Pocas personas conocen tan bien Bogotá como sus ciclistas. Las y los bicimensajeros recorren sus calles, kilómetro a kilómetro, y se conocen todos los recovecos de la ciudad para entregar a tiempo sus pedidos. Las y los trabajadores y las y los estudiantes que a diario viajan en bici hasta sus empresas, entidades o colegios saben leer mejor que nadie su clima. Y activistas han dedicado buena parte de su tiempo a proponer una ciudad más inclusiva y sostenible a través de la promoción del ciclismo.



Por esto, y mucho más, EL TIEMPO celebra el cumpleaños 484 de Bogotá con un homenaje a uno de sus símbolos: la bicicleta; y a sus héroes: las y los ciclistas en todas sus formas.



“¡Feliz cumpleaños Bogotá! Lo que más me gusta de la capital es su historia, el centro me parece espectacular y aún tenemos muchos lugares por conocer. Tenemos muchos lugares magníficos”, dice Cindy Lorena Nieto, bicimensajera. “La bici es otra parte de mí, me ha servido para trabajar, para llevar a mi hijo, para enseñar”, rescata Nieto.

“Bogotá es una de las ciudades del mundo donde hay un arraigo significativo hacia la bicicleta durante casi 50 años y eso se explica por la manera como la ciudad ha aprovechado la ciclovía: es un espacio donde varias generaciones de bogotanos han descubierto la ciudad”, afirma Ricardo Montezuma, investigador de movilidad y ciclismo hace más de 25 años. Y asegura que para lograr que “la bicicleta sea un reflejo de la sociedad bogotana y llegue a mover más del 25 por ciento de los viajes-para 2019 movía el 6,6 por ciento- es clave garantizar la seguridad vial y personal.

Por lo pronto, Bogotá prepara cada día más ciclistas. Así lo hace, por ejemplo, Johan Buitrago, guía de Al Colegio en Bici, un programa del Distrito que crea rutas para llevar a los niños pedaleando a sus colegios. “Tenemos 30 estudiantes en la ruta BM12”, dice Buitrago, y arranca a pedalear. “A mí esto me parece una hermosura”, dice Patricia León, abuela de uno de los niños de la ruta, “antes nos demorábamos 25 minutos a pie, y ahora llegan en 10 minutos. Se divierten y hacen ejercicio”.

Conozca a continuación las actividades que la ciudad tiene por su celebración:

Una experiencia de sabores

En el marco del Festival de Verano habrá un festival gastronómico que

se realizará el sábado y domingo, de 9 a. m. a 5 p. m., en el parque metropolitano Simón Bolívar, concretamente, en la zona verde 2.



Allí, usted podrá gozar junto a su familia de una variedad de platos que ofrecerán restaurantes y emprendimientos de producción de alimentos y bebidas típicas de Bogotá.

Un espacio para los niños y niñas

La Administración Distrital pensó en una actividad llamada Iron Kids, un espacio en el que los niños de 0 a 12 años de la capital pueden hacer uso de su motricidad y coordinación en juegos como muro de escalada, carrera de gateadores, carrera de bicicletas con impulso y un Match recreativo.



Este evento solo se realizará el 6 de agosto, de 9 a. m. a 5 p. m., y tendrá lugar en la zona verde del parque Simón Bolívar.



Tenga en cuenta que este espacio se abrirá cada hora y tendrá un aforo aproximado de 100 personas.



Esta actividad hará parte del Festival de Verano. Si está interesado en conocer la programación, ingrese a la página web idrd.gov.co.

Hecho en Bogotá: feria de comercio

La plaza de los Artesanos, ubicada en la carrera 60 n.º 63A-52, hará parte de esta celebración. Tendrá diferentes actividades y espacios en los que se espera apoyar a los comercios, producción y emprendimientos locales que hacen parte de la estrategia Hecho en Bogotá, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico. El escenario estará abierto sábado y domingo, desde las 7 a. m hasta las 4:30 p. m.



Durante la jornada, la secretaría brindará acompañamiento a las personas que deseen conocer ofertas laborales, cómo aplicar a ellas y la formación de habilidades que exige el mercado laboral actualmente.



Habrá emprendimientos de sectores de moda, calzado, artesanías y muchas más, que podrá conocer y comprar.



Además habrá un mercado campesino para que conozca los agricultores locales que ofrecen productos como hortalizas, frutas y huertas urbanas.

Bogoteatro: entrada gratuita

El sábado se realizará la octava edición de Bogoteatro, iniciativa que se suma al cumpleaños de la ciudad. Habrá 38 salas habilitadas para muestras de teatro y circo destinadas a todo tipo de público y será de entrada libre.



“Este es un regalo para nuestra ciudad y desde luego para todos sus habitantes ya que en esta nueva edición de Bogoteatro podrán darse la oportunidad de disfrutar de las propuestas de teatro y circo que nos ofrecen las salas concertadas de Bogotá”, dijo Eva Díaz, gerente de Arte Dramático de Idartes.



El Teatro Libre Chapinero y El Espacio Occidente serán algunos de los lugares en los que podrá presenciar obras como La dama de negro y La noche. Conozca toda la información en la página web de la Alcaldía de Bogotá: bogota.gov.co.

Mercados campesinos en Bogotá

Con el objetivo de apoyar a los agricultores y campesinos locales, la Administración Distrital abrió un espacio en el Jardín Botánico para los dos días del fin de semana, invitando a la ciudadanía a asistir y apoyar a los 33 expositores que ofrecerán productos como hortalizas, frutas y algunos productos transformados de la agricultura urbana.



Además, el sábado 6 de agosto, a las 10 a. m., la jornada contará con la visita del chef Diego Huertas, quien les enseñará a los asistentes a preparar recetas fáciles.



“Nos sentimos profundamente orgullosos de este primer año de impulso y compromiso por la reactivación económica de nuestras huerteras y huerteros, quienes con esfuerzo y dedicación aportan a la consolidación de las coberturas vegetales y al reverdecimiento de nuestra ciudad”, afirmó Martha Liliana Perdomo, directora del Jardín Botánico.

Game Fest: un espacio ‘geek’

Para la cultura geek de Bogotá, el Distrito destinará un espacio llamado Game Fest. Habrá concurso de cosplay, juegos de rol, gaming y muestras comerciales, para que todos los fanáticos de los videojuegos y de esta cultura puedan disfrutar de un espacio para ellos. El lugar será en el parque El Lago, sector los Novios, de 9 a. m. a 4 p. m. y estará durante los dos días del fin de semana.



Además, se hará el lanzamiento de los juegos e-sports del IDRD en los días 6, 7, 13, 14 y 15 de agosto.



Para participar, debe hacer una inscripción previa en la página web de la Alcaldía.

Gran ‘limpiatón’ de Bogotá

La Alcaldía ha planeado una gran ‘limpiatón’ para el sábado, en la que invitan a toda la ciudadanía a participar para intervenir los puntos más críticos de las 20 localidades de la ciudad y mejorar la imagen de la capital.



El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, notificó que para este mes de agosto se harán 200 actividades de recuperación del espacio público. “Estas actividades serán acompañadas por todas las entidades distritales, promoviendo la cultura de limpieza, embellecimiento de nuestras calles, parques y espacios públicos, así juntos cuidamos Bogotá”, agregó el secretario de Gobierno.



FOTOGRAFÍA Y BOGOTÁ

