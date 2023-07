El gobernador de Cundinamarca Nicolás García, respondió a la petición del Ministerio de Transporte de que el Regiotram del Norte lleve carga. Además, solicita a la entidad que permita el avance de este proyecto que conectará a Bogotá con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.



Según García, desde el 2020, cuando se empezó a estructurar este proyecto de movilidad, se revisó la posibilidad de tener carga y pasajeros, pero que técnicamente los expertos dijeron que no era posible por los viaductos y pos las pendientes que requiere cada uno de los modelos.



"Se optó en conjunto, Ministerio, Vicepresidencia, Nación, distrito y Gobernación por continuar el camino del Regiotram del Norte para pasajeros. Hoy hacemos un llamado al Ministerio para no retroceder y avanzar en este proyecto", dijo el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.



Y agregó que siguiendo agenda puede estar en diciembre con cierre financiero y en inicio de proceso contractual.



"Queremos todos que la carga también pudiera tener una vía férrea, hoy este corredor no lo permite. No podemos truncar lo que se ha avanzado en años y ya está a punto de ser una realidad", expresó García.



Además, le pidió al Ministerio de Transporte revisar todos los antecedentes que hay y permitirles a todos continuar con la estructuración del Regiotram del Norte para pasajeros.

Regiotram del Norte

En noviembre de 2022, EL TIEMPO conoció en exclusiva cómo sería el Regiotram de Occidente, según fuentes conocedoras del tema, este sería a nivel, elevado y subterráneo.

​

Entre tres opciones que habían, la Alt 2A, fue la que quedó aprobada por ser la más viable a nivel financiero y técnico, plantea tres puentes ferroviarios, cuatro elevaciones (en las calles 134, 153, 170 y 183), viaductos de la calle 161 a la 165 y de la 189 a la 191, y varios puntos a nivel. No obstante, se le debe incluir un ramal en Zipaquirá y una estación adicional.



REDACCIÓN BOGOTÁ

