Son diez los candidatos a la alcaldía de Soacha y todos son conocidos políticos o líderes que ya participaron en jornadas electorales, con el apoyo de partidos tradicionales, o estuvieron sonando en el pasado como aspirantes para dirigir los destinos de esa población.



Este es el municipio más densamente poblado de Cundinamarca, con alrededor de 831.000 habitantes según las proyecciones del Dane, y no solo comparte límites con Bogotá, sino los mismos problemas en seguridad, movilidad, pobreza, de migrantes, de desplazados y muchos de sus habitantes van todos los días a su trabajo en la capital.



Y dependiendo de quien resulte elegido puede ser la relación con la ciudad o, incluso, la participación en la región metropolitana Bogotá Cundinamarca, un tema que para la actual administración, la de Juan Carlos Saldarriaga, no es posible.



Soacha y Bogotá también tienen proyectos en común como el Cazucable, la salida por la autopista Sur, la troncal de TransMilenio y la Ptar Canoas, entre otros.



Esta población estuvo dirigida por viejos caciques políticos, como los hermanos Jorge y Fernando Ramírez. Sin embargo, en los últimos años, según algunos analistas y residentes consultados por EL TIEMPO, ha mostrado un comportamiento en las urnas similar al de Bogotá: el alcalde de turno no pone candidato.



No obstante, ha tenido una predominancia de los partidos tradicionales. Solo para estas elecciones muchos de los aspirantes, que en el pasado se disputaban los avales de las colectividades políticas, decidieron hacerlo por grupos significativos de ciudadanos.



Los candidatos

Entre los más conocidos y que cuentan con una estructura política para entrar en la contienda están el exconcejal Camilo Andrés Nemocón, el exdiputado Víctor Julián Sánchez y la exrepresentante a la Cámara Betty Zorro.



En este grupo también estarían el exsecretario de Gobierno Dani René Caicedo, Mario Ballén Triana, los exconcejales Heiner de Jesús Gaitán y Jhon Yenifer González, Freddy González, el exalcalde Jesús Ochoa y Luis Alfonso Agudelo.



Camilo Andrés Nemocón es un político que se inscribió por Soacha Diferente. Ha sido elegido en dos ocasiones concejal y renunció en 2022 para aspirar al máximo cargo de elección popular en Soacha. Es un comerciante y familiar del exconcejal y exalcalde Juan Carlos Nemocón.



Víctor Julián Sánchez Jr., quien se presenta como Perico, se inscribió por ‘La U’. Renunció a la curul en la Asamblea para aspirar a la alcaldía. Es hijo del exconcejal y exdiputado Víctor Manuel Sánchez.



Betty Zorro se inscribió por Rescatemos a Soacha, es la única mujer y tal vez el candidato con mayor recordación. Fue representante a la Cámara en dos ocasiones –en la primera reemplazó a Jorge Rey–, diputada en varios periodos, concejal y secretaria de Educación. No obstante, es la primera vez que esta docente se postula a la alcaldía.



El exsecretario de Gobierno Dany René Caicedo tiene el aval de Para avanzar más, una coalición del Nuevo Liberalismo, Aico. Antes de anunciar su candidatura estuvo sonando para la Asamblea de Cundinamarca. Es hijo del exconcejal Juan Manuel Caicedo.



El exconcejal del Polo Heiner de Jesús Gaitán aspira a la alcaldía con el apoyo del Pacto Histórico y la Alianza Verde. Gaitán ganó la consulta interna de la Soacha Humana. Tiene el respaldo de la representante de izquierda Alexandra Vásquez.



Candidato a la Alcaldía de Soacha denuncia ser amenazado de muerte. Foto: Instagram @camilo_nemocon

Otros en la baraja

Mario Ballén Triana, de Salvación Nacional, es un empresario que aspira por primera vez a un cargo de elección popular en Cundinamarca, aunque ya ha estado apoyando campañas políticas y estuvo aspirando a la Cámara y la Gobernación, aunque finalmente terminó declinando.



En el tarjetón también está Freddy Alexánder González, quien aspira por el movimiento ciudadano Amor por Soacha. Este candidato apoyó en 2019 al actual alcalde y en el pasado pretendió llegar a la Asamblea sin lograrlo.



Jhon Jenifer de Jesús González, de Nueva Fuerza Democrática, es un médico que en varias ocasiones se ha postulado al primer cargo de elección popular en el municipio. Se ha desempeñado como gerente del hospital Mario Gaitán Yanguas y secretario de Salud.



En la lista de aspirantes se encuentra un viejo conocido para los soachunos. Se trata del exalcalde y exsacerdote Jesús Ochoa (2005-2007), quien tiene el aval de Fuerza Ciudadana. Él ya estuvo aspirando a la Cámara. Fue con Ochoa cuando se rompió la hegemonía de los Ramírez.



Completa la tarjeta electroal Luis Alfonso Agudelo, del Partido Dignidad y Compromiso. En el pasado ya estuvo aspirando sin éxito a la Asamblea de Cundinamarca. Lo hizo por el Polo Democrático Alternativo.

