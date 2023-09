La candidata a la Gobernación de Cundinamarca por el Pacto Histórico, Liliana García, afirmó que quiere que el departamento se convierta en potencia alimentaria de Colombia.



Con lema de campaña: ¡Mejor la gente, mejor Cundinamarca!, García quiere transmitir que si llega al alto cargo trabajará porque haya un mejor desarrollo humano en el departamento.



Según explicó, esto implica desarrollar todas las políticas en pro del bienestar de la gente. “Alrededor esa idea vamos a desarrollar todos nuestros proyectos, programas y planes”.



En entrevista con EL TIEMPO, la aspirante habló de las necesidades que ha detectado en el departamento y algunas de sus propuestas. En primera instancia habló de la inseguridad alimentaria. García explicó que a pesar de la alta productividad que hay en la región, el 25 por ciento de los municipios está en esta situación.



“Nuestra propuesta a este problema es integral. Vamos a resolver primero que nuestra gente empiece a tener mejores condiciones de acceso al alimento y de calidad, pero también vamos a buscar canales de comercialización”, dijo la candidata.



En temas de ordenamiento territorial, expresó que el 85 por ciento de los POT están desactualizados y que estos deben ser renovados a medida que la tierra se va moviendo y se va determinando qué se quiere hacer.



“Hemos venido organizando desorganizadamente el territorio. No sabíamos cómo queríamos verlo, de qué queremos y, sin embargo, seguimos construyendo viviendas, sin poder disponer de servicios públicos; ampliando las zonas de industria, sin tener soluciones de movilidad”, aseguró.



Respecto al suministro de agua, que se ha vuelto crítico en varios municipios, la candidata del Pacto Histórico dijo que tiene tres frentes de trabajo para darle solución a este problema.



“Primero, el fortalecimiento de nuestros acueductos comunitarios, tenemos varios en zonas rurales y urbanas, que funcionan bien. Lo que pasa es que la ley de servicios públicos los está equiparando, entonces tienen la obligación de volverse empresa”, indicó García.



En segundo lugar, fortalecer y transformar la empresa de servicios públicos de Cundinamarca para poder terminar de construir los planes maestros de acueducto y alcantarillado porque hay muchos que no están terminados.



Y en tercer lugar, dijo que debe haber un acuerdo entre el Distrito Capital y el departamento. “Bogotá recoge el agua de Cundinamarca, la procesa en su empresa de acueducto y se la devuelve, vendiéndosela en bloque. Debe haber un acuerdo para que se pueda garantizar, por ejemplo, agua potable y permanente en Soacha, en la Sabana”.



Y sobre la construcción de un Chingaza II, Liliana García dijo que no está de acuerdo porque no apoya la implantación de represas en la región y que afecta los recursos naturales.



“Lo que sí tenemos que hacer es sentarnos con los habitantes del territorio y todo el sector de servicios públicos para definir cómo vamos a organizar entre todos para que le demos una salida a esta problemática que se siente en los ambientalistas, empresas y la gente del común”, expresó.



Otro de los temas con los que dijo no estar de acuerdo es la Región Metropolitana. “Estoy de acuerdo con la integración, no con la Región Metropolitana”, y aseguró que la reforma que se hizo en la Constitución le quitó a los municipios y comunidades su autonomía. “Lo grave es que mientras nosotros estamos haciendo planes de ordenamiento territorial, con muchas dificultades, llega esta figura y una sola persona va a ser la que decide sobre todo el territorio”, explicó.



La candidata agregó que en los temas en común con la ciudad se pueden trabajar integralmente y que en seguridad ya hay una alianza regional para que las fuerzas armadas trabajen juntas.



Sobre el proyecto del Regiotram de Occidente, que actualmente está contratado, pero a la espera de la licencia ambiental, García señaló que lo va a revisar.



“No tiene licencia ambiental y esto tiene que ver con que no se han puesto sobre la mesa afectacines ambientales muy graves que tendría el Regiotram. Necesitamos llegar a la Gobernación, revisar cómo los hechos que ya están avanzando los logramos detener y saber cómo vamos a apostarle a un transporte masivo de carga y de pasajeros, pero que nos permita realmente solucionar el tema de movilidad”, indicó García.



Y agregó que es mejor recuperar las vías férreas del departamento para resolver el problema de transporte, porque, en su opinión, así se resolvería hacer varios años y funcionaba.



REDACCIÓN EL TIEMPO

LOREN VALBUENA

