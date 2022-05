El director de la Fiscalía Bogotá, José Manuel Martínez, reveló que ya son 15 los cuerpos embolsados y la mayoría son extranjeros, de dos bandas. Cuenta cómo llegaron a los ‘cocineros’ de drogas sintéticas.



(Le puede interesar: Presunta guerra entre bandas del microtráfico ya dejaría 12 asesinatos)

(Para seguir leyendo: En Bogotá han aparecido 10 cuerpos en bolsas de basura en este mes)

¿Cuántos cuerpos en bolsas han encontrado?

Facebook Twitter Linkedin

José Manuel Martínez, director de la seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía



Tenemos 15 cuerpos hallados dentro de bolsas de basura y lonas.



Uno que es dejado en un colchón en la localidad de Suba, otro que es un cuerpo desmembrado en Teusaquillo; cuatro casos de Kennedy, con cinco cuerpos, y tres casos de Los Mártires, con cuatro muertos.



De esos casos, los más relacionados en la manera de muerte son los tres de la localidad de Los Mártires, que fueron amarrados y dejados en la misma zona en el sector de la plaza España.



De esos 15, hay un caso que es de la localidad Antonio Nariño, que ya fue impactado (ya hay una captura) por Policía Judicial de la Sijín, que es el del barrio de San Bernardo*.(*La víctima fue asesinada en la localidad de Antonio Nariño, pero su cuerpo fue llevado hasta el San Bernardo, en la localidad de Santa Fe)

¿Se sabe algo de esos cuerpos?

En su mayoría son venezolanos.

(Además: ¿Qué hay detrás de los descuartizados que están apareciendo en Bogotá?)

¿Instrumentalizados o pertenecían a redes de microtráfico?



Sabemos que pertenecían a redes de microtráfico que operan en diferentes zonas de la ciudad y que están levantado una disputa muy fuerte.

¿Qué pasa en Kennedy?



Todo esto tiene un origen en un golpe importante que dimos en 2021 a la banda de ‘los Camilos’. Él (alias Camilo) tenía el dominio de todo el sector de Kennedy y Bosa, por lo que en la primera vez le imputamos 20 homicidios, y en este momento estamos en un proceso donde se le van a imputar 55 homicidios más en Soacha.



Él tenía un nivel muy importante en estas dos localidades y el manejo de toda la red de microtráfico de la calle 38, en Patio Bonito, la Virgen, María Paz y la puerta seis de Abastos. Hay que entender la densidad criminal de la puerta seis para poder ver este fenómeno.

¿Y cómo se relaciona esto con los cuerpos?



Hay una pugna por el territorio que dejó ‘Camilo’ luego de su captura. Ahí, en Kennedy, operan muchas bandas, pero hay una pelea muy álgida entre lo que quedó de ‘Camilo’ y una nueva banda denominada ‘los Aguaceros’, que se están disputando el control de varias líneas del microtráfico en la ciudad.

¿Cuál es la dimensión?

Para entender la dimensión de esto hemos tenido que hacer mesas de trabajo con una perfiladora criminal que nos ayude a entender. Lo que nos han explicado es que existe una gran violencia expresiva sobre los cuerpos. ¿Qué significa? Que se están mandando mensajes dentro de las bandas criminales sobre todo con lesiones como los amarres con cuerdas, asfixiados y torturados.



El problema que tenemos nosotros, y es la preocupación de las autoridades, es que se ha consolidado un nuevo modus operandi entre las bandas. Nuestra estrategia y la del Fiscal General es que no solo se capture a unos cuantos, sino que se impacte la organización total.

(Le recomendamos: En video: así fue el violento intento de fleteo frente a la Javeriana)

¿Hay relación entre los cuerpos de Kennedy y Los Mártires?



Entonces, tenemos embolsados en Kennedy con el tema de pugnas entre bandas del microtráfico, lo mismo pasa con los cuatro casos relacionados en Los Mártires. Las hipótesis de este caso también apuntan a un tema de bandas y que tiene que ver con extranjeros. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que son líneas de microtráfico que probablemente están asociados a otras líneas que están en la ciudad.

¿Cuál es la estrategia?



La estrategia es la que venimos adelantando con la Policía Metropolitana. El Fiscal nos dijo: “Yo no quiero que esclarezcan el homicidio o que simplemente me judicialicen al carretero y al que ejecuta en el interior de una de las cárceles, quiero que me desarticulen la organización y que el fenómeno se combata en su integridad”. Y eso es lo que estamos haciendo con todos nuestros equipos de Policía, Sijín, CTI Bogotá y Medicina Legal, atacándolo desde el centro, no solo haciendo capturas sueltas. Todo tiene un sentido.

Hablando de esas estrategias, ¿cómo dieron con la banda de los ‘cocineros’ de Kennedy?



Todo se inició cuando logramos interceptar unos números de teléfono que eran presuntamente de los ‘cocineros’, los que fabrican las drogas. Ahí supimos que uno de estos jóvenes era estudiante de una prestigiosa universidad de Bogotá, que vendía LSD, éxtasis y marihuana. Los otros dos cocineros, uno era el encargado de fabricar el tusi y el otro, tusi, éxtasis y LSD. Pero eso nos ayudó a saber de otras tres líneas operadas por cocineros que dominaban Castilla y Valladolid, en Kennedy.

¿Cómo se infiltraron?



El agente encubierto toma contacto con estas personas para empezar a hacer el reconocimiento de las sustancias que ellos expendían y elaboraban. En el transcurso de la investigación el agente encubierto se infiltra y logra hacerse amigo de ellos. Entonces empiezan a invitarlo a que cocine con ellos. Cuando ellos hablan de cocinar se reúnen más o menos en entre cinco y 10 personas.

(No deje de leer: Ellas son las más buscadas en Bogotá por usar sustancias tóxicas para robar)

¿Cómo operaban?



Tenían dos formas: vendían la receta por 2 o 3 millones de pesos o las cocinaban de domingo a martes, de 6 de la tarde a 2 de la mañana, y las distribuían jueves, viernes y sábado.

¿En qué zonas?



Los lugares eran Castilla, El Tintal, Mandalay, Banderas, Valladolid, Pío XII, en Kennedy. En Chapinero distribuían en discotecas de música electrónica pesada, en los amanecederos en la zona T. En los barrios vendían más o menos a 50.000 pesos el gramo; y cuando salían al norte ya la droga la vendían, el gramo, a 120.000 pesos. La renta criminal de esta banda era de casi 3 millones de pesos diarios con ventas de 50 a 60 gramos por día.

¿De dónde salían los insumos?



Sabemos que el LSD y el éxtasis son importados, eso viene de Ámsterdam. El contacto se los suministraba para que ellos lo distribuyeran aquí. Pero el tusi lo hacían desde las cocinas de sus casas con una mezcla de Ketamina (anestésico para caballos), oxicodona, clonazepam, MDA y cápsulas de adrenalina. Ese es a lo que ellos le llamaban el coctel de drogas.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ