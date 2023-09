La capital del país abrió sus puertas a la Cumbre P4G que se realizará este viernes 22 y sábado 23 de septiembre. El acto de instalación contará con la participación de representantes del Gobierno nacional; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; la directora Ejecutiva de P4G, Robyn McGuckin y el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). La clausura estará a cargo del canciller Álvaro Leyva Durán.

En su tercera versión, durante el encuentro intervendrán líderes internacionales como Ole Thonke, viceministro y subsecretario de Políticas de Desarrollo de Dinamarca; Andrés Rebolledo, secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade); Hyoeun Jenny Kim, embajadora y viceministra para el Cambio Climático de la República de Corea; Meike van Ginneken, enviada Especial para Asuntos Internacionales del Agua de Países Bajos; Mariana Alfonso, especialista Líder del Departamento de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Inkeun Lee, director General de la Dirección del Clima y Ambiente de Seúl (Corea), así como representantes de ciudades. Entre ellos, Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana de Santiago de Chile y Cristian Zamora, alcalde de Cuenca (Ecuador).

Estación de Transmilenio, Centro Memoria en la Calle 26 de Bogotá Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Con la Cumbre P4G Colombia 2023, que se denomina: "Alianzas transformativas para la sostenibilidad: acciones hacia el crecimiento verde y la vida", se facilitarán espacios de diálogo alrededor de tres ejes principales: Biodiversidad, Transición energética justa y Ciudades Sostenibles.



Además, elevará soluciones climáticas innovadoras a la escena mundial y llamará la atención, entre formuladores de política e inversionistas, sobre negocios emergentes listos para la inversión en países de bajos y medianos ingresos que tienen el potencial de ser replicados o escalados.

Las alianzas de P4G tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones como parte de un portafolio para inversiones en sistemas de alimentación, agua y energía.



La Cumbre de Colombia promoverá discusiones en sesiones plenarias, paneles de alto nivel, mesas redondas (acceleration roundtables) y charlas informales (fireside chats), orientadas a compartir buenas prácticas, soluciones innovadoras y potenciales oportunidades de negocios e inversiones en áreas identificadas por la comunidad internacional como prioritarias para obtener mejores resultados en la acción climática.

¿Qué es P4G?

P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) es una plataforma internacional que apoya el cumplimiento efectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, y busca acelerar alianzas y asociaciones verdes basadas en el mercado.



La Plataforma está conformada por 12 países socios y 5 organizaciones globales asociadas, y busca proporcionar subvenciones y canalizar inversiones que favorecen a más de 70 asociaciones que trabajan en países en desarrollo para acelerar la implementación de 5 ODS: hambre cero (ODS 2), agua limpia y saneamiento (ODS 6), energías renovables (ODS 7), ciudades sostenibles (ODS 11) y consumo y producción responsables (ODS 12).



Los 12 países socios de P4G son: Bangladesh, Chile, Colombia, Corea, Dinamarca, Etiopía, Indonesia, Kenia, México, Países Bajos, Suráfrica y Vietnam. Las 5 organizaciones globales asociadas son: World Resources Institute (WRI), World Economic Forum (WEF), International Finance Corporation (IFC), Global Green Growth Institute (GGGI) y C40 cities.

