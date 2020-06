Las 16 preguntas que deberá contestar si quiere salir en cuarentena

El formulario es una de las nuevas medidas que comenzó a regir este lunes y que, según la Alcaldía de Bogotá, busca hacer seguimiento para lograr una movilidad “inteligente y segura”, así como recopilar información que permita identificar posibles casos de contagio y personas que requieren ayuda.



Se trata de un formulario en línea, con 16 preguntas, entre las cuales está reportar cuál de las 43 excepciones incluidas en el decreto 749 del 28 de mayo de 2020 lo cubre para salir de casa.



Desde este lunes, diligenciarlo es obligatorio y las autoridades de Policía podrán constatar si usted en efecto hizo el registro e imponerle sanciones.



Si bien la Alcaldía no especificó si debe llenarse a diario antes de salir, la naturaleza del cuestionario deja claro que debe hacerse todos los días y cada vez que se tenga que desplazar a su lugar de trabajo o a realizar las actividades físicas permitidas.



Entre las preguntas que usted deberá contestar están, además de su nombre, cédula, dirección de residencia, localidad y número de teléfono celular, la hora a la que saldrá de su casa, la dirección y localidad hacia donde se dirige y la hora estimada de llegada.



También debe responder en qué tipo de vehículo lo hará (transporte público, bicicleta, moto, carro particular, taxi, a pie etc.).



Además, tendrá que especificar cual de las excepciones lo cobijan para movilizarse. Si no selecciona ninguna, no podrá avanzar en la encuesta.



(Haga clic aquí para ver y contestar el formulario)



ELTIEMPO.COM