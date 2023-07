Al igual que varios de los municipios de Sabana Centro, los de Sabana Occidente experimentaron años gloriosos en la venta de vivienda; en especial y extrañamente, en los de pandemia. Sin embargo, como en todo el país, ha habido una caída no solo en la comercialización, sino en los lanzamientos e iniciaciones.



Esta provincia la integran los municipios de Bojacá, El Rosal, Subachoque, Zipacón, Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá, la capital de Sabana Occidente. No obstante, solo se cuenta con un registro oficial de ventas, iniciaciones (que inician construcción) y lanzamientos (nuevas viviendas que salen a la venta) de los últimos cuatro.



De acuerdo con las cifras de Coordenada Urbana, el sistema de información georreferenciada de Camacol, en los últimos 5 años —desde 2018—, Madrid es el que reporta cifras más altas en comercialización, iniciaciones y lanzamientos, mientras que Facatativá tiene las más bajas.



Es importante mencionar que, para el caso de Madrid, los mejores años en ventas fueron 2018 y 2019 (más de 10.000 unidades). Sin embargo, desde la pandemia empezaron a bajar y al día de hoy siguen disminuyendo (ver gráfico).



En Mosquera fue distinto: en los años prepandemia las ventas estuvieron por debajo de las de 2020 y 2021, y en 2022 aumentaron. Pero a la fecha se registran bajas.



Para el caso de Funza y Facatativá, los municipios que menos han sumado ventas, iniciaciones y lanzamientos, la situación parece empeorar. El reporte indica que, incluso, desde hace tres años tienen registros de cero en algunos de estos aspectos.



Sin embargo, hay una esperanza de que el sector se dinamice en Sabana Occidente en los municipios de Madrid y Mosquera, ya que las iniciaciones y lanzamientos no han caído tanto como en los otros y los indicadores no han caído a cero. Madrid reporta 3.285 ventas entre 2022 y 2023 (enero a mayo), y Mosquera, 3.222.



Mosquera es uno de los municipios que más contribuye a las ventas de vivienda. Foto: Héctor Fabio Zamora / El Tiempo

Pero ¿qué está pasando? De acuerdo con Luis Fernando Reina, consultor inmobiliario y economista de la Universidad Manuela Beltrán, el fenómeno de las caídas en las ventas de vivienda lo está viviendo todo el país, especialmente por las condiciones de la economía, y en particular, la vivienda de interés social (VIS), ya que “el nuevo gobierno cambió las condiciones para financiarlas”.



Y asegura que si los años anteriores fueron mejores para el sector, es porque las tasas de interés eran más bajas, el costo era menor y el acceso a financiación, más fácil.



En esto, coincide Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, quien dice que la caída en las ventas no es exclusiva de los municipios de Sabana Occidente. En todo el país se registra un menor ritmo de comercialización de vivienda y esto se debe principalmente al contexto macroeconómico que estamos viviendo.



"Es así como a nivel nacional las ventas en lo corrido del año a mayo han caído 54 %, mientras en Cundinamarca se registra una caída de 53 % en el mismo periodo de 2022", indicó Chiriví.



Facatativá por cuatro años consecutivos registra cero lanzamientos de vivienda. Foto: EL TIEMPO

No obstante, Reina considera que en el caso de Facatativá hay unas condiciones especiales que agravan este problema. En principio, el acceso al municipio, el tráfico y las vías.



“La dificultad para entrar o salir de Facatativá hace que las personas prefieran otros municipios. Es el que más difícil acceso tiene por la cantidad de buses intermunicipales, los camiones y la insuficiencia de vías. Antes sí era considerado como un municipio vivienda para personas que trabajan en Bogotá”, indicó Reina.



Y agregó que lo contrario pasa con Madrid y Mosquera. Estos tienen mejores vías de acceso y otras alternativas.



Teniendo en cuenta estos factores, es importante mencionar que muchos de los habitantes de esta provincia consideran que a causa del gran aumento de la población en los últimos cinco años, los desplazamientos hacia Bogotá se han vuelto más complicados. Pero además, por la cercanía con la capital, la inseguridad ha aumentado.



No obstante, el experto en economía insiste en que se necesitan incentivos para que las personas de estos municipios de Sabana Occidente puedan acceder a vivienda propia.



Para reactivar el sector de la construcción en Sabana Occidente, Chiriví dice que es importante restablecer la confianza de los hogares. "Para ello desde el gremio queremos recordarles a los compradores de vivienda que contamos con los subsidios de las cajas de compensación", puntualizó.



Y recordó que el año pasado las cajas colocaron más de 58.000 subsidios de vivienda lo que nos sirve de soporte para dinamizar el mercado. "Esta es una ventaja enorme que tienen los municipios de Cundinamarca y que queremos resaltar e invitarlos a hacer uso de estos para que puedan comprar su vivienda".



Además, el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca dijo que el mercado proyecta que las tasas de interés disminuirán durante los próximos meses y que esto les permitirá a las familias acceder a mejores condiciones crediticias.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

