El juzgado 6° Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento en Bogotá está tramitando la tutela interpuesta por Yailen Insua Alarcón, la periodista cubana que lleva varada desde el 5 de febrero en el Aeropuerto El Dorado y que solicita asilo político en Colombia.



El caso Yailen se conoció este jueves después de que la comunicadora diera a conocer que no pudo abordar su vuelo Bogotá - Managua (después de haber salido de La Habana hacia Bogotá). “Cuando llegamos a Colombia, el sábado 5 de febrero, y fuimos a abordar el otro avión para Nicaragua nos dijeron que la prueba PCR de mi esposo tenía un problema y que yo no podía entrar a ese país. Había orden para que yo no abordara”, contó Yailen.



(Le puede interesar: ‘Si me devuelven a Cuba me mandan a prisión o a desaparecer’)

La periodista ha asegurado ser perseguida política por parte del gobierno cubano y estar en búsqueda de un lugar seguro para establecerse. Al esfumarse la opción de Nicaragua, están contemplando quedarse en Colombia.



"Yo presenté un recurso tutelar a la Cancillería pidiendo asilo político y ellos nos respondieron que no podían estudiar el caso por estar en esta zona”, explicó Yailen.



No obstante, EL TIEMPO conoció la respuesta del Juzgado Sexto a su acción de tutela. El juez vinculó al Ministerio de Relaciones Interiores y a otras entidades para que den respuesta a la solicitud.



El juez también ordenó a Migración Colombia definir la situación de permanencia transitoria de Yailen y su esposo.

(Para seguir leyendo: El drama de la periodista cubana Yailen Insua atrapada en El Dorado)

EL TIEMPO