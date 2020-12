Cundinamarca se alista para recibir la vacuna contra el covid-19

Cundinamarca ya se prepara para recibir y aplicar la vacuna contra covid-19. Así lo confirmó este miércoles el Gobernador Departamental, Nicolás García, quien aseguró que ya se seleccionó la población priorizada y se trazó la hoja de ruta para disposición de hospitales y personal.



"Cundinamarca de la mano con el Gobierno Nacional ya ha comenzado en el departamento la implementación del plan de vacunación contra el covid-19. Ya hemos dispuesto la selección de los grupos etáreos como lo ha solicitado el Ministerio", aseguró el Gobernador.

En la primera etapa estarán los mayores de 80 años (57.073 personas) y en la segunda etapa, población entre los 60 y 79 años (316.242 personas).



Para la tercera y quinta etapa estarán las personas entre los 50 y 59 años y, en la última fase, quienes tengan entre 15 y 19 años.



Sin embargo, los calendarios y total de vacunas disponibles para Cundinamarca es algo que se definirá con el Ministerio.



Esta fue una salvedad que hizo el Gobernador: "Queremos invitarlos a todos a entender que si bien el próximo año no toda la población de Cundinamarca podrá ser vacunada, debemos insistir a que aquellos que son priorizados de acuerdo a la instrucción del gobierno quieran aplicárselas".



Además invitó a "no creer en noticias falsas que generan desinformación y que pueden generar riesgo de la vida de los ciudadanos. Esta vacuna es importante".



De otro lado, la Gobernación confirmó que ya hay 52 hospitales dispuestos para la vacunación. Hay personal contratado (300 personas) y, el 2 de enero, comenzará la contratación de auxiliares (250 personas)



Pese a los avances en la vacuna, la Gobernación advirtió que esto no significa que haya que bajar la guardia en la prevención del contagio. "Es mensaje de tranquilidad, pero no de confianza. Debemos seguir cuidándonos", afirmó el Gobernador.



BOGOTÁ