situación, el capitán Álvaro Farfán, delegado Departamental de Bomberos de Cundinamarca, informó que: “El 10 de agosto se presentó un incendio de capa vegetal y de gran magnitud en Caparrapí que inmediatamente fue atendido por los diferentes organismos de primera respuesta del municipio y de la zona”.



Según el artículo 3 de la Ley 1575 de 2012, los distritos o municipios tienen la obligación de prestar el servicio a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios; es decir, dependen de la voluntad y orden de las alcaldías para contar recursos para operar.



Debido a esta situación, la Administración Departamental hizo un llamado a los municipios para que renueven los convenios para permitir la labor de estos cuerpos de emergencia.



REDACCIÓN BOGOTÁ