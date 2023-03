El consumo y la venta de estupefacientes se han convertido en un silencioso pero creciente problema en los municipios de Cundinamarca, al que no es fácil hacerle seguimiento; sin embargo, la Policía ha estado tratando de atacar el fenómeno, al que están más propensos a caer estudiantes y adolescentes.



En el departamento, las sustancias psicoactivas más utilizadas son la marihuana, el bazuco, la cocaína y sus derivados.



Según datos de la Gobernación de Cundinamarca, basados en incautaciones, los municipios donde más venta y consumo se presentan son Soacha, Zipaquirá, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, Chía, Madrid, Tocancipá, Guaduas y Mosquera.



No obstante, aunque se tiene conocimiento de los lugares donde hay mayor demanda, no existe un estudio claro y explícito sobre este problema.



“Se trata de mercados ilegales a los cuales no es fácil hacerles un seguimiento, y en la actualidad no se cuenta con un estudio serio al respecto. Pero la Fuerza Pública viene adelantando acciones en todo el territorio con el fin de atacar dichos comercios de drogas, logrando incautaciones en los municipios y en los corredores viales”, indicó la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca.



La entidad explicó que entre los años 2021 y 2022, a través del programa de recompensas, de la colaboración de la ciudadanía y por acción de la Fuerza Pública, fueron desmanteladas 22 organizaciones criminales dedicadas a la venta y distribución de estupefacientes, por lo que se logró la captura y judicialización de 165 de sus integrantes. Adicionalmente, fueron ocupados cuatro inmuebles y en total se capturaron 1.432 expendedores. También desmantelaron seis laboratorios o cristalizaderos de cocaína.



Las autoridades, además, han detectado que los escenarios más frecuentes de ventas son los parques, las zonas comerciales, las discotecas, cercanías a las carrileras y, ahora, están cogiendo bastante fuerza las entregas a domicilio.



Es importante tener en cuenta que actualmente la dosis mínima permitida en Colombia es equivalente a los 20 gramos, para el caso de la marihuana, y un gramo para la cocaína y sus derivados, según la Ley 30 de 1986.



Incautación de estupefacientes en Girardot. Foto: Policía de Cundinamarca

De acuerdo con la Policía de Cundinamarca, la cual cubre 86 municipios, Girardot, Fusagasugá y Ubaté son lugares en donde se ha detectado una alta demanda estupefacientes. Allí, los consumidores en potencia están entre los 16 y los 25 años de edad.



En lo transcurrido del 2023, en los 86 municipios han sido capturadas más de 170 personas por el delito de porte, tráfico o fabricación de estupefacientes.



“Hemos visto que en la actualidad los expendedores de estupefacientes están intentando involucrar a adolescentes y jóvenes; por eso, últimamente se han realizado planes en entornos escolares, donde se han intervenido más de 100 colegios”, aseguró el coronel Edwin Urrego Pedraza, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.



Urrego agregó que aunque la tendencia mundial muestra un incremento del consumo, este se da más en los territorios poblados de las grandes ciudades, como serían los municipios con esta problemática.

Por otro lado, la jurisdicción del Comando Especial Sabana Norte indicó que en los municipios de Tocancipá, Gachancipá, Chía y Zipaquirá se refleja una mayor afectación por el consumo y la venta de estupefacientes. Lugares en donde prevalece el uso de la marihuana y el bazuco, y donde entre los 16 y los 45 años se evidencia esta actividad.



“Establecer una cifra exacta de consumo en los municipios de la jurisdicción no es posible, teniendo en cuenta que todos los días las cifras de consumo tienden a aumentar; abonado a esto, aquellas personas que consumen la dosis mínima permitida no están en las estadísticas delictivas u operativas institucionales”, explicó el teniente coronel Juan Felipe Mantilla, comandante del Comando Especial Sabana Norte.



Mantilla añadió que en lo corrido del año se llevan un total de 49 capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de las cuales 41 han sido en flagrancia y ocho, por orden judicial; 12 allanamientos y un total de 52.216 gramos de droga incautada, equivalentes a 51.649 de marihuana, 355 de bazuco, 81 de base de coca, 131 de cocaína y 25 pepas de éxtasis.

Popper, éxtasis y cocaína son las sustancias más utilizadas en Colombia para practicar el 'chemsex'. Foto: iStock

Es importante tener en cuenta que las redes de microtráfico no solo buscan involucrar a los menores de edad como consumidores, sino como expendedores.



Enrique Bayer, experto en temas de región, le dijo a EL TIEMPO que este grave fenómeno ha ido en crecimiento y trae consigo problemas de inseguridad.



“El incremento de la población en los municipios trae problemas de este tipo, pues donde haya mercado llegan los vendedores para buscar clientes, como es el caso de algunos de los municipios que están en la lista y que han crecido enormemente en los últimos años”, puntualizó.



Para Bayer, hay dos temas importantes al momento de enfrentar el tráfico y consumo de drogas. Uno es el educativo, donde se debe fomentar la educación desde temprana edad a los menores, para que sepan y se cuiden, porque se aprovechan de su inocencia e ingenuidad para ir volviéndolos adictos.



El otro aspecto que influye en este problema es que no hay suficiente pie de fuerza y organismos que pueden tener una lucha frontal contra el flagelo y porque no existen cárceles para tanta gente, y estos delitos son rápidamente excarcelables. Asimismo, criticó la dosis personal.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

