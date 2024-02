El dengue no da tregua en Cundinamarca, ya van 564 casos solo este año

E ste año no cesa la preocupación por el número de casos de dengue registrados en Cundinamarca, sobre todo por los pacientes que desarrollan el modo más grave de la enfermedad. Hay que recordar que durante el año 2023 se notificaron un total de 4.394 casos en el departamento con una incidencia de 477 casos por 100.000 habitantes en condición de riesgo.



Según cifras aportadas por la Gobernación de Cundinamarca, este año la situación parece ir por la misma senda, pues con corte al 20 de enero ya se han registrado 564 casos. Algunos municipios preocupan por la proporción del fenómeno, tal como Girardot, con el 37,6 por ciento con 67 casos; Anapoima, con el 25,3 por ciento, con 45 casos; y Tocaima, con el 23,6 por ciento con 42 casos.



Para el 2024 se registran municipios con altas incidencias como Nimaima, Nocaima y Tibacuy, que dentro del comportamiento comparado con el 2023 no registraron casos, y municipios como Nilo que presenta un aumento considerable con respecto al año 2023.



Al comparar la semana tres de 2024 respecto a la semana con más casos del 2023 se evidencia un aumento en la incidencia semanal en 22 municipios, siendo Anapoima, Nimaima y Nocaima los municipios con mayor diferencia de tasa. Por otra parte, Medina, Paratebueno y Girardot presentaron una disminución en la tasa de incidencia respecto a la semana 15 del 2023.



Las autoridades concluyen que al comparar la situación de dengue respecto al número de casos acumulados con corte a la semana tres de este año, frente a los años que han sido determinados con presencia de brote: 2016, 2019 y 2023, se observa que este año aumentó la notificación en un 4 por ciento respecto a 2016, por 22 casos, es decir, aumentó en un 324 por ciento comparado con el 2019 (431 casos) y en un 150 % con el 2023 (338 casos).

La enfermedad se ha presentado en el grupo poblacional entre 5 y 9 años, aunque preocupa que se notificaron 3, en menores de un año. En general, los más afectados son los pacientes de 19 años y menos. Este año solo se notificó un caso de mortalidad y se encuentra en estudio.



Lo preocupante detrás de estas cifras es cuando la enfermedad ataca a un cuerpo débil. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve y una incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, ojos, músculos y articulaciones, además de eritema. Lo importante es que puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria o daño grave de órganos.



La OMS explica que los cuatro serotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV- 4) circulan a lo largo de las Américas. “La infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente, aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave y hasta morir. Es una enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos. Puede evolucionar a un dengue grave, caracterizado por choque, dificultad para respirar, sangrado y/o complicaciones graves de los órganos. No hay medicina específica para tratar el dengue”.

La bacterióloga Lizeth Johanna Suárez Piraquive dijo en su momento al medio regional Plus Publicación que “si los lugareños y los dueños de las fincas de descanso no toman conciencia de limpiar sus casas, de lavar las albercas, como repetidas veces les hemos dicho, con hipoclorito; fregar las paredes con cepillo y hacerlo cada ocho días, no vamos a lograr tener éxito con esta epidemia”.



Según Carlos Trillos, médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario, “estamos en situación de brote, dado que se han presentado más casos de los esperados y esto incluye a Cundinamarca”. Agregó que es importante comprender que el dengue es transmitido por un vector, el mosquito Aedes aegypti infectado con el virus, que está normalmente por debajo de los 1.700 metros, aunque se ha reportado en municipios y regiones sobre los 2.300 metros. “Muy importante reforzar la prevención, lo cual incluye a los viajeros a zonas endémicas, especialmente de tierra caliente”.



El experto también señaló que para prevenir la transmisión es determinante evitar desórdenes, eliminar potenciales criaderos de mosquitos en zonas endémicas y otras medidas como la fumigación de habitaciones con insecticidas, con el debido cuidado con los niños y los adultos mayores; dormir con mosquitero y uso de mallas en ventanas y puertas, uso de camisas con mangas largas y pantalones largos, instalación de ventiladores o aire acondicionado, lo cual reduce el número de mosquitos. “Ante fiebre y malestar general se debe acudir al médico, para que verifique signos de alarma e inicie tratamiento oportuno”, recomendó.

Andrea Ramírez, profesora de planta de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, señaló que el dengue es un arbovirus similar al sika, el chikunguña y otros virus. “Tiene cuatro serotipos, 1, 2, 3 y 4, y por eso una persona se puede infectar varias veces durante su vida. El mosquito vive en las casas, y les gusta reproducirse en ambientes donde haya agua, como tanques, botellas, llantas, albercas, floreros, etc. Los huevos son muy resistentes”.



Explicó que las responsables de la transmisión son las hembras, pues estas necesitan picar a los humanos para poder reproducirse, y que el mosquito es más activo durante la mañana y las noches. “Por eso las personas deben dormir con anjeos o mallas para evitar la picadura. La mejor forma de prevenir es protegerse de estas”.



Añadió que entre las estrategias comunitarias, familiares y sociales que se emplean para eliminar los mosquitos y parar su reproducción, se debe evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre para que no se conviertan en reservorios, cubrir tanques y depósitos de agua, evitar acumulaciones de basura, identificar lugares con aguas estancadas, lavar y cepillar paredes de los recipientes, cambiar el agua de los floreros y aplicar gotas de cloro, mantener patios libres de residuos y organizar jornadas comunitarias. Y en cuanto a estrategias individuales, hay que usar toldillos para dormir.



La experta también dijo que los síntomas pueden ser “fiebre, malestar general y dolores de cabeza. También náuseas, sarpullido y dolores en los huesos. Es importante consultar. Si hay dengue hemorrágico, es un cuadro muy complicado. Es urgente un diagnóstico según los factores de riesgo de cada persona. Puede causar la muerte. No es una enfermedad que debamos tomar a la ligera”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ