Así es el lío detrás de proyecto 4G que está paralizado en Cundinamarca

Habitantes de los municipios de La Calera, Choachí, Ubaque y Fómeque protestaron ayer desde las 6:30 de la mañana en la vía Bogotá-La Calera porque no están de acuerdo con la construcción de un peaje que hace parte del proyecto de la Perimetral Oriental de Cundinamarca. Además, dicen que ha habido irregularidades por parte de la concesión a cargo.



(Le puede interesar: Protesta en vía a la Calera por instalación de peaje ¿Cuál es la queja?)

Es importante mencionar que, desde el 2014, el consorcio conformado por la empresa israelí Shikun & Binui y el fondo de inversión inglés InfraRed Capital Partners están al frente de las obras de esta vía. Este es un proyecto 4G de la Nación, y el costo es de alrededor de 1,6 billones de pesos. El mantenimiento y operación de este corredor están a cargo de la concesión Perimetral Oriental de Bogotá (POB).



El proyecto en cuestión se inicia en el municipio de Sesquilé y atraviesa 152,2 km por los cerros orientales de Bogotá hasta llegar a Cáqueza, a las puertas del departamento del Meta.



Esta perimetral está conformada por cinco unidades funcionales (UF), distribuidas así: UF1, desde el sector El Salitre en La Calera, pasando por Guasca, Guatavita y Sesquilé, en donde se realizaron trabajos de rehabilitación en 35,12 km y de mejoramiento en 3,30 km. En este tramo las obras ya fueron terminadas y entregadas en el 2019.



En la UF2 hicieron obras de mejoramiento en 24,08 km en el corredor de los municipios de Sopó, Guasca y La Calera. Y en la UF3 hicieron trabajos de mejoramiento en 9,92 km desde el sector conocido como Los Patios hasta La Calera y de rehabilitación en 22,7 km, en el límite de Bogotá hasta Choachí, en último trazado es donde se está llevando a cabo la construcción del peaje.

Facebook Twitter Linkedin

Patios - La Calera. Foto: Rodrigo Sepúlveda. EL TIEMPO

A la fecha, ya han sido entregadas y puestas a disposición de los conductores las unidades 1, 2 y 3, o sea, un total de 96,4 km de los 152,2 km.



Dentro del proyecto también están planteadas cuatro estaciones de pesaje; tres áreas de servicio para los usuarios, peatones, ciclistas y turistas, además de un centro de control de operaciones para vigilar la vía y atender posibles emergencias.



Los trabajos en las UF4 y 5 fueron suspendidos desde el 2018 por el hallazgo de puntos de interés hídrico –más de 70 manantiales a lo largo de 60 km– a menos de 100 metros del trazado del proyecto.



Y la ley colombiana indica que no puede haber intervención alguna en 100 metros a la redonda de un cuerpo de agua de este tipo.



(También: Pilas, tarifas de taxi en Bogotá suben: así quedan la carrera mínima, banderazo y más)

Facebook Twitter Linkedin

Municipio de Choachí. Foto: Alcaldía de Choachí

Por esto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ordenó la suspensión de la ejecución de las obras y actividades de intervenciones en la unidad funcional cuatro, que va de La Calera a Choachí, tramo en el que se iban a hacer trabajos de mejoramiento.



La suspensión también fue ordenada para la quinta unidad funcional, que se inicia en Choachí, pasa por Ubaque y termina en Cáqueza, en donde se iban a hacer labores de mejoramiento y la construcción de una nueva variante para Choachí.



Así las cosas, la concesión POB inició una demanda internacional en contra de la ANI en relación con este punto y la indefinición del proyecto. “Estamos en espera del laudo arbitral, y con esto la definición de la continuidad de las actividades en las unidades funcionales 4 y 5”, indicó la POB.



Se espera que en el primer semestre de este año, el tribunal de arbitramento de Nueva York dé a conocer el resultado de la demanda para definir la hoja de ruta y la continuidad de este proyecto. Se estima que después de que haya respuesta del tribunal se logren nuevos diseños en un año o 18 meses.

Facebook Twitter Linkedin

La Perimetral Oriental de Cundinamarca, en construcción, fue una de las vías 4G en obtener el desembolso de los créditos de la banca y la FDN para avanzar en la ejecución de los trabajos. Foto: Archivo particular

¿Por qué protestan?

La construcción de ese peaje masacraría el páramo y el parque Matarredonda, desabastecería de agua a Bogotá y elevaría los costos de los alimentos.. FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Jorge, un habitante del municipio de Choachí, las comunidades de los municipios de La Calera, Fómeque, Ubaque y el suyo están en contra de la construcción de un peaje en el tramo del límite de Bogotá-La Calera porque se plantea que se haga cobro bidireccional –en los dos sentidos–.



"Hay personas que viajan todos los días hacía Bogotá, cómo nos van a hacer eso”, dijo.



Otro motivo de protesta es porque la instalación de este peaje se está haciendo en el páramo de reserva forestal Cruz Verde, que está a 3.300 metros sobre el nivel del mar, por lo que, según la comunidad, se verían afectadas la fauna y la flora de la zona.

Facebook Twitter Linkedin

Protesta en la vía a La Calera. Foto: Camilo Romero / Citytv

“No encontramos razón para que nos hagan pagar peaje. La excusa que nos dieron sobre ese peaje es que si no se implementa, no habría cómo pagar las unidades funcionales 4 y 5. Eso no puede ser así porque los recursos ya fueron designados. La comunidad no tiene por qué asumir los sobrecostos, descuidos y errores de la concesión”, explicó Jorge.



Jorge también dijo que las unidades 4 y 5 no se han podido hacer porque la POB incurrió en una serie de “inconsistencias, delitos, falsedades de documento público, falsificación de unos estudios de suelo”.



Y agregó que la concesión también tiene que comprar unos predios para poder continuar con el proyecto, pero que les ofrecieron a los dueños precios “injustos”.



Por su parte, Myriam Espitia, lideresa de Choachí, dice que la ANI inició de manera arbitraria la instalación de las casetas del peaje porque desconocen la norma de protección de las reservas naturales.



“La construcción de ese peaje masacraría el páramo y el parque Matarredonda, desabastecería de agua a Bogotá y elevaría los costos de los alimentos porque desde los municipios se le suministra alimento diariamente a la capital”, indicó Espitia.



Las protestas se levantaron sobre las 11 de la mañana de ayer, y las obras de la construcción del peaje se suspendieron porque el próximo lunes habrá una reunión con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, entidades del Gobierno Nacional, alcaldes municipales, la concesión y líderes comunitarios. Se espera que se llegue a un acuerdo entre las partes.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ