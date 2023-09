Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, en la entrevista con el editor general de EL TIEMPO, Ernesto Cortés, dijo que de ganar mantendrá siempre las buenas relaciones con Bogotá y con los 116 alcaldes de la región.



(Lea también: Un año de La Rolita en Bogotá: ¿Cómo le ha ido a la operadora de transporte distrital?).

Ella nació en Girardot, Cundinamarca, y estudió Jurisprudencia en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, en donde obtuvo su título de abogada y luego de especialista en Derecho Administrativo.



Su actividad en la vida pública la inició muy joven luego de recibir su grado de abogada. Fue la primera alcaldesa elegida popularmente en el municipio de Agua de Dios. También fue elegida como presidenta de la Cámara de Representantes en el año 2000 y en el 2007 fue designada presidenta del Senado y del Congreso de la República.



Hoy es candidata para asumir la gobernación de Cundinamarca por una coalición entre el Centro Democrático y el movimiento Salvación Nacional.



Dijo que el departamento es vital para la capital, pues es proveedor de toda clase de alimentos. “Salen huevos, leche, papa, carnes, frutas, pollo. De todo”.



Una de las problemáticas que abordará de forma prioritaria es la inseguridad. “Nos preocupa el ingreso de bandas de delincuencia común a la región y además de los grupos armados organizados dedicados al narcotráfico. Ambos fenómenos se están dando”.



Explicó que las disidencias de las Farc siempre han estado interesadas en ocupar la región a través del Sumapaz y que el ‘clan del Golfo’, a su vez, quiere llegar por el lado del Magdalena. “Hemos estado en la región y hay mucha preocupación porque los pobladores ven muy débil la institucionalidad, la presencia de la Fuerza Pública”.



(Le puede interesar: El 68 % de comerciantes de Bogotá dicen sentirse inseguros donde tienen sus negocios)

Facebook Twitter Linkedin

Nancy Patricia Gutiérrez, aspirante a la Gobernación. Foto: Abel Cárdenas ET

Dice que hay quejas por los atracos a los conductores y los pasajeros de los buses del transporte intermunicipal y también por el aumento desmedido de la extorsión en la región. En Facatativá, por ejemplo, los comerciantes cierran los establecimientos a las siete de la noche por miedo. Agregó que su propuesta es el fortalecimiento de la institucionalidad, que el Gobierno Nacional ha limitado esa opción y la operación de la Fuerza Pública y que eso ha desbordado el actuar de estas bandas delincuenciales.



“Seré una gobernadora que le dará prioridad a la Fuerza Pública con un consejo de seguridad departamental semanal”.



En cuanto al tema de la Región Metropolitana, dijo que está de acuerdo con la integración. “Sin embargo, creo que aunque se cambió la Constitución y se expidió una ley, en el momento de entrar en operación no llamaron ni a la ciudadanía ni a los alcaldes a participar”. Dice que eso les quita autonomía a las autoridades regionales y se la da a la alcaldía de Bogotá y a la gobernación. La preocupación, dice, es que se perpetúe un aparato burocrático.



En cuanto a la movilidad, aseguró que en los últimos ocho años no se avanzó en nada para solucionar los cuellos de botella de las salidas de Bogotá. “Solo la calle 13 va a empezar obra, pero eso tardará muchos años. Hoy están trancadas la calle 80, la autopista Norte, la salida a La Calera. Todo esto lo tenemos que sacar adelante con el apoyo y el financiamiento del Gobierno Nacional. Yo asumiré un liderazgo de la mano de quien quede como alcalde de Bogotá”.



Apoya los proyectos de Regiotram, pero advierte que aún hay muchas dudas y discrepancias y que hay mucho dinero en juego. “Hay que pensar a largo plazo y en sacar todo el beneficio posible. El concepto urbanístico de la región está desbordado y no se ha pensado en un transporte masivo. Hay que reunir los requisitos pensando a largo plazo”.



En lo referente al agua, dijo que trabajará para que exista más acceso al líquido potable y al tratamiento de aguas residuales. “Yo sí estoy de acuerdo con un Chingaza II con la menor afectación posible para el medio ambiente”.



(Puede leer: Elecciones en Bogotá: Galán 26,6%; Bolívar 20,3% y Oviedo 16,8%, según encuesta Invamer).

Facebook Twitter Linkedin

Nancy Patricia Gutiérrez, candidata a la Gobernación de Cundinamarca. Foto: EL TIEMPO

Gutiérrez habló del grave problema de informalidad en la región. “Está por encima de la nacional. Esta en el 70 por ciento en toda Cundinamarca. Hay que apostarle a la generación de empleo y a que los privados puedan realizar inversiones que beneficien esta causa”.



También considera importante apoyar a los emprendedores, empezando por los del sector agropecuario. Hay que tecnificar e innovar para darles un valor agregado a los productos. “La gente tiene que tener plata en el bolsillo para que puedan comer y vivir bien. Hay más de 1,1 millón de personas en Cundinamarca que no tienen garantizada la alimentación. Necesitamos de un programa especial para atacar el hambre”.Finalmente dijo que quedó en el centro del tarjetón electoral. “Ahí me encuentran fácilmente”.

Más noticias de Bogotá