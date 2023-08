Las fuertes lluvias e incluso los sismos que han sacudido a todo el país, y que causan afectaciones graves en los municipios de Cundinamarca, están dejando al descubierto que una emergencia puede ocurrir en cualquier momento.



Es importante mencionar que el departamento lleva tres años en calamidad pública por lluvias, que han ocasionado inundaciones, deslizamientos, avalanchas, crecientes súbitas, granizadas, vendavales o tormentas eléctricas en gran parte del territorio.



De acuerdo con Angélica Herrera, directora de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD), las provincias más afectadas por estos fenómenos son Sumapaz, Gualivá, Río Negro, Guavio y Oriente.

“Las fuentes hídricas que más crecen cuando llueven son el río Negro, que pasa por la provincia con ese mismo nombre, y la de Gualivá, que es muy agresivo. También, el del Sumapaz”, indicó Herrera.



Y en cuanto a deslizamientos, Herrera dijo que los municipios en alerta roja son: Guayabetal, Paratebueno y Medina, todos en la cordillera Oriental. En naranja están Quetame, Gutiérrez, Fosca, Gachalá, Ubalá y Topaipí. Y, en amarilla, Cáqueza.



Cabe mencionar que con el fuerte sismo de 6,1 grados de magnitud, del pasado jueves, 12 municipios se vieron afectados (Guayabetal, Fómeque, Quetame, Fosca, Ubalá, Gachetá, Tocaima, Gachalá, Cáqueza, Girardot, Medina y Sibaté).



Avenida torrencial en Quetame. Foto: ANI

En el caso de Guayabetal se tuvo que cerrar la vía al Llano porque tras los movimientos telúricos se presentaron deslizamientos en varios puntos. En Gachalá, 198 viviendas reportaron daños, tanto en la zona rural como urbana; y de esas, 12 quedaron totalmente destruidas.



De igual manera, en Cáqueza se presentaron fisuras en tres viviendas y en el palacio municipal, y hubo derrumbe en la vía del sector quebrada La Honda.

Las causas

Deslizamiento en La Palma. Foto: Cortesía Gobernación de Cundinamarca

La directora de la UAEGRD de Cundinamarca explicó que los deslizamientos tienen mucho que ver con el calentamiento global y el cambio climático. Sin embargo, aseguró que al realizar las visitas en los terrenos que se han venido removiendo, se han dado cuenta de que son afectados por la deforestación y eso hace que las montañas se debiliten.



“Es un poco de todo, pero también hemos encontrado que cuando ha habido afectaciones a viviendas, están construidas en las rondas de ríos, en sitios no permitidos, y a esto se suma que está lloviendo mucho y lo que hacen los terrenos es saturarse”, explicó.



Incluso, desde la UAEGRD han detectado que hay algunas falencias en los planes de ordenamiento territoriales. Es el caso de Quetame –donde ocurrió la última emergencia por lluvias–, ya que no cuenta con estudios básicos de riesgo, un insumo muy importante que permite detectar las zonas de riesgo.



Según Herrera, en esta administración la meta es cofinanciar estos estudios en 18 municipios. Sin embargo, asegura que es una tarea compleja, que demora unos cuatro meses, porque además algunos entes territoriales no cuentan con los recursos.



De los 116 municipios de Cundinamarca, 64 cuentan con estudios básicos de riesgo y el resto no tienen, se están ejecutando o están en etapa de ajustes.



“Desafortunadamente, teniendo en cuenta que los eventos de deslizamiento y remoción en masa son causa de la saturación de los suelos, es muy complejo prevenirlos. La mano del hombre ha intervenido para que este tipo de cosas pasen, no se puede predecir algo así”, manifestó Herrera.



La tragedia de Quetame

La avenida torrencial afectó a alrededor de siete viviendas Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El 17 de julio, hace un mes y dos días, la vereda Naranjal de Quetame sufrió quizá una de las más graves tragedias del departamento. Dejó 28 víctimas fatales, 46 familias afectadas y daños graves en la vía al Llano.



Sin embargo, la funcionaria explicó que el riesgo no es latente únicamente en Naranjal, sino también en las 27 veredas del municipio. Todas están afectadas por los deslizamientos y daños en la infraestructura vial. “La falla es en todo el municipio”, afirmó Herrera.



Es importante mencionar que la recuperación de Quetame depende mucho de los recursos disponibles y se necesitan aportes importantes del Gobierno Nacional.



“No hemos recibido el suficiente apoyo del Gobierno Nacional y los procesos son demasiado lentos dentro de la Unidad Nacional. Nos quedamos mucho en mesas de trabajo y la comunidad no nos quiere ver reunidos sino con respuestas específicas”, aseguró la directora.



Para contener la emergencia, las diferentes entidades departamentales han llevado ayudas humanitarias que han recibido no solamente de los cundinamarqueses, sino de todos los colombianos.



Además, desde el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Iccu) se ha puesto a disposición la maquinaria para limpieza, recuperación de las vías y taludes, entre otros.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

