Las vías de Cundinamarca, el fin de semana que pasó, fueron escenario de siniestralidad en ciclistas. Se reportaron dos personas muertas, en el municipio de Chocontá y una herida, en Sopó. Al corte de abril de este año, ha habido 22 víctimas mortales en el departamento. Esto, deja al descubierto, no solo la imprudencia que puede haber tanto por parte de los conductores de vehículos y de ciclas, sino de la falta de una infraestructura únicamente para los biciusuarios.

En la tarde del domingo 4 de junio, el ciclista colombiano, Germán Chaves de 28 años e integrante del equipo Sistecrédito, y su padre, fueron arrollados por un furgón en la autopista Bogotá - Tunja, a la altura del kilómetro 64+35 metros, en el sector Escuela Retiro de Indios del municipio de Chocontá.



En lugar, perdió la vida el deportista, mientras que su padre, de 49 años, quedó atrapado en una llanta del vehículo y fue trasladado a un centro asistencial cercano, en donde fue atendido por sus graves lesiones. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal de salud, también murió.



Al parecer, la causa de este siniestro vial fue que el conductor del furgón invadió el carril en el que estaban andando el deportista y su padre, luego de sufrir un microsueño.



Otro caso reciente, fue el domingo en la mañana, en la vía Sopó-Briceño, cuando un carro particular arrolló y arrastró varios metros a un ciclista que estaba entrenado por el sector con su equipo.

El pedalista Germán Chaves. Foto: Instagram de Germán Chaves, Cortesía

La población que utiliza

la bicicleta

es robusta y cada día va en aumento, por eso se debe aumentar presencia de las autoridades..

TWITTER

“Yo me encontraba realizando una actividad deportiva junto a otros compañeros ciclistas. Íbamos un grupo de aproximadamente 30 personas, el señor estaba en la vía y al momento de pasar nosotros le silbamos para que se orille, esto le disgusta un poco, y él toma la decisión de empezar a orillar a los otros ciclistas”, indicó la víctima a City Tv.



Y agregó que de un momento a otro fue que sintió el carro detrás de él y recibió el impacto en la espalda. El conductor, después de arrollarlo, se negó a ayudarlo.



Según se conoció, el conductor terminó estrellado contra una vivienda y, al parecer, se encontraba en estado de embriaguez, por eso, está siendo investigado por las autoridades. No obstante, el ciclista, no presentó graves heridas y está fuera de peligro.



De acuerdo con la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, el acumulado hasta abril de 2023, deja 66 ciclistas lesionados en el departamento que corresponden al 10.18 por ciento del total nacional. Y, 22 muertos equivalentes al 10.73 por ciento del total. Los municipios con más víctimas son: Soacha, Funza, Facatativá, Chía y Mosquera.



Para el año 2022, la entidad reportó que hubo 332 ciclistas lesionados en Cundinamarca, que corresponden al 14.74 por ciento del total de lesionados a nivel nacional. Y, 50 ciclistas murieron, los cuales corresponden al 8.33 por ciento. Los municipios con más victimas reportadas fueron: Soacha, Facatativá, Funza, Mosquera, Chía, Cajicá, Cota, Sopó y Tocancipá.

os municipios con más victimas reportadas fueron: Soacha, Facatativá, Funza, Mosquera, Chía, Cajicá, Cota, Sopó y Tocancipá. Foto: Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad (ONS), entre enero y abril de 2023, han fallecido 143 ciclistas en todo el país.



Entre las rutas en las que se presenta mayor accidentalidad vial están, la ruta 40- Conexión autosur Bogotá, la 50 en la salida de la calle 13, la 45 en la salida de la Autopista Norte por Chía, la 50 en la salida de La Calera y la 40C en la salida Chipaque-Usme.



Germán Lleras, director regional Steer Davis Gleave Latinoamérica le dijo a este diario que además de mejorar las vías del departamento, se debe trabajar en municipios como Cota, La Calera, Mosquera, Funza, entre otros, para canalizar los flujos de bicicletas y evitar la siniestralidad.



“En el departamento escasean los policías y guardas de tránsito. Casi no hay organismos de tránsito municipales, esto hace que sea más difícil el control y la gestión en las vías”, indicó Lleras.



El abogado Wilder Bohórquez, perito de accidentes viales de la Universidad Manuela Beltrán explió que algunas de las hipótesis que rodean los accidentes de tránsito en los que se han visto involucrados ciclistas, están: la violación a las normas de tránsito, la invasión de carril, no portar los implementos de seguridad reflectiva, no usar los corredores viales establecidos para ciclistas.

Bohórquez además indicó que para prevenir los siniestros viales en ciclistas hay que reforzar las campañas preventivas y de control para todos los actores viales.



“La población que utiliza la bicicleta como medio de transporte es robusta y cada día va en aumento, por eso se debe aumentar la presencia de las autoridades en los corredores donde hay mayor flujo de biciusuarios en los días y horas de mayor cogestión vehicular”, dijo Bohórquez.

