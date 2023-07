Aunque no es nuevo que personas armadas se hayan subido a un bus intermunicipal a despojar a los pasajeros de sus pertenencias, este es un problema que parece seguir creciendo y del que las autoridades no tienen registros ni estadísticas completas de este delito.



Es importante mencionar que los usuarios son víctimas de este delito tanto en Bogotá como fuera de ella. Los casos este año se han presentado en buses que se dirigen a municipios como Facatativá, Zipaquirá, Tocancipá, Siberia, Villeta, entre otros.



Cabe mencionar que es en los corredores de la 80, la 13 y la autopista Norte donde más ocurren estos hechos de inseguridad. Los delincuentes se suben a los buses y atracan a los pasajeros.



El más reciente caso se registró en la madrugada del miércoles 5 de julio, hacia las 4:45 a. m., en un vehículo que cubría la ruta Bogotá-Villeta, cuando dos sujetos en inmediaciones del portal de la 80, en Bogotá, ingresaron por la puerta delantera y amenazaron con armas de fuego a los pasajeros del bus.



La autopista Norte es uno de los corredores en los que ladrones aprovechan para subir a robar a los buses intermunicipales. Foto: Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

En un video que empezó a circular por redes sociales se ve que uno de los ladrones se quedó en la puerta del vehículo, mientras que el otro se desplazó hasta la parte trasera para pedir los celulares y las pertenencias de los viajeros.



Incluso, varias personas fueron obligadas a abrir sus billeteras y a entregar todo el dinero en efectivo que llevaban.



Al igual que en casos anteriores, similares a este, el conductor del automotor también fue intimidado con una pistola y obligado a detener el vehículo por casi dos minutos. La cámara instalada dentro del bus logró capturar cómo los delincuentes huyeron de la escena de los hechos y se llevaron el botín en un bolso negro: más de 20 celulares, dinero en efectivo y algunas de las pertenencias de varios pasajeros.



Aunque estos casos se presentan con frecuencia, no hay registros completos de los casos. Foto: El Tiempo / City tv

Según conoció EL TIEMPO, hasta el momento, nadie ha puesto la denuncia de este hecho de inseguridad. Por lo que, por ahora, solo se le ha dado apertura a una investigación de oficio de los hechos y con el video que se conoció del caso se va a hacer una recolección de datos.



No obstante, de llegar a encontrar a los responsables de este robo y si no hay una denuncia oficial de las personas afectadas, las autoridades no podrían capturarlos.



Por lo general, el modus operandi de los delincuentes que suben a buses intermunicipales a hurtar consiste en que uno de los asaltantes se esconda detrás de un árbol, mientras que el otro saca la mano para que el bus pare. El primero en subirse no va armado, el segundo sí, y por lo general con gorra o pasamontañas negro.



Este diario consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), la Policía Metropolitana de Soacha (Mesoa) y la Región Metropolitana de Policía de la Sabana (Remsa), pero al cierre de esta edición, ninguna de estas dio un reporte o número de casos exacto de los casos de hurto en buses intermunicipales que se han presentado en lo corrido de 2023.



Sin embargo, algunos de los casos se han vuelto virales por redes sociales. Otro hecho de inseguridad dentro de un bus intermunicipal se produjo a comienzos de marzo en un vehículo que cubría la ruta Bogotá-Facatativá, en el cruce El Rosal, en Cundinamarca.



Muchos de los delincuentes intimidan con armas de fuego a los pasajeros. Foto: iStock

En este hurto fueron 30 las personas asaltadas y resultaron heridas 10 porque los delincuentes fueron agresivos, incluso se habla de que las agresiones les causaron sangrado a cinco de los pasajeros.



De las 30 víctimas, solo 10 denunciaron, las demás, al parecer, no lo hicieron por temor a represalias, ya que usaban a diario esa misma ruta.



Otro hecho se registró a finales de marzo, en la calle 13, también en la ruta Bogotá-Facatativá. Al bus ingresaron tres sujetos que amenazaron a los pasajeros con una pistola y armas blancas para robarles sus pertenencias.



En este caso, gracias a que uno de los celulares robados se pudo localizar, las autoridades hicieron un plan candado y capturaron a dos de ellos, pero uno de los delincuentes sí logró escapar. Recuperaron 13 celulares.



Según las autoridades, por medio de campañas y charlas les han pedido a los conductores y empresas de transporte que durante los trayectos no paren a recoger pasajeros, pero que como persiste esa costumbre se presentan casos de inseguridad dentro de los buses intermunicipales.



Cabe mencionar que la preocupación de las personas que hacen uso de estos vehículos no es solo la inseguridad ni la falta de presencia de la Policía que, sino que cuando van a poner la denuncia no hay claridad sobre quién tiene la jurisdicción y quién se puede hacer cargo, puesto que los hurtos se están cometiendo en vías de Bogotá y Cundinamarca.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ