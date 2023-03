La actualización catastral en Cundinamarca ha generado preocupación en 25 municipios, que no la hacían hace 15 o 20 años, cuando debía ser cada 5 años. Pero dicho proceso, que afecta a unos 76.000 predios, les elevó a muchos de ellos el valor del predial. De hecho, hay propietarios que denuncian aumentos de un 1.000 por ciento.



(Lea también: Estos son los 11 municipios con más consumo y venta de drogas en Cundinamarca)

Aunque lo pactado es que en 25 municipios se lleve a cabo la actualización catastral, este proceso solo se ha concluido en 13. De los demás se espera que salga el próximo año.



Los recursos para adelantar estas labores los puso la Gobernación y la CAR, y los encargados de estos procesos son la Agencia Catastral de Cundinamarca (ACC) y Catastro Bogotá.



Los más afectados son Chaguaní, Ninaima, Quebradanegra, Nocaima, Sutatausa, Supatá, Vergara, Tausa, Villeta, Guaduas, Ubaté, Nemocón, Arbeláez, Fómeque, municipios en los que la ACC, junto con la Inmobiliaria Cundinamarquesa, llevó a cabo la actualización. También golpea a Tibacuy, Guatavita, Quipile, Tibirita, San Antonio del Tequendama, Apulo, Subachoque, Anolaima, Tocaima, Anapoima y Facatativá, a cargo de Catastro Bogotá.



Nemocón, Arbeláez y Fómeque solicitaron la actualización solo del área urbana.



(No deje de leer: El creciente fenómeno de la venta de vivienda de descanso en la región)

Facebook Twitter Linkedin

Resultados del proceso de actualización catastral en Cundinamarca. Foto: Archivo particular

De acuerdo con la diputada de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, Constanza Ramos, quien ha estado citando a debates de control por este tema, los municipios ya mencionados tenían la necesidad de una actualización catastral para cumplir la ley y, además, para mejorar las finanzas de sus municipios y porque en algunos casos sobre los lotes hay nuevas construcciones y casas de dos o tres pisos.



Aunque Ramos manifiesta que este proceso es necesario, considera que no se hizo acorde con la ley. Dice que en muchos casos no hicieron las visitas físicas a los predios y todo lo manejaron con drones. Asegura también que el aumento fue desproporcionado e injusto.



“Volvieron ricos a todos los campesinos de esos municipios. Sin embargo, el resultado del debate de control político es que ya se designaron funcionarios para que vayan a los municipios a donde hay este tipo de reclamaciones. El gobernador, Nicolás García, designó a su secretario privado, Guillermo Granados, como coordinador para que le haga seguimiento especial a este caso”, aseguró la diputada.

Sí debo mencionar que hay algunas inconsistencias, pero ya hay un profesional atendiendo y visitando predios. Sin embargo, algunos candidatos a la alcaldía han aprovechado este tema.. FACEBOOK

TWITTER

También se le solicitó al Dane revisar las resoluciones donde se estableció el valor del metro cuadrado que, en su opinión, es comercial. Esto con el fin de determinar si los precios están ajustados a la realidad de cada municipio.



Ramos le dijo a EL TIEMPO que es urgente que desde el Congreso de la República se establezca una ley que determine de cuánto debe ser el incremento anual de los avalúos catastrales, los cuales influyen en el costo del impuesto predial.



(Además: El creciente éxodo de bogotanos a los municipios)

Facebook Twitter Linkedin

Recibo del impuesto predial de Rosa Morales, en Nemocón. Foto: Archivo particular

“Hace más de 3 años construimos una casa de tres pisos en un sector estrato 2, en el que las vías están en mal estado. Yo no entiendo por qué el impuesto me pasó de 105.000 pesos a 1’567.601 pesos”, le dijo a este diario Rosa Morales, habitante de Nemocón.



Freddy Hernández, alcalde de Villeta, uno de los municipios afectados y en el que hace unos 10 años no se le hacía la actualización catastral, explicó que desde su administración se le solicitó a la Gobernación de Cundinamarca este procedimiento, pero que la sorpresa fue que este procedimiento lo subcontrataron con la Inmobiliaria Cundinamarquesa y esta “no hizo un trabajo minucioso”. Además, les entregaron la base gravable hasta el 20 de febrero de 2023, cuando los impuestos deben estar cobrándose desde el 1 de enero del año en vigencia, o sea, un mes después.



“Esto nos está afectando las finanzas, llevamos tres meses en los que no nos entra un solo peso y con eso es que nos movemos. Cuando terminaron el proceso, al cual le falto trabajo de campo porque mandaron fue drones y no socializaron con la comunidad, ¿cómo se hizo?”, indicó Hernández. El mandatario local agregó que Villeta es uno de los municipios que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años y eso ha hecho que se construya vivienda nueva, pero que ahora el alto costo de los impuestos puede hacer que la gente desista de comprar.



Por su parte, el alcalde de Sutatausa Jaime Arévalo, dijo que hace 18 años en su municipio no se hacía una actualización catastral y ya era necesario, aunque esto esté generado un duro impacto económico. “Sí debo mencionar que hay algunas inconsistencias, pero ya hay un profesional atendiendo y visitando predios. Sin embargo, algunos candidatos a la alcaldía han aprovechado este tema para hacer campaña”, expresó Arévalo.

Facebook Twitter Linkedin

La Agencia Catastral en Chaguaní revisando los reclamos de la ciudadanía sobre la actualización. Foto: Cortesía Agencia Catastral de Cundinamarca

La justificación

No se puede hablar de sobrecostos porque lo que se hace es una actualización del valor catastral del predio... FACEBOOK

TWITTER

La Agencia Catastral de Cundinamarca explicó que del proceso de actualización catastral para 25 municipios del departamento desde el año 2021 se han concluido 13, ellos son Chaguaní, Nimaima, Nocaima, Qubradanegra, Vergara, Villeta, Supatá, Sutatausa, Tausa, Ubaté, Arbeláez, Nemocón y Fómque, y que no hay sobrecostos.



“No se puede hablar de sobrecostos porque lo que se hace es una actualización del valor catastral del predio. La diferencia de valores que en algunos casos se puede considerar muy alta, está determinada primero, por el nivel de desactualización; segundo, por la relación del valor comercial del predio frente al valor catastral, lo anterior según lo establecido en la Ley 1450 2011, en el parágrafo 1 del artículo 24, el cual determina que el avalúo catastral debe ser mínimo el 60 por ciento del avalúo comercial”, indicó la Agencia.



La ACC le dijo a este diario que lo que tuvieron en cuenta para la actualización catastral fue el aspecto físico, que corresponde al área del terreno y el área construida. También, el aspecto económico que es el valor catastral del suelo y de las construcciones, esto de acuerdo con los factores físicos, como las condiciones agrológicas del suelo, topografía, normativa y uso actual del suelo y el aspecto jurídico, es decir, la relación del propietario, poseedor u ocupante con el predio.



Sin embargo, la entidad aseguró que para dar claridad de esta situación en los 13 municipios donde se están presentando impactos por el aumento en el avalúo, se encuentran bridando atención personalizada a través de ventanillas en cada uno de los municipios y buscando herramientas que puedan mitigar el impacto por la imposibilidad de pago, especialmente, de las comunidades campesinas.

Facebook Twitter Linkedin

TENDENCIAS EL TIEMPO Foto: iStock

Según Jonathan Guijarro, gerente de Terranium S. A. S. y experto en desarrollo territorial sostenible, la actualización catastral implica un incremento en el impuesto predial en tanto se hace una actualización de la base gravable, en la que influye el IPC.

Sin embargo, sobre qué tanto pueden aumentar depende de la entidad territorial, porque si no cuenta con este proceso hace mucho tiempo, el incremento será mucho más notorio que en lugares donde se hace cada 5 años.



“Uno de los propósitos del catastro es incrementar el recaudo para que las entidades territoriales disminuyan su dependencia de giros nacionales y puedan gestionar sus problemas de desarrollo. No obstante, hay unos requisitos fiscales y financieros para llevar a cabo la actualización catastral, por lo que no todos pueden acceder por que es bastante costosa”, explicó Guijarro.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

Más noticias de Bogotá y Cundinamarca