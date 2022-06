“A las 3:30 de la mañana, cuando salimos a ver qué estaba pasando, porque nos despertó el humo, vimos que era un solo local quemado, pero ya con el viento las llamas empezaron a pasar a los otros locales. Nosotros, angustiados, empezamos a llamar y nadie nos respondía, ni nada”, aseguró Margarita Ovalle, residente del centro histórico de Chía.



(Le puede interesar: Lluvias dejan hundimientos, inundaciones y accidentes en Bogotá y la región)

El incendio se produjo en la madrugada de este martes, en el centro histórico del municipio de Chía –a menos de 40 minutos de Bogotá–, sobre la carrera 11.



Aunque aún no se sabe cuál fue la causa de la conflagración, hay una hipótesis de que fue por un corto circuito. Afortunadamente no había personas adentro, pero cinco integrantes de los organismos de emergencia resultaron lesionados.



Según el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, fueron 15 los locales comerciales afectados, entre joyerías, restaurantes, almacenes de ropa, cacharrerías y una droguería. Y de esos, 12 quedaron en pérdida total.



Los bomberos de los municipios de Zipaquirá, Cota, Tabio y El Rosal también apoyaron a los socorristas de Chía. La emergencia fue atendida, además, por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgos de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) y la Policía.



(Le recomendamos: Encuentran el cuerpo de un hombre en el humedal Tibanica en Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

De los 15 alcanzados por el fuego, 12 quedaron en pérdidas totales. Foto: Loren Valbuena | EL TIEMPO

No obstante, residentes del sector le dijeron a este diario que los bomberos del municipio llegaron una hora después, tenían la cisterna dañada y no llevaban agua. Hacia las 5:30 a. m., cuando llegaron los de Zipaquirá, se empezó a atender el incendio. “Llegó primero una patrulla de policía, nosotros llamábamos y no nos contestaban. Este incendio no habría sido tan grave si hubieran llegado a tiempo”, afirmó Ovalle.



Alejandra Moreno, propietaria de un restaurante de comida típica y afectada por la conflagración, afirmó que tenían equipos nuevos que aún no habían instalado y que la pérdida es de más de 400.000.000 millones de pesos. Además, contó que en su negocio trabajan 35 personas y que junto con sus socios van a buscar la manera de volver a empezar. “Llevábamos tres años con nuestro negocio, ni siquiera la pandemia nos dejó pérdidas tan grandes”.

Ante la falta de implementos de los bomberos del municipio, Moreno dijo que no entiende por qué la administración municipal no dota de los implementos necesarios al Cuerpo de Bomberos local si ellos pagan todos los impuestos de ley.



Por su parte, el alcalde del municipio de Chía, Luis Carlos Segura, dijo que desde el ejercicio no solamente institucional de la administración, sino de la ciudadanía y los empresarios, están dispuestos a colaborar e iniciaran con la Secretaria de Desarrollo Económico una fase de caracterización y cuantificaran cuáles serán las ayudas que podrán recibir los afectados. “Cuando el incendio esté en un 100 por ciento enfriado y los organismos de emergencia terminen de realizar su trabajo, nosotros coordinaremos las acciones posteriores".



REDACCIÓN BOGOTÁ