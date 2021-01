Estos son los 3 municipios de Cundinamarca con toque de queda general

Tres municipios de Cundinamarca se irán este fin de semana a restricción total y continua a la movilidad debido a sus altos niveles de contagio.



Así lo confirmó el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien, sin embargo, recordó que el resto del departamento (113) municipios tendrán, por su parte, toque de queda nocturno.

"Hemos recibido la circular del Ministerio del Interior sobre algunas medidas que se pudieran aplicar en nuestro departamento. Cundinamarca ha decidido que la inmensa mayoría de sus municipios, 113, van a continuar con toque de queda de 8 p.,. a 5 a.m. hasta el 22 de enero, como lo sugiere el Gobierno Nacional. Pero solo tres municipios van a tener restricción total a la movilidad", explicó el Gobernador.

Cundinamarca ha decidido que la inmensa mayoría de sus mpios (113 de 116) continuará con Toque de Queda de 8 pm a 5 am hasta el día 22 de enero como lo sugiere @MinInterior.

Girardot, Facatativá y Fusagasugá tendrán toque de queda general desde hoy y hasta el día lunes. pic.twitter.com/4bUpcG1hY3 — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) January 15, 2021



Se trata de Girardot, Facatativá y Fusagasugá. Estos tres municipios tendrán toque de queda, de corrido, hasta las 5 a.m. del 18 de enero.



Girardot: Decreta toque de queda hasta las 5 a.m. del lunes 18 de enero. Se permiten los domicilios. Habrá, además, toque de queda nocturno (de 8 p.m. a 5 ..m., entre el 18 de enero y el 22 de enero), pico y cédula (del 16 al 22 de enero), ley seca nocturna (del 16 de enero al 22 de enero). Consulte todos los detalles en el decreto 10 de 2021.



Fusagasugá: Tiene una ocupación UCI superior al 90 %. Decreta toque de queda hasta las 5 a.m. del lunes 18 de enero. La Alcaldía indicó, además, que "se prohíbe todo tipo de reuniones públicas o privadas, eventos deportivos recreativos o culturales que generen aglomeraciones en espacios públicos y cerrados".



Facatativá: Alcanzó una ocupación UCI global del 82 %. Decreta toque de queda hasta las 5 a.m. del lunes 18 de enero, pico y género el fin de semana, toque de queda nocturno (de 8 p.m. a 5 ..m., entre el 18 de enero y el 22 de enero), pico y cédula (del 18 al 22 de enero), ley seca nocturna (del 18 de enero al 22 de enero). Consulte todos los detalles en el decreto 10 de 2021.

Cundinamarca tiene, a la fecha, 4.587 casos confirmados de covid-19 y 1.989 personas fallecidas.



Los municipios más afectados son:



Soacha: 913 casos activos

Fusagasugá: 460 casos activos

Girardot: 349 casos activos

Chía: 315 casos activos

Zipaquirá: 289 casos activos

Facatativá: 277 casos activos​

