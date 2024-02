Los municipios de Cundinamrca que tienen convenio con bomberos; son más de 50

En lo corrido del año se han presentado más de 200 incendios forestales en Cundinamarca y ha habido 10 emergencias a causa de las lluvias. Hay preocupación porque son pocos los municipios que han firmado convenio con los Bomberos, que son quienes atienden este tipo de eventos.



(Le puede interesar: Más de 7.000 millones del proyecto de la Ptar Chía fueron recuperados)

Según el reporte de la Procuraduría delegada para la gestión y la gobernanza territorial, a la fecha, solo 58 de los 116 municipios del departamento han reportado si tienen o no convenio o contrato con Bomberos.



De esos 58, solo el 24 por ciento (14) ha suscrito acuerdo con los cuerpos voluntarios de bomberos y el 5 por ciento (3) tiene un cuerpo de bomberos oficial (Girardot, Soacha y Cajicá) para garantizar la gestión del riesgo contra incendios y atención de emergencias.



Algunas de las jurisdicciones que ya firmaron convenio son: Sasaima, Cáqueza, La Vega, San Juan de Río Seco, Sopó, Suesca, Tabio, Tenjo, Tocaima, Ubaté, Villeta, Villapinzón y Zipaquirá. No obstante, hay varias administraciones que están en proceso de llegar a un acuerdo.



(Le recomendamos leer: ¿Qué puede pasar si la SCI no entrega el informe sobre el metro de Bogotá?)



“A pesar de que en Cundinamarca hay 116 municipios, tan solo se cuenta con 72 cuerpos de bomberos, que representan el 62 por ciento de los municipios, de los cuales tres son oficiales y 69 son voluntarios. A la fecha hay 19 cuerpos de bomberos inactivos”, indicó la Procuraduría.

Facebook Twitter Linkedin

Este año se han reportado más de 200 incendios forestales en Cundinamarca. Foto: Delegación de Bomberos de Cundinamarca

A pesar de que en algunos sitios no se cuenta con voluntarios, las administraciones pueden hacer convenios o contratos con los de otro municipio que sea cercano. Sin embargo, lo que se aconseja es que cada jurisdicción tenga su cuerpo de bomberos, ya que puede haber ocasiones en las que se presenten emergencias al tiempo.



En los últimos días, la Procuraduría delegada ha hecho llamados preventivos a los mandatarios locales a firmar los convenios; a los gobernadores para fortalecer los fondos departamentales de bomberos y de gestión del riesgo de desastre, y a la Nación para fortalecer institucionalmente los bomberos, no solo desde el ámbito de la respuesta, sino también desde el conocimiento y la mitigación del riesgo.



(También puede leer: Video | Nuevo robo masivo en Bogotá: hombre armado ingresó a restaurante de Usaquén)



De acuerdo con el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca, los entes territoriales, en este caso las alcaldías municipales, tienen la responsabilidad de contratar la prestación de los servicios del cuerpo de bomberos y los elementos necesarios para poder dar cumplimiento efectivo.

Facebook Twitter Linkedin

Los bomberos también atienden calamidades como las inundaciones, deslizamientos y vendavales. Foto: Bomberos Bogotá

“No es un capricho el tema de los convenios, se trata de acuerdos mutuos y de que manera responsable se busque garantizar la prestación de los servicios de los bomberos que, más que de carácter público, es fundamental”, expresó Farfán.



Y agregó que, en medio del fenómeno de El Niño, los municipios deben tener la capacidad técnica y operativa para poder generar respuesta de manera oportuna y eficaz.



Aunque estos convenios son clave, Farfán asegura que no se les ha dado la suficiente importancia. “Los recursos del departamento y propios son complementarios y ayudan a potencializar, pero la responsabilidad disciplinaria y penal es de las administraciones”.



Los convenios entre las alcaldías y los bomberos varían de costo dependiendo de la cantidad de habitantes, las necesidades, la categoría del municipio y el panorama de riesgo en la zona.



El cuerpo de bomberos es el encargado de presentar un presupuesto de los requerimientos básicos (equipos especiales, elementos, pago del personal, así sean voluntarios, entre otros gastos).

Facebook Twitter Linkedin

Este personal de atención de emergencias, atiende accidentes vehiculares. Foto: Cortesía. Bomberos de Silvania

“En este momento, en Cundinamarca tenemos 1.600 bomberos, pero la idea es que por lo menos haya uno por cada 1.000 habitantes, eso indican las normas internacionales de consulta”, puntualizó Farfán.



Cabe mencionar que este personal de atención de emergencias atiende eventos como incendios estructurales, empresariales, vehiculares y forestales.



También llevan a cabo 20 modalidades de rescate (acuático, de altura, vehicular, vertical, aéreo, entre otros), atención de emergencias con materiales peligrosos y calamidades como inundaciones, deslizamientos o vendavales.



En cuanto al clima, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el fenómeno de El Niño podría ir incluso hasta mayo o junio; sin embargo, en algunas zonas del país se pueden presentar lluvias y heladas.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ