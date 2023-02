El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) decretó alerta roja, naranja y amarilla por incendios forestales en Cundinamarca. En lo transcurrido del 2023 se han presentado 33 conflagraciones en 16 de los 116 municipios y, en promedio, son 201 hectáreas las afectadas. Las condiciones secas podrían ir hasta abril.



“Las emergencias más recientes han sido la que se presentó en el Sumapaz y el incendio de la vía a Villavicencio en el municipio de Cáqueza”, indicó el capitán Álvaro Farfán. Es importante tener en cuenta que las causas de los incendios son diversas, algunos son provocados por quemas, situaciones meteorológicas, heladas o intencionalmente.



Respecto a las condiciones secas por las que en algunas ocasiones se han presentado conflagraciones, Alexander Martínez, meteorólogo del Ideam, explicó que por lo general, el mes de febrero hace parte de la primera temporada de menos lluvias del año en el país, incluido el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, se pueden presentar algunos días con lluvia a lo largo del mes.



“Se espera que en los meses siguientes aumenten gradualmente las precipitaciones, hasta entrar a la primera temporada de lluvias, la cual, generalmente inicia en abril”, advirtió Martínez.

xx Foto: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Según el Ideam, la alerta roja indica que se debe tomar acción con rapidez en los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población.



La alerta naranja significa la presencia de un fenómeno, sin embargo, no implica amenaza inmediata. Y la amarilla busca informar, ya que se refiere a eventos registrados y se hace a manera de orientación.

Son 66 los municipios en alerta roja, entre ellos están: Cajicá, Chía, Chocontá, Cogua, Cota, Zipaquirá, Gachancipá, Gachetá, Gama, Guasca, Guatavita, La Calera, Medina, Nemocón,Sesquilé, Soacha, Sopó, Suesca, Tabio, Tenjo, Tibacuy, Tocaima, Tocancipá, Ubalá, Ubaté, Villapinzón, Ubaque, Une,Viotá y Zipaquirá.



En alerta naranja hay 25, entre ellos: Albán, Arbeláez, Beltrán, Bituima, Cachipay, Chaguaní, Funza, Fusagasugá, Mosquera, Pacho, Sibaté, Silvania, Subachoque.

Y en amarilla, hay 10: Facatativá, Fosca, Guaduas, Guataquí, La Vega, Nariño, Pasca, San Cayetano, San Francisco y Villeta.

Durante la temporada seca se han presentado cerca de 49 incendios forestales en 30 municipios. Foto: Bomberos de Cundinamarca

El meteorólogo indicó que las alertas se deben a las condiciones secas, poca humedad del suelo y que no se han presentado precipitaciones significativas, como también por las temperaturas altas que se han dado en los últimos días.



“Sin embargo, ya que se han registrado algunas lluvias locales el día de ayer, es posible que el día de hoy puedan cambiar de categoría estas alertas”, explicó Martínez.



Para evitar este tipo de desastres, el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, recomienda: no arrojar colillas ni fósforos encendidos al suelo; no tirar residuos como botellas y vidrios; no encender fogatas en cerros, humedales, parques o quebradas; no ingresar automóviles o motocicletas en zonas donde hay matorrales secos, y no realizar quemas agrícolas, de basuras o material vegetal.



“Si a pesar de las medidas preventivas debe afrontar una situación de incendio, mantenga la calma y ubique rutas de evacuación o zonas seguras para ponerse a salvo e informe de la ubicación y los hechos a las entidades de emergencia”, indicó.

LOREN VALBUENA

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

REDACCIÓN BOGOTÁ.