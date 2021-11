El oscuro mercado de cuentas falsas en ‘apps’ de transporte en Bogotá

Movilidad y seguridad son dos temas en los que últimamente no le va muy bien a Bogotá. Por un lado, transportarse en vehículos privados se ha convertido en un martirio por las condiciones de las vías y, por otro lado, la ciudad cada día reporta más casos de hurto, homicidios y lesiones personales.



Ahora, imagínese ¿qué pasaría si dos de los mayores ‘dolores de cabeza’ de la ciudad se juntaran? La respuesta no está muy lejana, y es que cada vez se conocen más denuncias de ciudadanos que han sido víctimas de robo o maltrato a bordo de algún medio de transporte público.



En un inicio se hablaba de paseos millonarios, el famoso ‘muñeco’ para alterar las tarifas de los taxis y los maltratos a los pasajeros por parte de los conductores; sin embargo, a está situaciones se sumaron las plataformas de transporte como Uber, DiDi y Beat, por cuenta de una nueva modalidad de compra y venta de perfiles irregular para operar en dichas aplicaciones.



Y es que la inseguridad en la ciudad ya no tiene límite. En días pasados este medio informó sobre un par de jóvenes que fueron asaltadas mientras se movilizaban en un vehículo solicitado a través de una reconocida plataforma que en el trayecto fue chocado por otro y del cual bajaron dos hombres armados que atentaron contra su vida. De ese hecho salió ileso y con todas sus pertenencias el conductor.



Lo particular de este relato es que, según aseguró una de las víctimas, cuando las autoridades solicitaron los documentos del conductor y del vehículo en el que iban, estos no coincidían con la información registrada en la plataforma de transporte sobre la persona que debía recoger a las pasajeras.



Entre los testimonios recogidos por EL TIEMPO, está el de una joven de 27 años, que prefiere reservar su nombre y que en el mes de octubre solicitó un servicio de transporte por aplicación, el cual, al momento de llegar al punto de inició del viaje, se identificó con placas y nombres que no correspondían a la información de la aplicación.



Narra la fuente que el conductor le dijo: ‘yo manejo varios vehículos y por esa razón la placa no corresponde, súbase que nada pasa”. En ese momento la usuaria decidió no abordar el automotor y ponerse en contacto con los operadores de la plataforma, pero, como en muchos de los casos registrados, nunca obtuvo respuesta, según contó.



Este par de situaciones son solo la punta del iceberg de un problema que se viene tejiendo desde las redes sociales, y es que al ingresar a plataformas como Facebook (ahora se llama Meta) se pueden encontrar grupos como ‘Uber Bogotá: arriendo conductores’ o ‘Conductores Uber, DiDi, Beat Bogotá’, en los que se ha venido desarrollando una modalidad de venta y compra de cuentas y perfiles adulterados, dirigidos específicamente a aquellos conductores que han sido bloqueados, suspendidos o vetados de las aplicaciones a causa de reprochable comportamiento.



– “Buenas tardes, ¿qué cuenta necesita? Todas son completamente garantizadas y sin anticipos. Cuando la tenga lista le envío un pantallazo, usted revisa, la aprueba y me hace una transferencia en simultáneo, o nos vemos personalmente y se la entregó”. Así respondió uno de esos vendedores de cuentas falsas al ser contactado por este diario a través de la red social.



Al seguir indagando sobre la compra, el vendedor anota que “es importante saber hace cuánto (tiempo) lleva bloqueado el usuario, si el carro está bloqueado o si está debiendo plata, así sabemos si la cuenta se puede montar solo así o si hay que plaquetear el carro” (cambiarle los datos).



En este caso, la cuenta que estaba siendo ofrecida tenía un costo de 110.000 pesos y quien se encontraba detrás de la pantalla solo necesitaría dos fotos de perfil del nuevo usuario y una transferencia para brindar una nueva opción de trabajo al que estuviera interesado.



EL TIEMPO contactó a otros tres vendedores de estas cuentas y encontró que, aunque la forma de comercialización es similar, hay variaciones en precio, requisitos y hasta ofertas para hacerse acreedor de una de estos falsos perfiles.



Una de las opciones más curiosas es la anunciada por otra usuaria de la red social Meta que ofrece cuentas de la plataforma Uber por 120.000 pesos y que se compromete a regresar la totalidad del dinero al cliente que logre completar 100 viajes en los primeros 15 días. Esta persona dice que se encarga de “crear la cuenta desde cero, con tu foto y con tu carro, pero con otro nombre, y con esto no vas a tener ningún problema”.



Pero hay otros que ponen mayores requisitos para poder ingresar de esta forma al mundo del transporte urbano. Para el tercer vendedor, la cuenta tiene un costo de 70.000 pesos y es necesario enviar dos fotos de perfil, foto de la tarjeta de propiedad del carro, de la licencia de conducción, del Soat y una foto del comprador sosteniendo la licencia.



Pese a que esta nueva modalidad no constituye un delito y no convierte a los vendedores de cuentas en auténticos delincuentes, sí abre la posibilidad para que el delito se tome las plataformas de transporte y se aumenten los casos en que los pasajeros son asaltados o maltratados, pues no hay manera de asegurar que quien adquiere esta cuenta obrará de forma adecuada y, en caso de ser víctima de un delito, no se podría rastrear al verdadero conductor del vehículo.



De acuerdo con Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, uno de los principales problemas de esta situación es la falta de rigurosidad de las plataformas digitales en los controles de ingreso, pues en muchas ocasiones es imposible conocer si quien se registra será el mismo que opere el carro.



Según el experto, esta flexibilidad en los controles ha llevado a que se encuentre una oportunidad de negocio en la creación de las cuentas falsas, donde los delincuentes podrían tener acceso a datos fundamentales como nombre, número de contacto, punto de recogida y dirección de destino de los pasajeros o, incluso, de quien adquiere las cuentas por medios alternativos.

Para Oróstegui esto eleva la posibilidad de que los usuarios sufran extorsiones o hurtos y ubica el debate tanto en la responsabilidad de la empresa de transporte como en quién debería regular y proteger los datos de los usuarios.



Ahora bien, pero ¿qué dicen las plataformas? Alejandro Arbeláez, gerente general de Beat Colombia, afirmó que la misión de su organización es brindar una opción segura tanto para los pasajeros como para los usuarios conductores, quienes deben someterse a una ‘estricta verificación de antecedentes y datos personales’, lo que ha llevado a tener una tasa de incidencia de 0,01 por ciento en cada viaje. Sin embargo, anota que las acciones en materia de seguridad que la plataforma adelanta depende de la colaboración del usuario que denuncia y que se comunica para retroalimentar.



Por otro lado, Uber Colombia señaló que cuenta con un sistema de seguridad que permite detectar y prevenir actos indebidos como la compra y venta de cuentas; sin embargo, afirmó que son las autoridades las encargadas de manejar esos temas y que, como organización, colaboran con ellas.



Hasta el cierre de esta edición no había sido posible obtener una respuesta formal de DiDi Colombia.



Sin embargo, los datos recopilados dejan ver la magnitud del problema, que, según los expertos, podría convertirse en una situación grave, toda vez que la falta de regulación sobre las plataformas hace que los hechos no puedan ser reportados ni tipificados.



Finalmente, Oróstegui dijo que “la categoría de Uber o plataforma digital para transporte no existe dentro de los reportes de seguridad, por lo que podríamos estar hablando de un subregistro que no deja ver la realidad de este fenómeno”.

Se realizan operativos

La Secretaría de Movilidad de Bogotá conoce de este tipo de conductas, pero dice que desbordan el límite de su actuación, pues, al no estar reguladas las plataformas de transporte por un decreto nacional o ministerial, no hay posibilidad de establecer un mecanismo claro de acción. Por el momento, la Secretaría, en articulación con la Policía Metropolitana, realizan operativos con el fin de mitigar el riesgo a bordo de los sistemas de transporte ilegal, como el de plataformas, y atrapar a los delincuentes que se han camuflado como conductores.

