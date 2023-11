Cuidado en la calle: motoladrones protagonizan peligrosa modalidad de robo con taser

El hurto a personas sigue siendo el dolor de cabeza de todos los bogotanos. Imagínese usted ir de paseo por una de las ciclovías de la ciudad y que de repente se abalance sobre su bici o patineta un delincuente para robarle todas sus pertenencias. Esta escena, que en un principio se denunció en algunos barrios del sur y el suroccidente de la ciudad, ahora se está registrando en exclusivos sectores del norte de Bogotá.



Dos hechos en la última semana alertan a los ciudadanos: el primero, de un reconocido influencer que fue atacado por tres motoladrones, y el segundo; el de un grupo de amigos que fue atacado por tres ladrones que, supuestamente, llevaban pistolas taser.



¡Oigan! A mi esto si me da mucha rabia. Se supone que en el lugar en el que vivimos deberiamos poder estar bien y literalemente VIVIR tranquilos. Que tristeza que tengamos que vivir en desconfianza y siempre mirando encima del hombro para cuidarnos. Cuidense mucho, en verdad, y espero que nada similar les pase.

Circuló por redes sociales el video de un reconocido influencer y emprendedor bogotano que denunció cómo tres motoladrones lo tumbaron de su bicicleta para robarle el celular que llevaba en uno de los bolsillos de su saco.



Lo sorprendente de este caso es que, según relató la víctima, los hombres a bordo de las motocicletas estaban ubicados en una esquina de la carrera 19 con calle 103 esperando identificar a su víctima, y al parecer por reportes anteriores, estos tres hombres están de forma permanente merodeando el sector.



Según el relato de Felipe Zuluaga hay varías similitudes con el modus operandi que usan este tipo de criminales para robar a los pasajeros de los carros en este lugar. Dos motocicletas, una a cada lado, rodearon a la víctima, mientras una captaba su atención por el exceso de cercanía con la bici, el hombre a bordo de la otra, metía su mano en el saco del joven para robarle el celular.

Pero el hurto no solo estaba ocurriendo en ese lugar. Cuadras más adelante había un delincuente más en otra motocicleta esperando a la víctima en caso de que esta lograra frustrar las intenciones de los dos primeros. De esto se percató Zualuaga cuando vio huir a los cuatro hombres en tres motos.

Susto en el norte por robos con taser

Pero las denuncias no paran ahí. EL TIEMPO ha recibido más denuncias de ciudadanos quienes aseguran haber sido sobados en la esquina de la calle 82 con carrera 11, muy cerca al CAI Estadero de la Policía de Bogotá.



No obstante, en este caso las víctimas fueron sorprendidas por delincuentes que los atacaron con lo que, al parecer, sería un arma Taser que es reconocida por paralizar a las personas con pasos de corriente de alto voltaje.



Según el relato de estos jóvenes, quienes también iban a bordo de sus bicicletas, fueron abordados por tres hombres que los despojaron de sus pertenencias amedrentándolos, con lo que al parecer sería un taser. Ante el pánico generado por la amenaza, los hombres optaron por entregar sus bicis, celulares y billeteras. Cuentan que no pasó más en más de cinco minutos.



Pese a la gravedad de los hechos y que había un CAI de la Policía muy cerca de donde fueron robados, las víctimas señalaron que no denunciaron el robo y que en cambio de eso se regresaron a sus casas.

Muchas personas han optado por adquirir taser para su defensa personal Foto: iStock

¿Se puede usar un taser libremente?

De acuerdo con la empresa Axon, creadora de taser, en el país estos no están disponibles para el público, únicamente para las autoridades policiales. Si bien existen algunos dispositivos de electrochoques, son muy diferentes a los que portan las autoridades y para poder accionar estos se debe tener muy cerca a la persona para causar algún tipo de choque eléctrico.



Así mismo, la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 2197 de 2022, en su modificación del artículo 27, numeral 9, establece que los portadores de armas como los taser deben tramitar una orden para tenerlos y que si no se hace el trámite, es un comportamiento en contra de la convivencia, por lo que son objeto de sanciones por parte de las autoridades competentes.



Por lo tanto, se podría decir que el porte de estos elementos, si no se es una autoridad policial ni se tiene un permiso para ello, no es legal en Colombia.



En cuanto otro tipo de armas, existe un vacío en la ley que no aclara del toda esta situación, pero el artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 establece que el portar algún tipo de elemento que pone en riesgo la vida e integridad de las personas se constituye contrario a la convivencia, “portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público".



De esta se exceptúa únicamente a quienes demuestren que dichos elementos o sustancias constituyen "una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio", anota la normativa.





REDACCIÓN BOGOTÁ





CON INFORMACIÓN DE ALCANCE DIGITAL

JONATHAN TORO ROMERO

