Las 10 mejores historias amables y positivas de Bogotá

Este martes 6 de agosto, Bogotá cumple 481 años. Y tiene muy buenas historias que ofrecer. Por eso, la sección Bogotá de EL TIEMPO reunió las mejores notas amables y positivas de los últimos meses.



Estas son algunas de ellas:

1. El profesor de la Nacional cuidado por extrabajadoras sexuales

El profesor Hermosilla también usaba su dinero para ayudar a la Fundación Vida Nueva, dirigida por Nohora Esperanza Cruz Bolívar. En este lugar se ayuda a las mujeres en riesgo o en condición de prostitución para que sus vidas se transformen.



“Él donaba 150.000 pesos mensuales. Eso sí, era muy arisco y hosco para hablarnos. Una vez le mandé una torta y me dijo que para qué le mandaba cosas. Él pensaba que ese dinero lo debíamos invertir en personas más necesitadas”.



Ella dice que Dios lo mandó a su vida. “Hace cinco años, él me llamó. Me dijo que se quería ir para una casa, que ya no tenía fuerzas para cuidarse”. Entonces, Nohora lo recogió. Estaba enfermo, había dejado de comer. Llamaron a muchos hogares geriátricos, pero ninguno se podía hacer cargo de un hombre sin familia. “Yo lo adopté como si fuera mi papá y él me adoptó como su hija”.





2. La indígena que convenció a la alcaldía de firmar un histórico acuerdo

Ángela Chiguasuque camina por el jarillón que bordea el río Bogotá en Bosa San Bernardino y mira hacia el suroccidente: allí quedará la Ciudadela Muisca Iguaque, un territorio por el que luchó con sus hermanos muiscas por más de 10 años.



Ella es la gobernadora del Cabildo Muisca de Bosa, una comunidad de 1.001 familias y 3.789 personas, y logró sentar al alcalde Enrique Peñalosa y a sus secretarías para negociar la modificación del plan parcial El Edén-El Descanso y, así, recuperar los territorios que les habían arrebatado tierreros e ilegales y que estaban en riesgo por un plan parcial que urbanizaría la zona.







3. Ciudadanos con sentido del humor: ‘Diagonal 32B bis A sur n.º 6c-32 este’, ¿dirección o galimatías?

Diagonal 32B bis A (sur) n.º 6-32 (este) es la dirección a donde no llegan los domicilios, los taxis ni los invitados, pero sí, contra todo pronóstico, los recibos de los servicios públicos. Esta nomenclatura corresponde a una casa de familia ubicada en el barrio Horacio Orjuela, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, donde es más fácil perderse que encontrarse.





El curioso cartel de un vecino del barrio Horacio Orjuela / Transversales, diagonales y letras suelen confundir a los ciudadanos a la hora de ubicar direcciones. Foto: Eliana Herrera / Abel Cárdenas

4. El Recoveco: El Museo de las Telecomunicaciones

Alguna vez se imaginó que un museo se ubicara en un viejo y misterioso sótano del centro de Bogotá? Pues en nuestro Recoveco #3 sacamos al señor Carlos Eduardo Sánchez de su trabajo y le pedimos que nos llevara a su Museo de las Telecomunicaciones y Medios Electrónicos, ubicado en la carrera 8 No. 21-69. ¡No podrán creer la cantidad de piezas que ha coleccionado durante décadas!





El Recoveco

5. El joven que vive de vender poemas a máquina de escribir

Ha pasado año y medio desde que Santiago Vargas Cataño decidió ganarse la vida vendiendo poemas. Tras llegar a Bogotá, en enero del 2018, observó cómo la gente que vendía objetos o comida en las calles podía generar una fuente de ingresos a diario.



“¿Y si vendo poemas? La idea sonaba un poco fracasada”, cuenta. “¿Quién en el siglo XXI va a vivir de vender papeles en ese espacio?”, se cuestionó en algún momento. Sin embargo, el tiempo pasó y este joven de 20 años se convirtió en la respuesta a esa pregunta.





6. Una clase con el profe que recorre el mundo vía Skype

Los alumnos estaban en su amplio salón con vista a los cerros de la capital colombiana. Está decorado con todas las banderas de los países a los que ya han ‘viajado’. Hay más de 50.



Así comenzó la clase de ciencias sociales de Hernán López, un profe bogotano de 33 años que inventó una metodología con la que los ha llevado a viajar por el mundo entero a través de conexiones por Skype con personas de otras culturas y de contextos diferentes, un proyecto cuya magia es la interacción en tiempo real.







7. Las fotos inéditas de Bogotá que ganaron Premio Nacional de Fotografía

Viki Ospina, fotógrafa y una de las primeras reporteras gráficas colombianas, ganó el Premio Nacional de Fotografía por su serie de imágenes de la plaza de mercado de La Concordia, bien de interés cultural de Bogotá.





NO USAR (solo autorizadas para una galería) Foto: Cortesía de Viki Ospina-"Programa Nacional de Estímulos" Serie ganadora "Plaza de mercado La Concordia"

8. ¿Cómo se vive una jornada de ‘batallas de gallos’ en Bogotá?

Decenas de jóvenes mueven sus cabezas al ritmo de la música. Lo hacen inconscientes, pero al final su sincronía sorprende. El sonido que rompe la monotonía del tráfico de la carrera 30 y hace mover los brazos de algunos de arriba a abajo viene de un pequeño parlante. De él fluye rap.



En medio de este escenario, que no es más que una pista de skate transformada en tarima, cuatro jóvenes improvisan al ritmo del beatmaker o DJ. Son los cuartos de final de la séptima jornada de Streetfreestyler, una liga callejera de improvisación que semanalmente reúne a los mejores raperos de la ciudad en el parque aledaño al Movistar Arena y que al ganador de cada fecha, le otorga un cupo en la K.O Internacional, el torneo que en noviembre reunirá a varios de los mejores exponentes latinoamericanos de freestyle en Bogotá.







9. La magistrada que se volvió hada madrina del río Bogotá

Sentada frente a su escritorio en el tercer piso del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de una jornada académica con expertos en temas ambientales, funcionarios, periodistas y líderes de la comunidad, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, quien a simple vista parece estar de mal genio, nos recibe en su despacho.



Su fama de ser una mujer recia, de carácter y templada no es gratuita. Cada vez que puede, habla sin rodeos y regaña a los funcionarios, a los ciudadanos, a los empresarios, a los constructores y a los políticos, como lo hizo hace un mes, cuando les pidió a todos que trabajen unidos para defender el río Bogotá.





10. Bogotano pondrá su talento en la estación espacial de China

Andrés David Reina es un ingeniero aeronáutico de 30 años, bogotano y graduado de la Fundación Universitaria Los Libertadores.



¿Por qué aterrizó en esta página de EL TIEMPO? Porque hizo méritos: junto a un equipo internacional de seis profesionales en biología y eléctrónica –incluido otro colombiano– armaron un proyecto que fue presentado en el 2018 ante la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (Unoosa, por su sigla en inglés), que en alianza con el Programa Espacial Chino buscaban propuestas de investigación para llevar fuera de órbita en el 2022.







