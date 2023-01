Si en la Alcaldía hicieron las cuentas y previsiones de las afectaciones que genera su nuevo sistema de pico y placa y no se dieron cuenta del enorme y desequilibrado perjuicio que le generaron a miles y miles de ciudadanos con su medida, por ejemplo, durante la próxima semana en la cual un grupo de carros no puede circular durante 4 días seguidos, pues quiere decir que fueron superficiales y desproporcionadas.



(Lea también: 'A la alcaldesa le parece lógico cobrar por hacer trancón': José Clopatofsky)

O bien, si cuando plantearon todas las posibilidades y consecuencias debieron advertir este descuadre y a pesar de estos desfases insistieron en clavar a un grupo de usuarios, quiere decir que lo hicieron perversamente sin importarles- una vez más- la movilidad y los derechos del automovilista particular.

Este mecanismo de bloqueo ya ha dado muchas vueltas y ofrecido muy variados resultados en diversas ciudades. Buenos, regulares y malos. Medellín ha sido una de las más plurales en plantear restricciones y llegó finalmente a una fórmula que no se aplica por secuencia de números, como es la actual ocurrencia bogotana, ni por pares o nones, sino que sortean, con los números de la lotería de la ciudad las placas que no pueden salir, dos diarias, y así todos tienen la misma opción de moverse e igual obligación de guardar sus carros. Y las motos, porque allá la medida es general.



Nadie discute, imposible hacerlo, que si se guardan miles de carros las calles están más desocupadas. Eso es como justificar el día sin carro porque bajan las emisiones que es lo lógico y no sucede en la proporción debida, lo cual prueba que ese ejercicio es también inútil.



(Además: Nuevo pico y placa en Bogotá: así rige la medida desde este martes 10 de enero)



Por esto se ha acatado el pico y placa durante nada menos que ¡25 años! al cabo de los cuales la medida es considerada obsoleta por los académicos de la movilidad. Bloquear a tanta gente por las obras cuando primero deben destrabarlas con los contratistas, es un argumento tan largo como las polisombras que ocultan su parálisis a lo largo de muchísimos kilómetros. Parar a una parte de los usuarios por esta razón no es un argumento plenamente válido pues la ciudad tiene 1.635 kilómetros cuadrados y uno puede estar a enormes distancias de los trabajos, los cuales de por sí son suficientes elementos disuasivos para que solo concurran a esas zonas quienes obligatoriamente necesitan llegar.



Por primera vez, los automovilistas particulares se han manifestado con desaceleraciones, mensajes, protestas y atorado las redes sociales para expresar su inconformismo, dentro de los límites de la racionalidad, pero sin ocultar su profundo sinsabor. Es claro que los alcances de sus quejas nunca hacen saltar ministros a tapar sin mayores consultas los reclamos justificados o a la alcaldesa a buscarles soluciones a sus peticiones como pasó con las amenazas recientes de los taxistas.



Ellos, y los motociclistas, la hacen saltar de su camioneta al menor amago de paro. Porque hay una gran diferencia en los mecanismos de queja y convocatoria que tienen los gremios y el particular, para quien un bloqueo o una marcha pacífica es un autogol pues son los primeros perjudicados. Y como carecen de voceros poderosos como los tienen otros usuarios, pues el gobierno los maneja a su manera y carpricho, sin contrapesos.



(También puede leer: 'Algunas personas podrían cambiar su segundo vehículo por una moto': experto)



Sería oportuno que la alcaldesa, para esta semana coyuntural que llega, haga el cambio de los grupos por uno o dos de los días funestos que para muchos se avecinan. Sería un gesto que para nada merma su impetuosidad y la de sus asesores y que indicaría que también le importan los intereses y la movilidad de la mitad de los automovilistas particulares a quienes está perjudicando. Es lo menos que debe hacer un gobernante.



De paso, una aclaración final. Es común en todas las quejas en redes y otros medios que la gente pida una proporcionalidad en el impuesto anual del vehículo aduciendo que debería ser menor por cuanto el uso del bien está limitado. Eso no es así pues no existe un impuesto de rodamiento, es de tenencia del auto, como lo es el predial a una residencia. Se paga por tenerla así no se habite o utilice. Por ahí no hay pelea.



(Lea aquí todas las columnas de José Clopatofsky)

José Clopatofsky

Director de MOTOR