'La línea tres del metro es más importante que soterrar la Autosur': alcalde de Soacha

Julián Sánchez, más conocido como ‘Perico’, es el nuevo alcalde de Soacha y en los próximos cuatro años tendrá que enfrentar y acabar o reducir las diferentes problemáticas que afectan a esta población. En entrevista con EL TIEMPO, el mandatario habla de los retos de su cargo y sus propuestas para atacar los asuntos que impactan negativamente la calidad de vida de los soachunos.



Julián Sánchez 'Perico', alcalde de Soacha. Foto: John Pérez / El Tiempo

¿Cómo recibió el municipio?



Surtimos un comité de empalme en noviembre y diciembre, y ahora a lo que hemos dedicado estas dos semanas es a poder confirmar si esa información recibida es la cierta. Hemos encontrado anomalías, dificultades e información que nunca se nos entregó. Sin embargo, estamos haciendo todo lo estrictamente jurídico y no hemos detenido la búsqueda de resultados y soluciones a nuestra ciudad, y eso es a lo que nos vamos a dedicar en este tiempo, a construir nuestro Plan de Desarrollo, y a lograr rápidamente que en estos 100 primeros días sean de victorias tempranas para Soacha.

Las cifras indican que Soacha es uno de los municipios más inseguros de Cundinamarca, ¿qué va a hacer para mejorar la seguridad y cambiar esa percepción que tiene la gente?



Desde el primero de enero en plena posesión empezamos a actuar. Después de haber tomado el juramento firmamos nuestro primer decreto, el cual prohíbe el consumo de drogas alrededor de parques, instituciones educativas, jardines infantiles públicos y privados y espacios recreodeportivos.



Debemos lograr que alrededor de 100 metros de cada una de estas infraestructuras ningún ciudadano pueda consumir drogas, en protección primero de nuestra primera infancia, pero también en la creación de un modelo de entornos seguros en donde vamos a tener inversión de infraestructura tecnológica para poder garantizar aumento de pie de fuerza de nuestra policía.

¿Y cómo va a atacar el hurto, la extorsión y el homicidio?

Trabajando de la mano con nuestra Policía Metropolitana, ya logramos que en el puente de Reyes se tuviera una reducción del 100 por ciento de los homicidios.



También hay que dar una lucha contra el microtráfico, que en los últimos años nos ganó la batalla, trabajaremos en recuperar a nuestros adolescentes, proteger a nuestros niños y niñas. Vamos a invertir en cámaras de reconocimiento facial para lugares de afluencia y TransMilenio para así poder perseguir y dar con la captura de las personas que hacen daño a la ciudad.



De igual manera, invertiremos en alumbrado público, necesitamos modernizarlo porque Soacha es una ciudad amarilla y oscura, cosa que conlleva tener acciones delictivas mucho más fácil y generar mayor inseguridad.

El convenio de movilidad se acaba en abril, ¿qué va a pasar después?



Como ciudad tenemos el compromiso de hacer la consultoría del plan maestro de movilidad para Soacha. Hace más de 10 años no se actualiza.



Junto con Bogotá y el alcalde Carlos Fernando Galán tendremos que tomar decisiones sobre el corredor, pensar en la alimentación para la troncal de TransMilenio para Soacha, comenzar a hacer una integración tarifaria y de recaudo con Bogotá; además, en compañía del Gobierno Nacional hacer la reposición de flota eléctrica.

¿Usted va a permitir que los buses zonales (SITP) entren a Soacha?

Hay algunas zonas de la ciudad donde los SITP tienen una oportunidad de ingresar porque nosotros no tenemos la oferta que deberían tener esos sectores. Un ejemplo es Ciudad Verde, le estamos quitando a la ciudadanía la oportunidad de tomar un sistema de transporte que nos lleve hasta Bogotá por Bosa-San José y que desembotelle la autopista Sur.



Tendremos que revisar el modelo, siempre con el beneficio y la protección a los transportadores de Soacha. Vamos a generar un modelo de concertación que permita primero pensar en el usuario y que el tiempo en transporte público sea menor.

¿Cómo va a hacer para disminuir los trancones de la autopista Sur?



Junto con Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca debemos construir el puente sobre la quebrada Tibanica en Ciudad Verde; allí ya llegó TransMilenio por la Ciudad de Cali. Necesitamos extenderlo y que ese también sea un espacio de desembotellamiento.

Necesitamos que urgentemente se avance en la construcción de la Alo Sur para que sea un corredor de salida del transporte pesado que ingresa por Soacha. En las próximas semanas tendré una visita para poder revisar en qué va. Vamos a trabajar para las fases 2 y 3 de TransMilenio y pensar en el sistema de alimentación.

Autopista Sur a la altura de Soacha. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Y la tercera línea del Metro, la subterranización de la autopista Sur...



Nos preocupa que la tercera línea del metro no sea una de las prioridades del Gobierno Nacional porque creemos que esta debe llegar hasta Soacha. Esto es un poco más importante que la subterranización de la autopista Sur; sin embargo, vamos a acompañar desde la Gobernación y la ciudad ese proceso administrativo y técnico que lleve a la factibilidad del proyecto, pero creo que es más importante la línea tres del metro para que los ciudadanos tengan una segunda opción de transporte masivo.

Otra de las inconformidades de los soachunos es la falta de oportunidades laborales ¿cómo va a disminuir el desempleo?

Tenemos que garantizarles a los empresarios que ya hay un esquema tributario que les permita entender que en Soacha cuando se genera empleo ellos tienen mayores beneficios desde toda la línea de impuestos, y en generarles alternativas a los empresarios que están saliendo de Bogotá para que encuentren oportunidades de desarrollo comercial y empresarial aquí y con ellos logremos que el empleo sea la mejor política social de los próximos cuatro años.

Soacha está en el proceso de la creación de su propia Cámara de Comercio, ¿usted sí cree que sea necesaria?



Nosotros nos ajustamos a las normas que hoy tienen el país y el departamento. Sin embargo, nos preocupa sobremanera que hoy los empresarios de Soacha no saben dónde pagar su actualización del Registro Mercantil, muchos empresarios no conocen a dónde acudir para acceder a los servicios, dicen que la de Bogotá no los recibe porque se creó una Cámara de Comercio que nadie conoce.

También nos preocupa que utilizaron recursos públicos para su creación.

¿Piensa traer alguna universidad a Soacha?



Queremos garantizar educación superior en nuestra ciudad porque trasladarse a Bogotá es muy costoso. Estamos haciendo toda la revisión técnica jurídica para que el Centro Administrativo Municipal que se está construyendo se pueda entregar a alguna universidad.



De igual manera, estamos revisando cómo hacer un convenio con TransMilenio para subsidiar a los jóvenes que van a estudiar a Bogotá.

¿Cómo proyecta las relaciones de Bogotá?



Soy un hombre convencido del diálogo, el Distrito y el municipio sufrimos de iguales problemas; si trabajamos todos de la mano y ponemos nuestro granito de arena seguramente con mayor facilidad, eficiencia y eficacia vamos a entregar buenos resultados.

¿Cuáles son sus mayores retos en los próximos 4 años?



Poder aliviar el bolsillo de los ciudadanos, tenemos impuestos y servicios públicos absolutamente altos, trabajar para reducir el costo de vida de Soacha, crear una política de empleo, garantizar la educación, que el municipio sea más seguro.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ