En el municipio de Cota, Cundinamarca, a unos 45 minutos de Bogotá, está la primera tienda del país que funciona sin tenderos ni dinero en efectivo. Opera las 24 horas y los siete días de la semana.



La startup tecnológica Konyu en colaboración con la constructora Amarilo son los creadores de este mini market impulsado por inteligencia artificial e internet de las cosas que está ubicado el condominio Ponte Verdi.



Esta tienda autónoma empezó a funcionar hace dos meses y ha sido todo un éxito, ya que dentro de ese condominio no hay comercio y para ir a comprar algo les tocaba ir a las personas hasta el centro de Cota –a unos 20 minutos– y aguantar algunos trancones.



Allí, los habitantes del conjunto pueden encontrar licores, alimentos congelados, helados, lácteos, mecatos, pastas, huevos, mantequilla, algunos productos de aseo personal y para el hogar, comida para mascotas, entre otros productos. Los precios son similares a los de las tiendas convencionales.



La tienda cuenta con una variedad de productos y tiene precios similares a las convencionales. Foto: Cortesía Konyu

Para poder acceder es obligatorio descargar una aplicación llamada Konyu, la cual muestra los productos y la cantidad disponibles. Para poder entrar y comprar es obligatorio tener la billetera de la app recargada, ya que es por medio de esta como el usuario puede abrir la puerta del lugar. Si la persona no tiene saldo e intenta ingresar, es posible que el usuario quede bloqueado.



Es importante mencionar que la visión artificial es clave en todo este proceso, ya que el sistema de las cámaras instaladas en el lugar es capaz de reconocer a los usuarios, registrar sus compras, gestionar los pagos y realizar un seguimiento del inventario en tiempo real. Unas tres horas después –cuando se procesen los videos– se le descuenta a la persona de la billetera de la aplicación el costo de los productos que se llevó.



“Es muy útil, necesitábamos una tienda aquí porque no hay nada cerca. Me parece que es una buena opción porque hay variedad. Claro, no es lo mismo ir a un supermercado, donde hay de todo y uno por lo general va es a comprar por cantidad, pero esta tienda lo saca a uno de apuros. Ya no va uno al pueblo solo por unos huevos, dulces para los niños o una gaseosa”, aseguró una residente del conjunto.



Algunas de las ventajas planteadas de este modelo de ventas es la capacidad de los residentes para reponer de inmediato los productos agotados en sus hogares, sin necesidad de salir de la unidad residencial y sin esperar los servicios de entrega a domicilio. Además, mejora la seguridad del condominio, minimizando las tareas del personal de vigilancia en gestión de domiciliarios.



De acuerdo con Carlos Alberto Álvarez, COO de Konyu, con esta tecnología no se busca eliminar puestos de trabajo sino brindar a las personas la oportunidad de tener cerca una tienda que funcione las 24 horas y les evite a los residentes salir de su unidad residencial a altas horas de la noche.



“Lo que puede pasar en un futuro es que esto se masifique, y no es el que el tendero desaparezca, sino que va a tener más tiempo porque con este sistema él solo tendrá que ir a la tienda a hacer inventario, limpiar y cosas mínimas”, explicó Álvarez.



Y agregó que si hay personas interesadas en aplicar este modelo a su negocio, pueden asesorarlos y ayudarlos a transformar su tienda convencional a una que funcione con inteligencia artificial.



Se espera que en los próximos meses haya más tiendas de este tipo en los municipios de Chía y Cajicá, así como en Bogotá.



“Los mercados autónomos no solo brindan una experiencia única para los usuarios, sino que también representan una nueva forma de eficiencia operativa en la distribución de productos en Colombia”, aseguró Álvarez.



Este modelo implementado por Konyu fue inspirado en el éxito de Amazon Go en Seattle (Estados Unidos) en 2018, una tienda totalmente automatizada con la innovadora experiencia de compra Just Walk Out, un modelo de compra que permite a los consumidores tomar el producto que les interese y salir de la tienda sin necesidad de hacer filas en las cajas de pago.



En América Latina, en países como México, Brasil y Argentina ya se están probando algunos modelos similares.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

