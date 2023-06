La Asamblea departamental de Cundinamarca aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza No. 124-2023, que contempla la transferencia a título de donación de los predios del Antiguo Campamento de Obras Públicas en Puerto Salgar al Ministerio de Defensa para la base de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).



El proyecto fue aprobado con 14 votos a favor y dos en contra. De igual manera, en medio del debate, se realizaron algunos ajustes en títulos y artículos a solicitud de la plenaria.



Uno de los cambios incorporados establece que el terreno será destinado específicamente para la ampliación de la pista de aterrizaje, con el objetivo de preservar y mejorar la seguridad de la base aérea.



El ponente del proyecto, el diputado Wilson Antonio Flórez aseguró que esta es una de las bases áreas más importante del país y que la trasferencia de los terrenos es una decisión que inicia con una solicitud y estudios pertinentes.



Este es el lote que buscan donar a las FAC en Puerto Salgar. Foto: Asamblea de Cundinamarca

Según Flórez, el uso que actualmente se le da a estos predios por parte de la administración municipal representa una vulnerabilidad para la seguridad de las fuerzas armadas, y es por eso que la donación se considera una medida necesaria.



No obstante, no todos los diputados que participaron de este debate están de acuerdo con el proyecto. Luis Aroldo Ulloa, quien voto en contra, manifestó que “este es un terreno que históricamente ha sido usado por el municipio como campamento para guardar la maquinaria. Apoyo esta decisión, pero pienso que no debe desalojarse sin antes determinar qué espacio se va a proveer para tal fin”.



Por su parte, la diputada Constanza Ramos hizo un llamado a reforzar la seguridad y presencia policial en las vías y zonas rurales, teniendo en cuenta el aumento de la inseguridad en el Departamento, solicitud apoyada por el diputado Fabián Rojas, que será abordada en la próxima sesión de manera prioritaria.

REDACCIÓN BOGOTÁ

