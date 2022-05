En lo corrido de 2022, se habrían hallado seis cuerpos en el río Bogotá. Así se lo aseguró a City Tv un investigador del Grupo de Homicidios de la Sijín de Soacha.



"Estos cuerpos se encuentran en la represa del Muña. Vienen de la ciudad de Bogotá, muchos de estos cuerpos llegan en descomposición y no se pueden identificar", afirmó el investigador.



De los seis cuerpos, cinco no han logrado ser identificados en Medicina Legal por su alto grado de descomposición.



Lo que alerta a las autoridades en estos casos es que los cuerpos, aseguran, tienen signos de tortura.



"Encontramos un cuerpo amordazado, encontramos varios restos de humanos. Las causas probables de la muerte no se pueden establecer, pero se tiene una hipótesis de que pueden ser por problemas territorio en el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Bogotá", manifestó el investigador y agregó, "los lanzan al río para borrar toda evidencia y que no se puedan identificar".

Estos cuerpos se sumarían a los otros 17 cadáveres hallados en lo corrido del año en Bogotá.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de María Fernanda Correa, periodista de City Tv