La segunda temporada de lluvias ya empezó a dejar víctimas fatales en Cundinamarca. El martes pasado, en la provincia del Tequendama, en límites de los municipios Mesitas del Colegio y Viotá, la creciente súbita del río Calandaima se llevó a cuatro personas cuando se estaban bañando.



El mismo día fueron rescatadas dos personas por la comunidad y los bomberos del municipio. El cuerpo de otra fue encontrado en la mañana de este miércoles.



(Le puede interesar: Encuentran el cuerpo sin vida de mujer arrastrada por creciente súbita en Viotá)

Según conoció EL TIEMPO, los afectados fueron: una señora de 45 años, un señor de 31 –quienes fueron rescatados sin lesiones aparentes–, y dos jóvenes que eran amigas, identificadas como Sara Lucía Chavarro, de 18 años, y Kelly Daniela Barbosa, de 21, quien fue hallada sin vida sobre las 10:30 de la mañana el miércoles, en una vereda cercana al lugar donde se presentó la creciente.



“Una vez se inicien todos los procedimientos por parte de la autoridad competente, el cuerpo hallado será entregado a los familiares de la joven. Asimismo, retomamos el día de mañana actividades para continuar con el proceso de búsqueda de la segunda persona desaparecida, una mujer de 18 años”, informó el capitán Álvaro Farfán, delegado para Bomberos de Cundinamarca.

Las cuatro personas se estaban hospedando donde un familiar, en la parte alta del municipio, en la vereda San Ramón, en la finca José Niño.



De acuerdo con las primeras versiones, los turistas se estaban bañando en el río sobre las 12 del mediodía del martes que pasó, y a las 3 de la tarde fue que se supo de la tragedia, ya que es un sector en el que no hay señal ni se cuenta con el servicio de luz. Por esto, la búsqueda de las personas desaparecidas se tuvo que suspender sobre las 7 de la noche del martes y continuarlas a las 6 de la mañana del miércoles.



Cabe mencionar que en este municipio el clima varía, pues en la parte baja es bastante cálido y a medida que se va subiendo a la zona montañosa la temperatura se va disminuyendo.

Facebook Twitter Linkedin

Bomberos, Defensa Civil y la Unidad de Gestión de Riesgo hicieron labores de búsqueda. Foto: Bomberos de Cundinamarca

Después de los hechos, se instaló en el sector un puesto de mando unificado (PMU), en compañía de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca (UAEGRD), y en las labores de búsqueda empezaron a apoyar los bomberos de Cundinamarca, de Viotá, El Colegio y San Antonio del Tequendama, Policía Nacional, Defensa Civil, la comunidad y comités municipales.



Además, las madres de las dos jóvenes desaparecidas se dirigieron el día miércoles a Viotá y, debido al infortunio, están recibiendo apoyo de Bomberos Cundinamarca, psicólogas y trabajadoras sociales del municipio.



Esta no es la única fatalidad que ha ocurrido en el transcurso de este año a causa de las lluvias en este sector del Tequendama. En abril, en la vereda Liberia Baja hubo cinco víctimas, de las cuales dos lograron ser rescatadas y tres fallecieron.

Más emergencias

Otro percance que se presentó en medio de las borrascas de este martes fue en la provincia del Sumapaz, en el municipio de Pasca, ya que hubo una escorrentía de agua lluvia que hizo que un bus de ruta escolar con niños quedara atrapado. Por fortuna, se pudo hacer la evacuación de quienes estaban dentro del vehículo y todos los menores de edad salieron ilesos, no hubo desaparecidos ni víctimas fatales.



A finales de marzo, también a causa de la ola invernal, en la provincia del Gualivá, en Quebradanegra, una quebrada arrastró a tres menores, de las cuales dos murieron y una logró ser rescatada con vida y llevada al hospital de Villeta.



De igual manera, en abril, hubo una creciente súbita en la quebrada de Arbeláez que afectó a cuatro personas, de las cuales dos, al día de hoy, continúan desaparecidas.



Según la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, en este año se han presentado en el departamento 447 eventos en 102 municipios. Estas emergencias dejan nueve víctimas fatales por crecientes súbitas y dos desaparecidos, y ocho personas fallecidas por deslizamientos y tres desaparecidas. En total 22 personas han perdido la vida en ocho municipios (Viotá, Arbeláez, Cachipay, Quebradanegra, La Calera, Anapoima, Caparrapí y Bituima).

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé que en la última semana de octubre persistirán las lluvias de moderadas a fuertes, algunas de ellas acompañadas con descargas eléctricas en el norte de Cundinamarca. Y sobre la región del Sumapaz están activadas las alertas por los ríos y sus afluentes.



Por eso, para hoy la Delegación departamental de Bomberos tiene previsto hacer un sobrevuelo en helicóptero a lo largo de las cuencas de los ríos Sumapaz y Bogotá, para establecer riesgos posibles y emergencias generadas a partir del aumento de lluvias en el país.



Esta actividad se realizará en compañía de la directora de Gestión del Riesgo y las autoridades ambientales para tomar decisiones y establecer acciones de cara a la mitigación de las posibles afectaciones en el departamento de Cundinamarca.

Seguirán las lluvias en Bogotá

Durante la actual temporada de lluvias, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá ha atendido un total de 266 emergencias, de las cuales 199 están relacionadas con caída o amenaza de caída de árboles; 46 por inundaciones en edificaciones, sótanos y en la vía pública; 17 por falla estructural y cuatro casos por deslizamiento rotacional.



Según el Ideam, en Bogotá el comportamiento será similar al de Cundinamarca en las tardes y noches, por lo que se pronostica que las localidades donde es probable que se registren mayores afectaciones son algunas del oriente y el norte de la capital, como Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Antonio Nariño, La Candelaria y Teusaquillo.



Cabe mencionar que el Cuerpo de Bomberos de Bogotá se mantiene alerta en actividades de monitoreo a través de plataformas, alertas tempranas, preposicionamiento de recursos; atención de emergencias relacionadas con inundaciones, árboles caídos y vehículos atrapados, entre otros. El uso de motobombas y tramos para el desagüe y el uso de motosierras para el corte de árboles, son otros de los recursos.

Tipo de evento y víctimas fatales

Bituima

- Deslizamiento: 1 víctima

- Creciente súbita: 3 víctimas

- Cuerpos recuperados: 4



Caparrapí

- Deslizamiento: 1 víctima

- Cuerpos recuperados: 1



Anapoima

- Creciente súbita: 1 víctima

- Cuerpos recuperados: 1



La Calera

- Deslizamiento: 1 víctima

- Cuerpos recuperados: 1



Quebradanegra

- Creciente súbita: 3 víctimas

- Cuerpos recuperados: 2

- Rescatados con vida: 1



Cachipay

- Deslizamiento: 2 víctimas

- Cuerpos recuperados: 2



Arbeláez

- Creciente súbita: 2 víctimas

- Desaparecidos: 2 víctimas

- Cuerpos recuperados: 4



Viotá

- Deslizamiento: 3 víctimas

- Personas desaparecidas: 2 - Creciente súbita: 1 víctima

- Personas desaparecidas: 1

- Cuerpos recuperados: 4

Recomendaciones

El capitán Álvaro Farfán les recomienda tanto a la ciudadanía como a los turistas que, debido a que se han presentado varias emergencias mientras se llevan a cabo actividades de baño, no ingresar a ninguna fuente hídrica (ríos, quebradas, lagos y lagunas). Además, sugirió no confiarse, si el día está espléndido, ya que puede llover en las partes altas de los ríos y generarse una creciente o una avalancha.



Por su parte, el cuerpo de Bomberos Bogotá recomendó no arrojar basuras a las calles, revisar techos y ventanas, evitar el paso por calles con alto nivel de agua, disminuir la velocidad al conducir, cerrar y asegurar puertas y ventanas, y reportar novedades al 123.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com