Así quedó la baraja de alcaldes de municipios claves de Cundinamarca

El pasado domingo 29 de octubre, los cundinamarqueses eligieron a su gobernador, a sus alcaldes y concejales municipales, diputados y ediles. En todo el departamento, habían 2'185.471 personas habilitadas para votar, no obstante, solo sufragaron un poco más del 60 %.



Jorge Emilio Rey, se quedó por segunda vez con la Gobernación de Cundinamarca, y varios de los alcaldes, concejales y diputados elegidos repiten.



Las elecciones 2023 en Cundinamarca, estuvieron marcadas por las coaliciones, pues muchos de los alcaldes electos para el período 2024-2027 estaban respaldados por varios partidos al tiempo.



Se podría decir que los partidos que más participaron de esta dinámica de coaliciones y resultaron exitosos son: Conservador, Liberal, la 'U', Cambio Radical, Verde y Demócrata, Justa Libres. Fueron pocos los candidatos que ganaron estando inscritos por un solo partido o movimiento.



Para la elección de gobernador, votaron 1'390.477; para las alcaldías fueron 1'409.038; para la Asamblea de Cundinamarca, 1'372.880 y para escoger los ediles 330.650.



Así las cosas se puede decir que en promedio, el 80 % de los habitantes del departamento salieron a ejercer su derecho al voto.



Es importante mencionar que, los municipios de las provincias de Sabana Centro, Occidente y Soacha son de gran relevancia para Bogotá, por su cercanía. Incluso, son claves para que la Región Metropolitana siga avanzando.



No obstante, hasta el momento, ningún municipio ha decidido adherirse a esta figura de asociatividad, y varios de los actuales alcaldes han manifestado no estar de acuerdo con ella. Por ende, esa decisión quedará en manos de los gobernantes elegidos en la reciente contienda electoral.



Varios de los alcaldes electos, lograron su triunfo con un poco más de 2.000 votos, lo que indica que la competencia estuvo bien reñida, y que, en algunos casos, habían bastantes candidatos o que en algunos municipios no salieron a votar todos los que estaban habilitados para hacerlo.

Alcaldes elegidos en Sabana Centro

Cajicá: quedó electa la ingenier civil y empresaria, Fabiola Jacome, por la coalición Gran Acuerdo Ciudadano Por Una Cajicá Ideal, compuesta por los partidos Demócrata, Justa Libres, Asi, Conservador, Aico, la 'U' y Gente. Obtuvo 9.526 votos (25,97 % ). Es la segunda vez que Jacome ocupa este cargo, pues en el período 2008 – 2011 también lo hizo.



Chía: ganó con 15.985 votos, el abogado Leonardo Donoso, con el movimiento En Acción. Donoso, también fue alcalde de este municipio en 2016-2019. Por ser este, uno de los más poblados de Cundinamarca, sería de gran importancia que ingresará a la Región Metropolitana, no obstante, aún no hay pronunciamiento al respecto.



Zipaquirá: Fabián Rojas, por la coalición Por Todo Lo que Nos Une, compuesta por el partido Verde, Conservador, Liberal y Cambio Radical fue quien se quedó con la alcaldía. Obtuvo 16.677 votos (26,90 %). El nuevo mandatario municipal ha sido concejal y diputado de Cundinamarca en períodos pasados.



Cota: el candidato de la coalición Cota Renace, compuesta por los partidos Democráta, Justa Libres, Asi y Conservador, Néstor Orlando Balcero fue quien se quedó con el alto cargo. Obtuvo 11.238 votos (56,94 %). Fue concejal en el periodo 2008-2011 y en 2012 se lanzó Alcaldía, pero no ganó.



Tocancipá: Walfrando Forero, por tercera vez se quedó con la Alcaldía de Tocancipá. En esta ocasión se lanzó por su movimiento 'Familia Walfrandista', el cual fue avalado por la Liga Gobernantes Anticorrupción. Obtuvo 11.270 votos (41,44 %). Además, ha sido concejal en dos períodos de ese municipio.



Tenjo: el candidato de la coalición Ivan David alcalde, compuesta por el partido Liberal y de 'la U', se quedó con el alto cargo. 4.425 personas votaron por él (36,09 %).



Tabio: Carlos Javier Julio, candidato por la coalición Construyamos Juntos, compuesta por los partidos Demócrata, Justa Libres logró el voto de 2.399 personas (20,54 %) y se quedó con la Alcaldía.



Sopó: con el 32 % del total de los votos (4.511), la candidata del movimiento Resurge Sopó, coavalada por los partidos Mais, Aico y 'la U', Fabiola Muñoz ganó.



Nemocón: Cristian Camilo Carrilo, de la coalición Necomocón Merece Más, compuesta por los partidos Demócrata, Justa Libre, Conservador, Creemos y Colombia Justa Libres, fue el ganador de estas elecciones. Obtuvo 3.054 votos (37,84 %).



Gachancipá: el candidato del movimiento Gachancipá Demócrata, compuesto por Demócrata, Justa Libres y Todos Somos Colombia, ganó con 2.537 votos (29,82 %).

Alcaldes elegidos en Soacha y Sibaté

Soacha: aunque las encuestas de intención de voto indicaban que el ganador de estas elecciones iba a ser Dany Caicedo; el 29 de octubre, el diputado de Cundinamarca, Victor Julián Sánchez obtuvo 62.736 votos (37,17 %) y ganó. Sánchez se lanzó por su movimiento Perico.



Sibaté: Luis Miguel González, del partido Alianza verde, y de los pocos candidatos que inscribió su candidatura con solo una sola agrupación política, fue quien ganó; obtuvo 4.620 votos (31,55 %).

Julián Sánchez Perico ganó en Soacha. Foto: Archivo particular

Alcaldes elegidos en Sabana Occidente

Facatativá: la victoria se la llevó Luis Carlos Casas, de la coalición Facatativá Sin Miedo, compuesta por los partidos Liberal, Mais, Ecologista Colombiano y Creemos. Obtuvo 12.462 votos (20,23 %).



Bojacá: el candidato de la coalición Bojacá es para Todos, compuesta por los partidos Liberal, Cambio Radical y de 'la U', Gabriel Hernán González fue quien se quedó con el alto cargo; logró 1.870 votos (34,99 %).



El Rosal: Jorge Mikan Salgado, de la coalición partido Alianza Verde y 'la U' ganó con 4.784 votos (39,06 %).



Funza: Jeimy Villamil, candidata de la coalición Funza Evoluciona, compuesta por los partidos Cambio Radical, Liberal, Alianza Verde, Conservador, Aico, 'la U', Demócrata, Justa Libres, Asi, Colombia Justa Libres y Todos Somos Colombia logró 25.534 votos (57,38 %) y se quedó con la alcaldía.



Madrid: el candidato de la coalición Cultivado Amor por Madrid, compuesta por los partidos Liberal, Conservador, Asi, Mais y Colombia Justa libres, Carlos Alberto Chávez se quedó con la Alcaldía gracias a 17.726 votantes (37,16 %).



Mosquera: Nelson Hernan Parra, ganó la alcaldía con su candidatura por el Nuevo Liberalismo. Obtuvo 25.049 votos (48,34 %).



Subachoque: con 2.819 votos (32,73 %), Jorge Alfredo Camacho logró quedarse con el alto cargo. Se lanzó por el movimiento Amor y Experiencia por Subachoque, compuesto por los partidos Conservador, Liberal, de 'la U', Alianza Verde, Demócrata, Justa Libres y Asi.



Zipacón: con tan solo 894 votos, Eduard Hernan Correa, candidato por el movimiento Zipacón Evoluciona, compuesto por los partidos Demócrata, Justa Libres y el Ecologista Colombiano logró quedarse con la Alcaldía. En ese municipio de los 4.563 ciudadanos habilitados para votar, solo lo hicieron 3.129.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ