Aún hay muchas preguntas detrás del macabro hallazgo de un cuerpo en descomposición en una bodega de reciclaje del barrio Pensilvania (Puente Aranda), en Bogotá. El mal olor en la bodega habría alertado a los trabajadores, quienes reportaron las situación ante las autoridades.



Primeras versiones de las autoridades confirmaron que el cuerpo fue hallado el miércoles y correspondía a un hombre joven de nacionalidad venezolana. El hombre había sido visto por última vez el jueves 10 de marzo.



De acuerdo con el Alcalde Local de Puente Aranda, Juan Pablo Beltrán, "el caso fue atendido por la Policía Nacional. En el cuerpo no se encontraron señales de violencia y, de acuerdo con lo que nos remite la comunidad, esta persona llevaba desaparecida desde el jueves pasado".



Este jueves, los familiares de la víctima se comunicaron con CITY TV y confirmaron su identidad. El hombre fallecido es Óliver José García, un ciudadano venezolano que había llegado a Colombia hace cinco años. Estaba casado y tenía un hijo de un año y medio.



A pesar de que sus familiares lo vieron y lo identificaron, el cuerpo aún no les ha sido entregado. Tampoco les ha sido entregado el dictamen con información sobre su fallecimiento.



"Desde el jueves no sabemos nada de él. Bajamos al CAI a las 2 a.m.... nos dijeron que si él estuviera preso lo hubieran soltado a las 10 p.m.", aseguró una de de sus familiares y explica que la última vez que lo vieron fue durante sus actividades laborales.



Su esposa no cree que se haya tratado de un accidente laboral. "A él lo mataron. No le pasó ningún accidente ni estaba enfermo", dijo la mujer y lamentó que su familia ahora esté incompleta: "mi hijo no duerme, no come. Llora día y noche".

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Paula Belalcázar, periodista de City Tv