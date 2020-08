Cundinamarca se prepara para regreso de turismo, restaurantes y bicis

Esta semana, la Gobernación de Cundinamarca concertará con el Ministerio del Interior y de Salud las reglas para reactivar los sectores que, hasta el momento, seguían parcial o totalmente detenidos: gastronomía, turismo y entretenimiento. Así lo aseguró el Gobernador de Cundinamarca en entrevista con EL TIEMPO, donde además dio un balance de cómo algunos municipios ya avanzaban el el tema



“Ya tenemos 40 municipios donde se abrieron restaurantes, más de 30 donde se abrieron hoteles y tenemos hoy 23 solicitudes para radicar en el Ministerio de Interior para posibilitar a la gente para ir a sus residencias de descanso”, aseguró el Gobernador.

Por el lado del turismo, esta noche el Gobernador se reunirá con alcaldes, representantes de la comunidad y sectores para definir las reglas que permitan un buen balance entre la reactivación y la protección de las poblaciones. Todo para presentar un protocolo conjunto.



“Para la reactivación turística tenemos que obrar como un solo departamento. No podemos incentivar al turista a salir y que lo multen porque para un lado o el otro no podía salir”, comentó el Gobernador.



Este sector es clave para varias provincias de Cundinamarca. Según el diagnóstico del Plan Departamental de Desarrollo, el turismo tiene una participación en el empleo cundinamarqués del 7,94 % y, por lo menos hasta antes de la pandemia, había 1.451 prestadores de turismo activos. Aunque no hay un registro preciso de visitantes, se sabe que en 2019 hubo 121.744 personas atendidas en los puntos de información turística del municipio.



En el caso de restaurantes, el Gobernador aseguró que ya se radicaron unos protocolos al Ministerio. Se espera que haya respuesta este miércoles y que, entonces, el departamento pueda dar las reglas.



“Chía, por ejemplo, ya radicó el permiso para poder abrir sus restaurantes’”, aseguró García.



Según el diagnóstico del Plan de Desarrollo, el sector de restaurantes, comercio y hoteles tiene una participación de entre el 5 y el 21 % en la estructura productiva de las provincias, siendo Sabana Centro, Alto Magdalena y Soacha donde hay mayor incidencia.



En esta reactivación de los sectores faltantes el único municipio que no entraría es Girardot que, ahora, tiene un repunte de contagio.



“El único municipio que tenemos bajo la lupa es Girardot que pasó a tener 40 casos semanales a más de 120 o 130 semanales. Su ocupación UCI está al 90 %. Allá llegarán 30 camas UCI y estamos determinando si debe entrar a una cuarentena sectorizada”, indicó el Gobernador.

Casas de descanso

De otro lado, también se preparan los protocolos para que los bogotanos puedan retornar a su segunda vivienda o casas de descanso en Cundinamarca.



“La realidad nos muestra que hoy mucho municipios tienen a la gente ya viviendo en sus segundas residencias, porque han llegado allá con ocasión de las 43 excepciones. Lo que queremos es normalizar esa situación y que en los sitios donde aún no se ha podido hacer que se le permita a la gente ir, con un cumplimiento de protocolos. Por ejemplo, un uso limitado de las piscinas cuando son piscinas comunitarias, con un número restringido para las personas que puedan salir a hacer compras, con la posibilidad de que sea solo el propietario el que pueda ir, es decir, que no arrienden las casas”, enumera el Gobernador.

¿A pedalear?

Suena bastante entre los deportistas y aficionados la reactivación de corredores ciclísticos entre municipios. Este fin de semana, se probó con un carril especial entre Fusagasugá y Arbeláez para que los cundinamarqueses tuvieran la oportunidad de disfrutar una ciclovía segura: participaron más de 200 personas.

“Vamos a tener la ruta de la Sabana hacia Siberia, de Puente de Guadua hacia La Vega y seguramente vamos a tener uno por Sabana Occidente hacia Mondoñedo”, explicó el Gobernador y aseguró que hoy habrá una reunión con Bogotá para que se pueda coordinar la participación de los ciclistas bogotanos. Por el momento, esta será solo una opción para los cundinamarqueses.



“Claro, sin permitir el ingreso indiscriminado a los municipios, sino por las vías que son las rutas que normalmente los bogotanos hacen los domingos”, aseguró García.

La solicitud al Ministerio del Interior

Según la Gobernación, "la gestión de los alcaldes ante el apoyada por la Gobernación ha permitido el trámite satisfactorio en el Ministerio del Interior y la reactivación de actividades tales como:

​

• Iglesias en 44 municipios

• Restaurantes en 40 municipios

• Hoteles en 7 municipios (Guasca, La Vega, Nariño, Quipile, Ricaurte, San Francisco, Nimaima)

• Eventos deportivos sin aglomeración de espectadores en 6 municipios (Útica, Tena, Quebradanegra, Paime, La Mesa, Cahipay)

• Levantamiento de la medida de aislamiento en 5 municipios (Guatavita, Girardot, Tausa, Tenjo, Cabrera)

• Gimnasios en 5 municipios (Arbeláez, La Peña, La Mesa, Venecia, Ubaté)

• Billares en 4 municipios (Viotá, Venecia, Cachipay, La Mesa)

• Bares en 2 municipios (Cachipay, Viotá)

• Juegos de azar en 2 municipios (Viotá, Venecia)

• Balnearios 1 municipio (Quipile)

• Cine en 1 municipio (Chipaque)

• Piscinas en 1 municipio (Quipile)

• Bingos en 1 municipio (Viotá)

• Casinos en 1 municipio (Viotá)

• Terminales de video juego en 1 municipio (Viotá)

• Marina y actividades náutica en 1 municipio (Fúquene)"



Algunas de estas actividades ya fueron autorizadas, pero la gran mayoría están pendientes del aval del Ministerio.

El covid-19 en Cundinamarca

Casos: 19.168



Casos activos: 6.359



Fallecidos: 539



En UCI: 26 personas



Municipios afectados: 88 %



'Top' 5 de municipios: Soacha (2.129 casos activos), Mosquera, (413), Zipaquirá (553), Chía (478), Facatativá (365).

